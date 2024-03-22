فندق باب القصر يشارك مع فريق " أبشر يا وطن" في مبادرة " أطعم تؤجر الرمضانية 2024 "

(MENAFN
- Iris Media Press Services) ابوظبي: شارك فندق باب القصر مع فريق "أبشر يا وطن" التطوعي امس في توزيع وجبات إفطار صائم على السائقين بالتقاطعات المرورية وسط العاصمة بالتعاون مع شرطة ابوظبي.
وقام نيمو أسيموفيك المدير العام لفندق باب القصر , والياس سعد مساعد المدير التنفيذي للاغذية والمشروبات وفريق العمل بالفندق بتوزيع الوجبات على السائقين بالتقاطعات المرورية في منطقة الخالدية بالعاصمة ابوظبي.
وتتضمن مبادرة “أطعم تؤجر الرمضانية 2024" توزيع 90 الف وجبة إفطار على السائقين في ابوظبي والعين.
واعرب نيمو أسيموفيك عن سعادته للمشاركة في هذه المبادرة مع فريق فندق باب القصر مشيداً بجهود شرطة أبوظبي وفريق "أبشر يا وطن" في نشر ثقافة العمل الجماعي التي تسهم في ترسيخ العمل التطوعي الجماعي بإعتباره جزءاً أصيلاً من ثقافة المجتمع الاماراتي .
و تهدف المبادرة إلى الحد من حوادث الطرق ولتعزيز السلامة المرورية وقت الإفطار نتيجة سعي بعض السائقين للحاق بموعد الإفطار , وتؤكد الحرص على وقاية السائقين من مخاطر السرعة الزائدة في ارتكاب الحوادث المرورية ومخاطر تجاوز الإشارة الحمراء.
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