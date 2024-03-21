مدرب منتخب الكويت لكرة القدم: حظوظ المنتخب للتأهل في التصفيات الآسيوية المشتركة قائمة

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) الدوحة 21 - 3 (كونا) -- قال مدرب منتخب الكويت لكرة القدم البرتغالي روي بينتو اليوم الخميس إن الحظوظ بالتأهل للدور المقبل من التصفيات الآسيوية المشتركة المؤهلة لكأس العالم 2026 وكأس آسيا 2027 بالنسبة للمنتخب الكويتي في المجموعة الأولى مازالت قائمة.
جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي عقب المباراة التي استضافها استاد جاسم بن حمد في الدوحة ضمن الجولة الثالثة من التصفيات الآسيوية المشتركة والمؤهلة لكأس العالم 2026 وكأس آسيا 2027 والتي خسرها منتخب الكويت أمام منتخب قطر بثلاثة أهداف من دون مقابل.
وأوضح بينتو أن المنتخب قدم شوطا أولا مميزا للغاية وسنحت له بعض الفرص وحاول اللعب بتنظيم جيد للحد من خطورة هجوم المنتخب القطري مضيفا بأن المنتخب القطري في الشوط الثاني تمكن من تسجيل ثلاثة أهداف.
وذكر أن تفكيره ينصب على المباراة المقبلة أمام المنتخب القطري في لقاء العودة بالكويت يوم الثلاثاء المقبل لافتا إلى أنه سيعمل على تصحيح بعض الأخطاء التي ظهرت في مباراة اليوم من أجل تحقيق نتيجة إيجابية مؤكدا بأن الحظوظ التأهل للدور الثالث بالنسبة للمنتخب الكويتي في المجموعة الأولى مازالت قائمة.
من جهته أعرب المدير الفني للمنتخب القطري لكرة القدم الإسباني بارتولومي لوبيز عن سعادته بالانتصار الذي حققه المنتخب على نظيره الكويتي بثلاثية نظيفة في ثالثة جولات المجموعة الأولى للتصفيات المشتركة المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2026 وكأس آسيا 2027.
وأوضح لوبيز خلال المؤتمر الصحفي عقب نهاية المواجهة أن المنتخب القطري واجه بعض الصعوبات خلال مجريات الشوط الأول بعد أن لعب المنتخب الكويتي باستراتيجية دفاعية محكمة صعبت المهمة على مهاجمي المنتخب مشيرا الى ان المنتخب نجح في الشوط الثاني بالظهور بصورة أفضل وتمكن من تسجيل 3 أهداف قادته لتحقيق ثالث انتصاراته في المجموعة.
وتصدر المنتخب القطري المجموعة برصيد تسع نقاط فيما تجمد رصيد المنتخب الكويتي عند ثلاث نقاط متراجعا للمركز الثالث بينما حل المنتخب الهندي ثانيا بأربع نقاط في حين يأتي المنتخب الأفغاني في المركز الأخير بنقطة واحدة بعد تعادله اليوم مع منتخب الهند دون اهداف. (النهاية)
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