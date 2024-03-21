موجز الأخبار على نشرة كونا اليوم الخميس الساعة 00ر00 بتوقيت غرينتش

MENAFN - Kuwait News Agency (KUNA)) جدة - صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء في المملكة العربية السعودية يستقبل بمدينة جدة سمو الشيخ الدكتور محمد صباح السالم الصباح رئيس مجلس الوزراء وذلك بمناسبة زيارته الرسمية للمملكة العربية السعودية الشقيقة.

جدة - سفير دولة الكويت لدى المملكة العربية السعودية الشيخ صباح ناصر صباح الأحمد الجابر الصباح يؤكد في تصريح لــ(كونا) أهمية زيارة سمو الشيخ الدكتور محمد صباح السالم الصباح رئيس مجلس الوزراء إلى المملكة في تعزيز العلاقات بين البلدين والانتقال بها إلى أفاق أرحب.

الكويت - الرئيس التنفيذي لمؤسسة البترول الكويتية الشيخ نواف سعود الناصر الصباح يؤكد التزام المؤسسة الراسخ بتأدية دورها على الوجه الأكمل تجاه زبائنها من خلال توفيرها الإمدادات الآمنة من النفط الخام والمنتجات النفطية الصديقة للبيئة.

الكويت - وكيل وزارة الصحة المساعد للرعاية الصحية الدكتورة منى جمعة تعلن عن توجه الوزارة للتوسع في افتتاح عيادات تخصصية في مختلف مراكز الرعاية الصحية الأولية ضمن خطة عمل الحكومة ل100 يوم. 3142740 نيويورك - الجمعية العامة للأمم المتحدة تعتمد بالإجماع أول قرار من نوعه بشأن الاستفادة من فرص الذكاء الاصطناعي المأمونة والموثوقة لأغراض التنمية المستدامة وسد الفجوات الرقمية في هذا المجال بين البلدان وداخلها .

واشنطن - الحكومة الأمريكية ترفع دعوى قضائية على شركة آبل لصناعة الهواتف والأجهزة الذكية متهمة عملاق التكنولوجيا الأمريكية بممارسة الاحتكار في أسواق الهواتف الذكية واتباع ممارسات منافية للمنافسة التجارية.

بروكسل - انعقاد أول قمة بشأن الطاقة النووية للتركيز على الدور المحوري للذرة في التصدي للتحديات العالمية مثل خفض الاعتماد على الوقود الاحفوري وتعزيز أمن الطاقة والتقدم الاقتصادي. (النهاية) ه س ص