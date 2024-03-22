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كتلة هوائية باردة ورطبة تؤثر على المملكة الجمعة - تفاصيل

3/22/2024 2:06:29 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- تتأثر المملكة اليوم الجمعة بكتلة هوائية باردة ورطبة، ويطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة وتكون الأجواء باردة في أغلب المناطق، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات منخفضة، خاصة في شمال ووسط المملكة، ويتوقع هطول زخات متفرقة من المطر في شمال المملكة وأجزاء من المناطق الوسطى، وتكون الرياح شمالية غربية نشطة السرعة.


وتحذر إدارة الأرصاد الجوية في تقريرها من احتمال تدني مدى الرؤية الأفقية في ساعات الصباح الباكر بسبب الضباب، خاصة فوق المرتفعات الجبلية والسهول، ومن خطر الانزلاق على الطرقات في الأماكن التي تشهد هطولا مطريا، ومن احتمال تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الغبار في مناطق البادية.

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