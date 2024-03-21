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السعودية تدين الهجوم الهجوم الارهابي بمدينة قندهار الأفغانية

3/21/2024 11:31:28 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الرياض - 21 - 3 (كونا) -- أعربت وزارة الخارجية السعودية عن إدانة المملكة للتفجير الإرهابي الذي وقع في إقليم قندهار جنوبي أفغانستان اليوم الخميس وأسفر عن وقوع ضحايا.
وجددت الخارجية السعودية في بيان صحفي على رفض المملكة القاطع لهذه الأعمال الإرهابية ووقوفها إلى جانب الشعب الأفغاني ضد جميع مظاهر العنف والارهاب والتطرف.
وكان قد قتل ثلاثة اشخاص واصيب 12 اخرون بجروح مختلفة جراء تفجير انتحاري خارج بنك بمدينة قندهار.(النهاية)

ع ش / س ع م


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