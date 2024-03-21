الرئيس الفرنسي يدعو إلى استخدام الطاقة النووية كمصدر نظيف للطاقة

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) بروكسل - 21 - 3 (كونا) -- دعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون اليوم الخميس إلى استخدام الطاقة النووية كمصدر نظيف يعالج مشكلات الطاقة في العالم.
وقال ماكرون أمام أول قمة للطاقة النووية التي عقدت في العاصمة البلجيكية بروكسل "لا بديل عن دعم الابتكار من أجل استهلاك كميات أقل من الطاقة وتمويل مصادر الطاقة المتجددة على غرار الطاقة النووية".
وأضاف أن القمة "مناسبة للعالم لرفع التحدي من خلال تحقيق المعادلة بين التصدي لتغير المناخ وخفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون وتحسين السيادة الوطنية من خلال تأمين الطاقة وتحسين القدرة التنافسية من أجل خلق فرص عمل في جميع أنحاء العالم".
وعقدت اليوم قمة الطاقة النووية الأولى في بروكسل بمشاركة أكثر من 30 دولة لطرح القضايا المتعلقة بالطاقة النووية كمصدر نظيف للطاقة يمكنه معالجة قضايا نقص الطاقة في العالم. (النهاية)
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