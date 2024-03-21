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الرئيس الفرنسي يدعو إلى استخدام الطاقة النووية كمصدر نظيف للطاقة

3/21/2024 11:31:29 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) بروكسل - 21 - 3 (كونا) -- دعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون اليوم الخميس إلى استخدام الطاقة النووية كمصدر نظيف يعالج مشكلات الطاقة في العالم.
وقال ماكرون أمام أول قمة للطاقة النووية التي عقدت في العاصمة البلجيكية بروكسل "لا بديل عن دعم الابتكار من أجل استهلاك كميات أقل من الطاقة وتمويل مصادر الطاقة المتجددة على غرار الطاقة النووية".
وأضاف أن القمة "مناسبة للعالم لرفع التحدي من خلال تحقيق المعادلة بين التصدي لتغير المناخ وخفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون وتحسين السيادة الوطنية من خلال تأمين الطاقة وتحسين القدرة التنافسية من أجل خلق فرص عمل في جميع أنحاء العالم".
وعقدت اليوم قمة الطاقة النووية الأولى في بروكسل بمشاركة أكثر من 30 دولة لطرح القضايا المتعلقة بالطاقة النووية كمصدر نظيف للطاقة يمكنه معالجة قضايا نقص الطاقة في العالم. (النهاية)

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