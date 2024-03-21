الملك يعود إلى أرض الوطن

الملك يعود إلى أرض الوطن
التاريخ
3/21/2024 11:31:15 PM
(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 22 آذار (بترا)- عاد جلالة الملك عبد الله الثاني إلى أرض الوطن، اليوم الخميس، بعد زيارة إلى دولة الإمارات العربية المتحدة ومملكة البحرين الشقيقتين.
--(بترا)
م ق/ع ط
22/03/2024 00:08:11
MENAFN21032024000117011021ID1108008514
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.