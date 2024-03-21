(الصحة): التوسع بافتتاح عيادات تخصصية بـالرعاية الأولية ضمن خطة الحكومة ل100 يوم

MENAFN - Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت – 21 – 3 (كونا) -– أعلنت وكيل وزارة الصحة المساعد للرعاية الصحية الدكتورة نادية جمعة عن توجه الوزارة للتوسع في افتتاح عيادات تخصصية في مختلف مراكز الرعاية الصحية الأولية ضمن خطة عمل الحكومة ل100 يوم.

وقالت جمعة في تصريح للصحفيين اليوم الخميس على هامش الغبقة الرمضانية التي اقامتها رابطة أطباء العائلة والممارسين العامين الكويتية لدينا برنامج مكثف للتسهيل على المواطنين منه افتتاحات جديدة عيادات تخصصية تشمل جميع التخصصات وسيكون افتتاحها في القريب العاجل.

وذكرت أن الاستعدادات الجارية لافتتاح مركز الفحيحيل الصحي بعد إضافة بعض التخصصات الجديدة للصحة الوقائية وصحة الفم والأسنان مبينة اهتمام الوزارة بالتوسع في العيادات التخصصية في غرب مبارك والفروانية وتشمل عيادات الطفل السليم والطب النفسي.

وأشارت الى أنه تم العمل حاليا على تمديد ساعات العمل في المراكز الصحية وتحديدا في مركز العدان الصحي حتى منتصف الليل ومركز الصديق حتى الساعة التاسعة مساء.

وأكدت اهتمام الوزارة البالغ بالرعاية الصحية باعتبارها من أولويات برامج الحكومة التنموية مضيفة أن الكويت من الدول الرائدة في المجال الصحي لما حققته من إنجازات عبر نهضتها المشهودة لضمان حياة صحية وتعزيز الرفاهية للجميع وإحداث نقلة نوعية في خدمات الرعاية الصحية.

من جهته كشف رئيس الرابطة الدكتور محمد العازمي في كلمته خلال الغبقة عن إطلاق فعاليات المؤتمر الثاني لطب العائلة مايو المقبل بمشاركة نخبة من أطباء الأسرة وحضور كوكبة من ممثلي الجمعية الخليجية لطب العائلة وممثلي مؤسسات عالمية مختلفة.

وأكد العازمي سعي الرابطة على أن تكون قريبة من الجميع مشيرا الى زيادة عدد منتسبي الرابطة من 200 إلى 500 شخص من بداية تدشينها وحتى الآن.

وأفاد بفتح باب الانتساب للجان العاملة بالرابطة داعيا إلى الاطلاع على حساباتها الرسمية للتعرف على كافة التفاصيل المتعلقة باللجان المختلفة.

ونوه بانجازات الرابطة ومنها السعي لتوقيع اتفاقية تعاون مع قطاع الرعاية الصحية ونجاح الرابطة بإطلاق وثيقة الكويت لطب الأسرة ومشاركة الجمعية الطبية الكويتية في تقديم مشروع الطبيات الإلكترونية وتوفير اشتراك (up to date) إلى جانب تنظيم العديد من الأنشطة والبرامج العلمية.

وأضاف أن الرابطة قامت بدعم برنامج البورد والدبلوم الموازي فيما يخص الأنشطة والفعاليات العلمية لدعم البرامج العلمية وتقديم أكثر من 18 برنامجا علميا ما بين مؤتمر وورش عمل حضوريا وافتراضيا ودعم منتسبي البورد من خلال توفير أكثر من كورس ما قبل الامتياز.(النهاية) م ر ف / ط أ ب