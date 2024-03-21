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الحكومة الأمريكية تقاضي شركة آبل بتهمة احتكار سوق الهواتف

3/21/2024 11:31:30 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) واشنطن 21 - 1 (كونا) -- رفعت الحكومة الفيدرالية الأمريكية اليوم الخميس دعوى قضائية على شركة آبل لصناعة الهواتف والأجهزة الذكية متهمة عملاق التكنولوجيا الأمريكي بممارسة الاحتكار في أسواق الهواتف الذكية واتباع ممارسات منافية للمنافسة التجارية.
وقالت وزارة العدل الأمريكية في بيان إن الدعوى التي شاركت فيها حكومات 16 ولاية أمريكية إضافة إلى العاصمة واشنطن تتهم شركة آبل "بالاحتكار أو محاولة احتكار أسواق الهواتف الذكية".
وتشير الشكوى إلى أن شركة آبل "تحتفظ بشكل غير قانوني باحتكار الهواتف الذكية من خلال فرض قيود تعاقدية بشكل انتقائي على المطورين وحجب نقاط الوصول المهمة عنهم".
واتهمت الحكومة الشركة بأنها "تعمل على تقويض التطبيقات والمنتجات والخدمات التي من شأنها أن تجعل المستخدمين أقل اعتمادا على هاتف آيفون وتعزز إمكانية التشغيل البيني وتخفض التكاليف بالنسبة للمستهلكين والمطورين".
وأضافت أن الشركة "تمارس سلطتها الاحتكارية لانتزاع المزيد من الأموال من المستهلكين والمطورين ومنشئي المحتوى والفنانين والناشرين والشركات الصغيرة والتجار وغيرهم".
وأوضحت الوزارة أنها تسعى من خلال الدعوى "إلى الحصول على مساعدة لاستعادة المنافسة إلى هذه الأسواق الحيوية نيابة عن الجمهور الأمريكي".
وشدد وزير العدل الأمريكي ماريك غارلاند على أن "المستهلكين لا ينبغي أن يدفعوا أسعارا أعلى لأن الشركات تنتهك قوانين مكافحة الاحتكار".
وقال في تصريح تضمنه البيان "نحن نرى أن شركة آبل حافظت على قوتها الاحتكارية في سوق الهواتف الذكية ليس فقط من خلال البقاء في صدارة المنافسة من حيث المزايا ولكن من خلال انتهاك قانون مكافحة الاحتكار الفيدرالي".
وحذر الوزير من أنه "إذا تركت آبل دون منازع فسوف تستمر في تعزيز احتكارها للهواتف الذكية" مؤكدا أن وزارة العدل "ستنفذ بقوة قوانين مكافحة الاحتكار التي تحمي المستهلكين من ارتفاع الأسعار وقلة الخيارات".
وانتقدت آبل هذه الدعوى معتبرة أنها "تهدد هويتنا والمبادئ التي تميز منتجات أبل في الأسواق شديدة التنافسية".
وأضافت الشركة في بيان أن الدعوى "ستشكل سابقة خطيرة حيث ستمكن الحكومة من اتخاذ يد قوية في تصميم التكنولوجيا البشرية. نعتقد أن هذه الدعوى خاطئة من حيث الوقائع والقانون وسندافع ضدها بقوة".
ويرى مراقبون أنه غالبا ما تتبع الشركات العملاقة في الولايات المتحدة مثل فيسبوك وآبل ممارسات تجارية بينها ابتلاع المنافسين الصغار والسعي إلى التحكم والهيمنة على السوق. (النهاية)

ع س ج / ه س ص



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