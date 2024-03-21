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هوس ميسي يضاعف القيمة السوقية لإنتر ميامي الأميركي

3/21/2024 11:29:38 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) مدن - أثبت الإنجليزي ديفيد بيكهام أن الاستثمار في نادي إنتر ميامي في الدوري الأميركي لكرة القدم (إم إل إس) مشروع ذكي ومربح للغاية، حيث شهدت القيمة السوقية للنادي ارتفاعا صاروخيا في العام الحالي.
وذكرت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، أن القيمة السوقية للنادي الأميركي في عهد النجم الدولي الإنجليزي السابق، شهدت زيادة بنسبة 74 %، مقارنة بالعام السابق.
وتقدر القيمة السوقية لإنتر ميامي بحوالي 1.02 مليار دولار، وهو ما يقرب من ضعف القيمة السوقية للفريق في العام الماضي والبالغة 583 مليون دولار، مما يؤكد النجاح المالي الملحوظ الذي حققه بيكهام من خلال استثماره الذكي في كرة القدم الأميركية.
وشهد إنتر ميامي ارتفاعا ملحوظا في شعبيته محليا ودوليا وزيادة كبيرة في أرباحه الإجمالية، من خلال الظاهرة التي يطلق عليها "هوس ميسي" نسبة إلى النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، إلى جانب وجود أيقونات برشلونة السابقة سيرجيو بوسكيتس وجوردي ألبا ولويس سواريز.
وترك بيكهام، البالغ من العمر 48 عاما، بصمة لا تمحى على ساحة كرة القدم الأميركية عند انتقاله إلى لوس أنجلوس غالاكسي قادما من ريال مدريد الإسباني في العام 2007. وكجزء من انتقاله إلى الدوري الأميركي، وافق بيكهام على تخفيض كبير في راتبه من 21.2 مليون دولار إلى 6.9 ملايين دولار سنويا.
وتضمنت الصفقة بندا يسمح لبيكهام بتأسيس فريق خاص به بعد التقاعد، وتأمين مركز في الدوري مقابل 25.1 مليون دولار، مع الشرط الوحيد وهو استبعاد تأسيس النادي في نيويورك.
واغتنم نجم الكرة الإنجليزي السابق الفرصة لافتتاح إنتر ميامي في العام 2018، وساعد انتقال ميسي في زيادة إيراداته من 55 مليون دولار إلى 127 مليونا، مما نقل الفريق من المركز العاشر الأكثر قيمة في الدوري إلى المرتبة الثالثة.
وحول سبب قراره شراء إنتر ميامي، قال بيكهام: "أريد أن أكون قادرا على إنشاء إرث يمكن لأطفالي تغييره في غضون 20 عاما، ويقولون: "والدنا بنى هذا النادي، الدرس الأكبر هو أنني أكثر إصرارا وعنادا مما كنت أعتقد، أنا من شرق لندن وذهابي إلى ميامي في محاولة لشراء قطعة أرض والتحدث إلى السياسيين، كان أمرا مضحكا".-(وكالات)

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