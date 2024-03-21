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الجيش الأمريكي: نفذنا إنزالا جويا جديدا للمساعدات الإنسانية فوق غزة

3/21/2024 11:31:24 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) واشنطن - 21 - 3 (كونا) -- أعلنت القيادة الوسطى في الجيش الأمريكي (سنتكوم) اليوم الخميس أنها نفذت إنزالا جويا إضافيا للمساعدات الانسانية على شمال قطاع غزة لتوفير الاغاثة الاساسية للمدنيين المتضررين من العدوان الإسرائيلي على القطاع.
وذكرت في بيان لها أن العملية المشتركة شملت طائرتين من طراز (سي 17) التابعة للقوات الجوية الأمريكية وجنود من الجيش الأمريكي متخصصين في الإنزال الجوي لإمدادات المساعدات الإنسانية الأمريكية.
وأضاف البيان أنه جرى إسقاط أكثر من 50600 وجبة طعام في شمال غزة وهي منطقة ذات حاجة ماسة مما سمح للمدنيين بالوصول إلى المساعدات الحيوية.
وأشار إلى أن عمليات الإنزال الجوي الإنسانية تسهم في الجهود المستمرة التي تبذلها الولايات المتحدة والأردن لتوفير المساعدات الإنسانية المنقذة للحياة لسكان غزة مؤكدا انه سيجري تنظيم عمليات اخرى في المستقبل لتقديم المعونة للشعب الفلسطيني.
وقال إن تلك العمليات تعد جزءا من جهد مستمر لإيصال المزيد من المساعدات إلى غزة عن طريق توسيع تدفق المساعدات عبر الممرات البرية.
وتؤكد الإدارة الأمريكية أنها تريد إدخال مزيد من المساعدات الإنسانية إلى غزة لكن الكيان الإسرائيلي المحتل يعرقل وصول المساعدات إلى السكان الذين يواجهون خطر المجاعة. (النهاية) ا م م / ه س ص

MENAFN21032024000071011013ID1108008517

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