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المنتخب السعودي يفوز على نظيره الطاجيكي بهدف نظيف ضمن التصفيات المؤهلة لكأس العالم وكأس آسيا

3/21/2024 11:31:29 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الرياض - 21 - 3 (كونا) -- فاز المنتخب السعودي لكرة القدم على نظيره منتخب طاجيكستان بهدف نظيف في المباراة التي جرت بينهما على ملعب (الأول بارك) اليوم الخميس ضمن التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026 وكأس آسيا 2027 لكرة القدم.
وسجل هدف المباراة الوحيد اللاعب سالم الدوسري في الدقيقة ال23 بعد تمريرة من اللاعب مختار علي ليسدد كرة أرضية على يمين الحارس الطاجيكي يتيموف.
و بهذا الفوز رفع المنتخب السعودي رصيده إلى تسع نقاط متصدر ترتيب المجموعة السابعة بينما تجمد رصيد طاجيكستان عند اربع نقاط في المركز الثاني بفارق الأهداف عن الأردن الذي استطاع الفوز اليوم بثلاثية نظيفة على مضيفه منتخب باكستان في مباراة لعبت ضمن نفس الجولة.( النهاية)

ع ش / س ع م



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