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ولي العهد السعودي يستقبل سمو الشيخ الدكتور محمد صباح السالم الصباح رئيس مجلس الوزراء في جدة

3/21/2024 11:31:25 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) جدة - 21 - 3 (كونا) -- استقبل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء في المملكة العربية السعودية بمدينة جدة اليوم الخميس سمو الشيخ الدكتور محمد صباح السالم الصباح رئيس مجلس الوزراء وذلك بمناسبة زيارته الرسمية للمملكة العربية السعودية الشقيقة.
ونقل سمو رئيس مجلس الوزراء خلال اللقاء تحيات حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه وتمنياته للمملكة العربية السعودية وشعبها الشقيق دوام التقدم والازدهار.
وأكد سموه أن زيارته للمملكة العربية السعودية تأتي انعكاسا للعلاقات الثنائية التاريخية المتجذرة والروابط الأخوية المتينة بين البلدين الشقيقين معربا عن خالص شكره لصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود على هذه الدعوة الكريمة التي تأتي في إطار التشاور والتنسيق الثنائي المستمر بما يخدم مصالح البلدين والشعبين الشقيقين.
وجرى خلال اللقاء استعراض أوجه التعاون الراسخ والوثيق بين البلدين وأطر تعزيز التكامل بينهما في كافة الأصعدة وتأكيد حرص البلدين الشقيقين على دفع العلاقات التاريخية والأخوية إلى آفاق أرحب في ظل القيادة الحكيمة لحضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح وإخوانه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظهم الله ورعاهم.
كما بحث الجانبان آخر المستجدات والقضايا على الساحتين الاقليمية والدولية ومواقف البلدين الشقيقين تجاهها مقدرا سموه السياسة المتزنة التي تنتهجها المملكة العربية السعودية وقيادتها الحكيمة لاسيما الجهود الرامية لإرساء دعائم الأمن والسلام في المنطقة والعالم.
حضر المقابلة صاحب السمو الأمير سلطان بن سعد بن خالد آل سعود سفير خادم الحرمين الشريفين لدى دولة الكويت وصاحب السمو الملكي الأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبد العزيز آل سعود وزير الدولة عضو مجلس الوزراء بالمملكة العربية السعودية وسعادة سفير دولة الكويت لدى المملكة الشيخ صباح ناصر صباح الأحمد الصباح. (النهاية)

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