الحكومة الأمريكية تقاضي شركة آبل بتهمة احتكار سوق الهواتف

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) واشنطن 21 - 1 (كونا) -- رفعت الحكومة الفيدرالية الأمريكية اليوم الخميس دعوى قضائية على شركة آبل لصناعة الهواتف والأجهزة الذكية متهمة عملاق التكنولوجيا الأمريكي بممارسة الاحتكار في أسواق الهواتف الذكية واتباع ممارسات منافية للمنافسة التجارية.
وقالت وزارة العدل الأمريكية في بيان إن الدعوى التي شاركت فيها حكومات 16 ولاية أمريكية إضافة إلى العاصمة واشنطن تتهم شركة آبل "بالاحتكار أو محاولة احتكار أسواق الهواتف الذكية".
وتشير الشكوى إلى أن شركة آبل "تحتفظ بشكل غير قانوني باحتكار الهواتف الذكية من خلال فرض قيود تعاقدية بشكل انتقائي على المطورين وحجب نقاط الوصول المهمة عنهم".
واتهمت الحكومة الشركة بأنها "تعمل على تقويض التطبيقات والمنتجات والخدمات التي من شأنها أن تجعل المستخدمين أقل اعتمادا على هاتف آيفون وتعزز إمكانية التشغيل البيني وتخفض التكاليف بالنسبة للمستهلكين والمطورين".
وأضافت أن الشركة "تمارس سلطتها الاحتكارية لانتزاع المزيد من الأموال من المستهلكين والمطورين ومنشئي المحتوى والفنانين والناشرين والشركات الصغيرة والتجار وغيرهم".
وأوضحت الوزارة أنها تسعى من خلال الدعوى "إلى الحصول على مساعدة لاستعادة المنافسة إلى هذه الأسواق الحيوية نيابة عن الجمهور الأمريكي".
وشدد وزير العدل الأمريكي ماريك غارلاند على أن "المستهلكين لا ينبغي أن يدفعوا أسعارا أعلى لأن الشركات تنتهك قوانين مكافحة الاحتكار".
وقال في تصريح تضمنه البيان "نحن نرى أن شركة آبل حافظت على قوتها الاحتكارية في سوق الهواتف الذكية ليس فقط من خلال البقاء في صدارة المنافسة من حيث المزايا ولكن من خلال انتهاك قانون مكافحة الاحتكار الفيدرالي".
وحذر الوزير من أنه "إذا تركت آبل دون منازع فسوف تستمر في تعزيز احتكارها للهواتف الذكية" مؤكدا أن وزارة العدل "ستنفذ بقوة قوانين مكافحة الاحتكار التي تحمي المستهلكين من ارتفاع الأسعار وقلة الخيارات".
وانتقدت آبل هذه الدعوى معتبرة أنها "تهدد هويتنا والمبادئ التي تميز منتجات أبل في الأسواق شديدة التنافسية".
وأضافت الشركة في بيان أن الدعوى "ستشكل سابقة خطيرة حيث ستمكن الحكومة من اتخاذ يد قوية في تصميم التكنولوجيا البشرية. نعتقد أن هذه الدعوى خاطئة من حيث الوقائع والقانون وسندافع ضدها بقوة".
ويرى مراقبون أنه غالبا ما تتبع الشركات العملاقة في الولايات المتحدة مثل فيسبوك وآبل ممارسات تجارية بينها ابتلاع المنافسين الصغار والسعي إلى التحكم والهيمنة على السوق. (النهاية)
ع س ج / ه س ص
MENAFN21032024000071011013ID1108008525
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.