الجيش الأمريكي: نفذنا إنزالا جويا جديدا للمساعدات الإنسانية فوق غزة

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- Kuwait News Agency (KUNA)) واشنطن - 21 - 3 (كونا) -- أعلنت القيادة الوسطى في الجيش الأمريكي (سنتكوم) اليوم الخميس أنها نفذت إنزالا جويا إضافيا للمساعدات الانسانية على شمال قطاع غزة لتوفير الاغاثة الاساسية للمدنيين المتضررين من العدوان الإسرائيلي على القطاع.
وذكرت في بيان لها أن العملية المشتركة شملت طائرتين من طراز (سي 17) التابعة للقوات الجوية الأمريكية وجنود من الجيش الأمريكي متخصصين في الإنزال الجوي لإمدادات المساعدات الإنسانية الأمريكية.
وأضاف البيان أنه جرى إسقاط أكثر من 50600 وجبة طعام في شمال غزة وهي منطقة ذات حاجة ماسة مما سمح للمدنيين بالوصول إلى المساعدات الحيوية.
وأشار إلى أن عمليات الإنزال الجوي الإنسانية تسهم في الجهود المستمرة التي تبذلها الولايات المتحدة والأردن لتوفير المساعدات الإنسانية المنقذة للحياة لسكان غزة مؤكدا انه سيجري تنظيم عمليات اخرى في المستقبل لتقديم المعونة للشعب الفلسطيني.
وقال إن تلك العمليات تعد جزءا من جهد مستمر لإيصال المزيد من المساعدات إلى غزة عن طريق توسيع تدفق المساعدات عبر الممرات البرية.
وتؤكد الإدارة الأمريكية أنها تريد إدخال مزيد من المساعدات الإنسانية إلى غزة لكن الكيان الإسرائيلي المحتل يعرقل وصول المساعدات إلى السكان الذين يواجهون خطر المجاعة. (النهاية) ا م م / ه س ص
MENAFN21032024000071011013ID1108008517
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