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شابالوف وأوساكا يتقدمان في بطولة ميامي للتنس

3/21/2024 11:29:38 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) مدن - تأهل الكندي دينيس شابوفالوف إلى الدور الثاني من بطولة ميامي للتنس، بفوزه على الإيطالي لوتشيانو دارديري بنتيجة 2-1، وبالنتيجة نفسها تأهل الإيطالي فلافيو كوبولي بالفوز على الياباني يوشيهيتو نيشيوكا.
وصعد للدور الثاني أيضا البرازيلي تياجو وايلد بالفوز على البرتغالي نونو بورجيس بنتيجة 2-0. وبالنتيجة ذاتها، تأهل كل من: البريطاني جاك درابر بالفوز على الياباني تارو دانييل، والمجري مارتون فوسوفيكس بالفوز على الأسترالي ماكس بورسيل، والأسترالي كريستوفر أوكونيل على حساب التشيكي فيت كوبريفا، والتشيكي توماس ماتشاك على حساب الأميركي داروين بلانش.
وصعد أيضا الفرنسي لوكا فان آش، على حساب الروسي بافل كوتوف، والهولندي بوتيك فان دي زاندشلوب على حساب الأسترالي رينكي هيكاتا، والإيطالي أندريا فافاسوري على حساب الأرجنتيني بيدرو كاشين.
وتغلب البريطاني جاك درابر على الياباني تارو دانييل ليصعد للدور الثاني ببطولة ميامي المفتوحة للتنس للرجال. وذكرت وكالة الانباء البريطانية أن درابر، المصنف 42 على العالم، تغلب على منافسه الياباني بنتيجة 6-3 و6-2 في غضون 69 دقيقة فقط، ليضرب موعدا في الدور الثاني مع نيكولاس ياري.
كما فاز أيضا البريطاني آندي موراي على الإيطالي ماتيو بيرتيني 4-6 و6-3 و6-4، والبرازيلي تياجو سيبوت وايلد على البرتغالي نونو بورخيس 6-4 و7-5، والصيني جونتشنج شانج على الصربي ميومير كيكمانوفيتش 7-6 و4-6 و7-6. كما فاز التشيكي مارتن دام على الصيني تشيتشين شانج 7-6 و7-6، والإيطالي ماتيو أرنالدي على الفرنسي آرثر فيلس 6-3 و6-4، والأميركي أليكس ميشيلسن على السلوفاكي لوكاس كلاين 7-6 و6-2، والألماني دومينيك كويبفر على الأميركي ماركوس جيرون 4-6 و6-1 و6-4. ولدى السيدات؛ قطعت اليابانية ناومي أوساكا خطوة جريئة أخرى في طريق العودة للملاعب والبطولات بعد عطلة أمومة عندما هزمت الإيطالية إليزابيتا كوتشياريتو 6-3 و6-4، لتتأهل إلى الدور الثاني في بطولة ميامي المفتوحة للتنس.
وخاضت كوتشياريتو المصنفة 51 عالميا، المواجهة بعد فوزها الأسبوع الماضي بلقب بطولة تشارلستون وهي من فئة 125 نقطة، ومن ثم كانت المواجهة بالنسبة لأوساكا بمثابة اختبار يصعب توقع نتيجته. لكن تفوق أوساكا الحاصلة على أربعة ألقاب كبرى، جاء واضحا وكسرت إرسال منافستها في الفرصة الأولى، بينما لم تسمح للاعبة الإيطالية بأي فرصة كسر الإرسال في المجموعة الأولى.
واكتفت أوساكا بكسر وحيد للإرسال في المجموعة الثانية أيضا لحسم المهمة. وحققت أوساكا الفوز بضربة إرسال ساحق من النوع الذي لا يرد في نقطة الحسم الثانية. وستلتقي أوساكا في الدور المقبل، مع لاعبة أخرى عائدة من عطلة أمومة أيضا وهي الأوكرانية إيلينا سفيتولينا المصنفة 15 في البطولة. وعادت سفيتولينا للملاعب قبل أقل من عام بعد عطلة الأمومة.
وفي مباراة سابقة، احتفلت الأميركية سلون ستيفنز بعيد ميلادها 31 عندما هزمت الألمانية أنجليك كيربر 6-2 و6-3 في مباراة من جانب واحد بين لاعبتين سبق لكل منهما التتويج في البطولات الكبرى. وستلتقي بطلة أميركا المفتوحة العام 2017 في الدور المقبل مع الرومانية سورانا كرستيا.
وفي مواجهة أميركية خالصة، فجرت كاتي فولينتس مفاجأة عندما فازت على صوفيا كينين بطلة أستراليا المفتوحة سابقا 6-2 و4-6 و6-3، كما فازت الكرواتية دونا فيكيتش على التشيكية كارولينا بليسكوفا 6-4 و2-6 و6-2. -(وكالات)

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