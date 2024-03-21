(الصحة): التوسع بافتتاح عيادات تخصصية بـالرعاية الأولية ضمن خطة الحكومة ل100 يوم

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت – 21 – 3 (كونا) -– أعلنت وكيل وزارة الصحة المساعد للرعاية الصحية الدكتورة نادية جمعة عن توجه الوزارة للتوسع في افتتاح عيادات تخصصية في مختلف مراكز الرعاية الصحية الأولية ضمن خطة عمل الحكومة ل100 يوم.
وقالت جمعة في تصريح للصحفيين اليوم الخميس على هامش الغبقة الرمضانية التي اقامتها رابطة أطباء العائلة والممارسين العامين الكويتية لدينا برنامج مكثف للتسهيل على المواطنين منه افتتاحات جديدة عيادات تخصصية تشمل جميع التخصصات وسيكون افتتاحها في القريب العاجل.
وذكرت أن الاستعدادات الجارية لافتتاح مركز الفحيحيل الصحي بعد إضافة بعض التخصصات الجديدة للصحة الوقائية وصحة الفم والأسنان مبينة اهتمام الوزارة بالتوسع في العيادات التخصصية في غرب مبارك والفروانية وتشمل عيادات الطفل السليم والطب النفسي.
وأشارت الى أنه تم العمل حاليا على تمديد ساعات العمل في المراكز الصحية وتحديدا في مركز العدان الصحي حتى منتصف الليل ومركز الصديق حتى الساعة التاسعة مساء.
وأكدت اهتمام الوزارة البالغ بالرعاية الصحية باعتبارها من أولويات برامج الحكومة التنموية مضيفة أن الكويت من الدول الرائدة في المجال الصحي لما حققته من إنجازات عبر نهضتها المشهودة لضمان حياة صحية وتعزيز الرفاهية للجميع وإحداث نقلة نوعية في خدمات الرعاية الصحية.
من جهته كشف رئيس الرابطة الدكتور محمد العازمي في كلمته خلال الغبقة عن إطلاق فعاليات المؤتمر الثاني لطب العائلة مايو المقبل بمشاركة نخبة من أطباء الأسرة وحضور كوكبة من ممثلي الجمعية الخليجية لطب العائلة وممثلي مؤسسات عالمية مختلفة.
وأكد العازمي سعي الرابطة على أن تكون قريبة من الجميع مشيرا الى زيادة عدد منتسبي الرابطة من 200 إلى 500 شخص من بداية تدشينها وحتى الآن.
وأفاد بفتح باب الانتساب للجان العاملة بالرابطة داعيا إلى الاطلاع على حساباتها الرسمية للتعرف على كافة التفاصيل المتعلقة باللجان المختلفة.
ونوه بانجازات الرابطة ومنها السعي لتوقيع اتفاقية تعاون مع قطاع الرعاية الصحية ونجاح الرابطة بإطلاق وثيقة الكويت لطب الأسرة ومشاركة الجمعية الطبية الكويتية في تقديم مشروع الطبيات الإلكترونية وتوفير اشتراك (up to date) إلى جانب تنظيم العديد من الأنشطة والبرامج العلمية.
وأضاف أن الرابطة قامت بدعم برنامج البورد والدبلوم الموازي فيما يخص الأنشطة والفعاليات العلمية لدعم البرامج العلمية وتقديم أكثر من 18 برنامجا علميا ما بين مؤتمر وورش عمل حضوريا وافتراضيا ودعم منتسبي البورد من خلال توفير أكثر من كورس ما قبل الامتياز.(النهاية) م ر ف / ط أ ب
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