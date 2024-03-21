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اختبار ودي لإيطاليا وإسبانيا أمام فنزويلا وكولومبيا اليوم

3/21/2024 11:29:38 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) مدن – يخوض المنتخب الإيطالي اختبارا وديا قويا أمام نظيره المنتخب الفنزويلي عند الساعة 12:05 فجر اليوم في لقاء بملعب " تشيس استاديوم" في الولايات المتحدة الأميركية.
ويأتي اللقاء ضمن سلسلة المباريات الودية التي يخوضها "الآزوري" استعدادا للدفاع عن لقبه بطلا لكأس أوروبا الصيف المقبل، فيما يمثل اللقاء فرصة تحضير لمنتخب فنزويلا قبل خوض بطولة كوبا أميريكا.
واستدعى المدير الفني للمنتخب الإيطالي، لوتشيانو سباليتي، 3 لاعبين جدد إلى قائمته المكونة من 28 لاعبا، والتي تضمنت راوول بيلانوفا ومايكل فولورونتشو ولورنتسو لوكا، فيما احتفظ بمعظم أفراد المجموعة التي ضمنت التأهل لنهائيات كأس أوروبا المقررة في ألمانيا الصيف المقبل.
وتكمن مشكلة منتخب إيطاليا في عدم فعاليته الهجومية وازدادت الأمور سوءا بإصابة جناح ساسوولو دومينيكو بيراردي، وسيغيب عن النهائيات القارية، وتم استدعاء مهاجم جنوى ماتيو ريتيجي، في حين تم استبعاد مهاجم لاتسيو تشيرو إيموبيلي، الذي تعود مباراته رقم 57 والأخيرة إلى ايلول "سبتمبر" الماضي.
وأوقعت القرعة المنتخب الإيطالي في المجموعة الثانية بكأس أوروبا 2024 المقررة في الفترة من 14 حزيران "يونيو" إلى 14 تموز "يوليو" إلى جانب إسبانيا وكرواتيا وألبانيا.
في المقابل، يلتقي المنتخب الإسباني نظيره الكولومبي عند الساعة 11:30 من مساء اليوم في ملعب "ويمبلي" بالعاصمة البريطانية لندن.
وسيخوض منتخب "لا روخا" أولى مبارياته على هذا الملعب، وسط رغبة في مواصلة سلسلة نتائجه الجيدة بالعاصمة الإنجليزية، حيث تمكن من التعادل والفوز في آخر مباراتين له أمام منتخب الأسود الثلاثة.
ويعود تاريخ المباراة الأولى لإسبانيا أمام إنجلترا إلى 15 تشرين الثاني "نوفمبر" 2016، وكانت مواجهة ودية وانتهت بالتعادل الإيجابي 2-2.
وفي آخر مواجهة بينهما، والتي يعود تاريخها إلى الثامن من أيلول "سبتمبر" 2018، فاز المنتخب الإسباني على نظيره المنتخب الإنجليزي بنتيجة 2-1 في دوري الأمم الأوروبية.
وبدأ تاريخ المنتخب الإسباني في لندن على ملعب ويمبلي في 30 تشرين الثاني "نوفمبر" 1955، وحينها فاز المنتخب الإنجليزي بنتيجة 4-1. وحقق المنتخب الإنجليزي انتصارين آخرين، أولهما في 26 تشرين أول "أكتوبر" 1960 بنتيجة 4-2، والثاني في 3 نيسان "أبريل" 1968 بهدف دون رد.
بينما دشن الماتادور، انتصاراته على "الأسود الثلاثة" خلال مباراة ودية أقيمت في 25 آذار "مارس" من العام 1981 بنتيجة 2-1.
وقال المدافع الكولومبي كارلوس كويستا، لاعب جينك البلجيكي، إن منتخب بلاده، ونظيره الإسباني لديهما "أوجه تشابه" وأن المباراة الودية التي ستجمع بينهما، ستكون فرصة جيدة لأصغر لاعبي كرة القدم في كلا البلدين لاكتساب المزيد من الخبرة، مضيفا: "أنا في حالة رائعة، إنها رحلة قصيرة بالنسبة لي؛ لأنني في بلجيكا. هذا يشبه الشعور وكأنني في المنزل".
ولم تتواجه إسبانيا وكولومبيا سوى مرتين فقط في القرن الـ21، ما انتهى بفوز "لا روخا" عام 2011 بفضل هدف من ديفيد سيلفا، وبتعادلهما (2-2) في 2017.
وانضم خاميس رودريجيز وخوان كاميلو بورتيلا وكاميلو فارجاس، إلى تدريبات المنتخب الكولومبي في لندن، استعدادا للمباراتين الوديتين ضد إسبانيا ورومانيا.
وأكمل المنتخب الكولومبي ثالث حصة تدريبية له في "منتجع لنسبري" مع انضمام خاميس رودريجيز وبورتيلا وفارجاس، حسبما أفاد الاتحاد الكولومبي لكرة القدم. (وكالات)

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