المنتخب السعودي يفوز على نظيره الطاجيكي بهدف نظيف ضمن التصفيات المؤهلة لكأس العالم وكأس آسيا

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- Kuwait News Agency (KUNA)) الرياض - 21 - 3 (كونا) -- فاز المنتخب السعودي لكرة القدم على نظيره منتخب طاجيكستان بهدف نظيف في المباراة التي جرت بينهما على ملعب (الأول بارك) اليوم الخميس ضمن التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026 وكأس آسيا 2027 لكرة القدم.
وسجل هدف المباراة الوحيد اللاعب سالم الدوسري في الدقيقة ال23 بعد تمريرة من اللاعب مختار علي ليسدد كرة أرضية على يمين الحارس الطاجيكي يتيموف.
و بهذا الفوز رفع المنتخب السعودي رصيده إلى تسع نقاط متصدر ترتيب المجموعة السابعة بينما تجمد رصيد طاجيكستان عند اربع نقاط في المركز الثاني بفارق الأهداف عن الأردن الذي استطاع الفوز اليوم بثلاثية نظيفة على مضيفه منتخب باكستان في مباراة لعبت ضمن نفس الجولة.( النهاية)
ع ش / س ع م
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