السعودية تدين الهجوم الهجوم الارهابي بمدينة قندهار الأفغانية

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) الرياض - 21 - 3 (كونا) -- أعربت وزارة الخارجية السعودية عن إدانة المملكة للتفجير الإرهابي الذي وقع في إقليم قندهار جنوبي أفغانستان اليوم الخميس وأسفر عن وقوع ضحايا.
وجددت الخارجية السعودية في بيان صحفي على رفض المملكة القاطع لهذه الأعمال الإرهابية ووقوفها إلى جانب الشعب الأفغاني ضد جميع مظاهر العنف والارهاب والتطرف.
وكان قد قتل ثلاثة اشخاص واصيب 12 اخرون بجروح مختلفة جراء تفجير انتحاري خارج بنك بمدينة قندهار.(النهاية)
ع ش / س ع م
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