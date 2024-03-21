موجز الأخبار على نشرة كونا اليوم الخميس الساعة 00ر00 بتوقيت غرينتش

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- Kuwait News Agency (KUNA)) جدة - صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء في المملكة العربية السعودية يستقبل بمدينة جدة سمو الشيخ الدكتور محمد صباح السالم الصباح رئيس مجلس الوزراء وذلك بمناسبة زيارته الرسمية للمملكة العربية السعودية الشقيقة.
جدة - سفير دولة الكويت لدى المملكة العربية السعودية الشيخ صباح ناصر صباح الأحمد الجابر الصباح يؤكد في تصريح لــ(كونا) أهمية زيارة سمو الشيخ الدكتور محمد صباح السالم الصباح رئيس مجلس الوزراء إلى المملكة في تعزيز العلاقات بين البلدين والانتقال بها إلى أفاق أرحب.
الكويت - الرئيس التنفيذي لمؤسسة البترول الكويتية الشيخ نواف سعود الناصر الصباح يؤكد التزام المؤسسة الراسخ بتأدية دورها على الوجه الأكمل تجاه زبائنها من خلال توفيرها الإمدادات الآمنة من النفط الخام والمنتجات النفطية الصديقة للبيئة.
الكويت - وكيل وزارة الصحة المساعد للرعاية الصحية الدكتورة منى جمعة تعلن عن توجه الوزارة للتوسع في افتتاح عيادات تخصصية في مختلف مراكز الرعاية الصحية الأولية ضمن خطة عمل الحكومة ل100 يوم. 3142740 نيويورك - الجمعية العامة للأمم المتحدة تعتمد بالإجماع أول قرار من نوعه بشأن الاستفادة من فرص الذكاء الاصطناعي المأمونة والموثوقة لأغراض التنمية المستدامة وسد الفجوات الرقمية في هذا المجال بين البلدان وداخلها .
واشنطن - الحكومة الأمريكية ترفع دعوى قضائية على شركة آبل لصناعة الهواتف والأجهزة الذكية متهمة عملاق التكنولوجيا الأمريكية بممارسة الاحتكار في أسواق الهواتف الذكية واتباع ممارسات منافية للمنافسة التجارية.
بروكسل - انعقاد أول قمة بشأن الطاقة النووية للتركيز على الدور المحوري للذرة في التصدي للتحديات العالمية مثل خفض الاعتماد على الوقود الاحفوري وتعزيز أمن الطاقة والتقدم الاقتصادي. (النهاية) ه س ص
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