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الأمم المتحدة تصدر بالإجماع أول قرار دولي بالاستفادة من الذكاء الاصطناعي في التنمية المستدامة

3/21/2024 11:31:30 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) نيويورك - 21 - 3 (كونا) -- اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة اليوم الخميس بالإجماع أول قرار من نوعه بشأن الاستفادة من فرص الذكاء الاصطناعي "المأمونة والموثوقة" لأغراض التنمية المستدامة وسد الفجوات الرقمية في هذا المجال بين البلدان وداخلها.
وشجع القرار الذي جاء بمبادرة من الولايات المتحدة نظم الذكاء الاصطناعي المؤمنة والموثوقة على تسريع وتيرة التقدم نحو التحقيق الكامل لخطة التنمية المستدامة.
كما شجع القرار الدول الأعضاء والأطراف المعنية على وضع ودعم نهج وأطر لتنظيم حوكمة نظم الذكاء الاصطناعي.
ودعت الجمعية العامة في القرار الجهات الأخرى إلى اتخاذ إجراءات للتعاون من الدول النامية وتقديم المساعدة لها من أجل الانتفاع الشامل والمنصف بفوائد التحول الرقمي ونظم الذكاء الاصطناعي المأمونة والمؤمنة والموثوقة.
ونبه القرار أيضا إلى أن تصميم نظم الذكاء الاصطناعي واستعمالها بطريقة غير سليمة ولا تتفق مع القانون الدولي "أمر يطرح مخاطر يمكن أن تعيق تحقيق أهداف التنمية المستدامة".
وعقب اعتماد القرار قالت المندوبة الأمريكية في الأمم المتحدة ليندا غرينفيلد في كلمة لها إن جميع أعضاء الجمعية العامة الــ 193 تحدثوا اليوم بصوت واحد وقرروا معا أن "نحكم الذكاء الاصطناعي بدلا من تركه ليحكمنا".
ولفتت غرينفيلد إلى أن القرار وهو الأول من نوعه اعتمد بإجماع الدول الأعضاء نظرا لأن منافع ومخاطر الذكاء الاصطناعي يمكن أن تؤثر في البشر مؤكدة أن التعامل في هذا المجال يتطلب تعاون الجميع.
واعتبرت غرينفيلد قرار الجمعية العامة خطوة هائلة على مسار توسيع المنافع في مختلف المجالات وإتاحة مزيد منها مشيرة إلى إن الذكاء الاصطناعي يساعد في تشخيص الأمراض والتنبؤ بالكوارث الطبيعية كما يساعد المجتمع المدني والناشطين في حماية الديمقراطيات.
من جانبه أعرب الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة عمر هلال عن فخر بلاده لمشاركتها في المفاوضات واستعراض القرار المهم إذ أنها كانت من أوائل داعمي مشروع القرار.
وقال هلال في كلمته "نؤمن بشدة بأن الذكاء الاصطناعي يوفر منافع محتملة هائلة للدول النامية وخاصة الأفريقية في مجالات مختلفة للتنمية المستدامة لذا ضممنا الجهود مع الولايات المتحدة منذ اليوم الأول في هذه العملية المهمة بهدف تحسين الحوار البناء" في هذا المجال. (النهاية)

ع س ت / ه س ص



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