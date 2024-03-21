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مدرب منتخب الكويت لكرة القدم: حظوظ المنتخب للتأهل في التصفيات الآسيوية المشتركة قائمة

3/21/2024 11:31:29 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الدوحة 21 - 3 (كونا) -- قال مدرب منتخب الكويت لكرة القدم البرتغالي روي بينتو اليوم الخميس إن الحظوظ بالتأهل للدور المقبل من التصفيات الآسيوية المشتركة المؤهلة لكأس العالم 2026 وكأس آسيا 2027 بالنسبة للمنتخب الكويتي في المجموعة الأولى مازالت قائمة.
جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي عقب المباراة التي استضافها استاد جاسم بن حمد في الدوحة ضمن الجولة الثالثة من التصفيات الآسيوية المشتركة والمؤهلة لكأس العالم 2026 وكأس آسيا 2027 والتي خسرها منتخب الكويت أمام منتخب قطر بثلاثة أهداف من دون مقابل.
وأوضح بينتو أن المنتخب قدم شوطا أولا مميزا للغاية وسنحت له بعض الفرص وحاول اللعب بتنظيم جيد للحد من خطورة هجوم المنتخب القطري مضيفا بأن المنتخب القطري في الشوط الثاني تمكن من تسجيل ثلاثة أهداف.
وذكر أن تفكيره ينصب على المباراة المقبلة أمام المنتخب القطري في لقاء العودة بالكويت يوم الثلاثاء المقبل لافتا إلى أنه سيعمل على تصحيح بعض الأخطاء التي ظهرت في مباراة اليوم من أجل تحقيق نتيجة إيجابية مؤكدا بأن الحظوظ التأهل للدور الثالث بالنسبة للمنتخب الكويتي في المجموعة الأولى مازالت قائمة.
من جهته أعرب المدير الفني للمنتخب القطري لكرة القدم الإسباني بارتولومي لوبيز عن سعادته بالانتصار الذي حققه المنتخب على نظيره الكويتي بثلاثية نظيفة في ثالثة جولات المجموعة الأولى للتصفيات المشتركة المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2026 وكأس آسيا 2027.
وأوضح لوبيز خلال المؤتمر الصحفي عقب نهاية المواجهة أن المنتخب القطري واجه بعض الصعوبات خلال مجريات الشوط الأول بعد أن لعب المنتخب الكويتي باستراتيجية دفاعية محكمة صعبت المهمة على مهاجمي المنتخب مشيرا الى ان المنتخب نجح في الشوط الثاني بالظهور بصورة أفضل وتمكن من تسجيل 3 أهداف قادته لتحقيق ثالث انتصاراته في المجموعة.
وتصدر المنتخب القطري المجموعة برصيد تسع نقاط فيما تجمد رصيد المنتخب الكويتي عند ثلاث نقاط متراجعا للمركز الثالث بينما حل المنتخب الهندي ثانيا بأربع نقاط في حين يأتي المنتخب الأفغاني في المركز الأخير بنقطة واحدة بعد تعادله اليوم مع منتخب الهند دون اهداف. (النهاية)

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