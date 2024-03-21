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تايتم يقود سلتيكس لانتصار مثير على باكس

3/21/2024 11:29:39 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) سجل جايسون تايتم 31 نقطة ليقود فريقه بوسطن سلتيكس للفوز على ميلووكي باكس (122-119)، في المباراة التي جمعتهما فجر أمس، ضمن منافسات دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين.
وأحرز ديريك وايت 23 نقطة ومرر 8 تمريرات حاسمة، وأضاف جايلين براون 23 نقطة و8 متابعات لفريق سلتيكس الذي حقق انتصاره السابع على التوالي.
وكان هذا الانتصار هو الـ32 لسلتيكس على أرضه في الدوري الموسم الحالي، مقابل الخسارة في 3 مباريات.
في المقابل، سجل داميان ليلارد 32 نقطة وأضاف بوبي بورتيس 24 نقطة لفريق ميلووكي باكس، الذي خاض المباراة وهو يفتقد نجم الفريق يانيس أنتيتوكونمبو.
وفاز إنديانا بيسرز على ديترويت بيستونز (122-103)، وميامي هيت على كليفلاند كافالييرز (107-104) وساكرامنتو كينجز على تورنتو رابتورز (123-98). كما فاز أيضا أوكلاهوما سيتي ثاندر على يوتا جاز (119-107)، ولوس أنجليس كليبرز على بورتلاند ترايل بليزرز (116-103)، وفينيكس صنز على فيلادلفيا سفنتي سيكسرز (115-102)، وجولدن ستيت واريورز على ممفيس جريزليس (137-116).
في المقابل، سجل نيكولا يوكيتش 25 نقطة و16 متابعة وأضاف زميله مايكل بورتر جونيور 26 نقطة ليقودا فريق دنفر ناجيتس للفوز على مينيسوتا تمبرولفز (113-109).
وسجل جمال موراي 18 نقطة و11 تمريرة حاسمة وأضاف آرون جوردون 14 نقطة و11 متابعة، لفريق ناجيتس، الذي حقق انتصاره السادس في آخر 7 مباريات.
وسجل أنتوني إدواردز 30 نقطة و8 متابعات ومرر 8 تمريرات حاسمة، وأضاف زميله جادين ماكدانيلز 26 نقطة لفريق مينيسوتا تمبرولفز، الذي تلقى الخسارة الأولى بعد ثلاث انتصارات متتالية.
وكان مينيسوتا يخوض مباراته الأولى على ملعبه منذ 15 يوما وافتقد لنجومه كارل أنتوني تاونز ورودي جوبيرت وناز ريد بسبب الإصابة، وفي بقية المباريات فاز هيوستن روكتس على واشنطن ويزاردز (137 -114)، وأورلاندو ماجيك على شارلوت هورنيتس (112-92). كما فاز نيو أورليانز بيليكانز على بروكلين نتس (104-91)، ودالاس مافريكس على سان أنطونيو سبيرز (113-107).
إلى ذلك، أعلن كليفلاند كافاليرز، الذي يلعب في دوري المحترفين الأميركي لكرة السلة، أن نجمه دونوفان ميتشل سيغيب عن الملاعب لمدة أسبوع على الأقل، بعد خضوعه لعملية جراحية إثر تعرضه لكسر في أنفه.
وقال النادي: "إن ميتشل (27 عاما) أصيب بكسر في الأنف، السبت الماضي، خلال خسارة فريقه امام هيوستن روكتس (103-117)، وغاب عن الفوز على إنديانا بايسرز (108-103)".
وأضاف: "إن هداف الفريق بتسجيله معدلا مقداره 27.4 نقطة في المباراة الواحدة، خضع لعملية جراحية في إحدى عيادات كليفلاند، وسيتم إعادة تقييم حالته خلال أسبوع واحد تقريبا".
وغاب ميتشل عن سبع مباريات، قبل عودته إلى هيوستن، بسبب إصابته بكدمة في الركبة اليسرى، وقد ساهمت عروضه في تحقيق فريقه 43 انتصارا مقابل 25 هزيمة، واحتلاله المركز الثالث في المنطقة الشرقية. -(وكالات)

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