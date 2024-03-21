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تشويق ومشاركة واسعة منتظرة في بطولة تحديات اللياقة البدنية غدا

3/21/2024 11:29:38 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) مصطفى بالو عمان- كشف رئيس اتحاد بناء الأجسام واللياقة البدنية مأمون كلمات، عن إقامة البطولة المحلية لتحديات اللياقة البدنية، في مركز الميدان المتخصص في تدريب وتنظيم منافسات "Fitness challenge"، وذلك عند الساعة الثامنة والنصف، من مساء يوم غد، والتي تأتي ضمن خطة اتحاد الرياضة الجسمانية والبدنية، لاختيار عناصر المنتخب الوطني لهذه المنافسة المستحدثة على أجندة بطولاته منذ العام الماضي، لخوض غمار المشاركات العربية والقارية والدولية.
وقال كلمات: "جاء اختيار نادي الميدان، تبعا لتخصصه وخبرته الطويلة في تدريب وتنظيم المسابقات المحلية، وتقديم اللاعبين واللاعبات إلى المشاركات الخارجية، خاصة وأن مسرح المنافسة له ترتيباته وأجواؤه، لخصوصية المسابقات التي تقام في حركات بدنية يتسابق المتنافسون في تأديتها ضمن وقت معين، وسبق لنا أن أقمنا منافسات "تحدي اللياقة البدنية" على هامش استضافة "مستر يونيفيس / الأردن" في شهر تموز (يوليو) الماضي، والتي كانت بروفة تحضيرية لمشاركتنا في بطولة العالم، التي أقيمت في إسبانيا خلال تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي".
وأضاف: "لدينا من الخبرة الإدارية والفنية والتحكيمية لإدارة منافسات "تحديات اللياقة البدنية"، حيث نظمنا قبل إدراج اللعبة دورة تدريب دولية بالتعاون من الاتحاد الدولي في عمان، والتي شهدت مشاركة واسعة من المدربين والحكام، وكذلك عايشنا أجواء تنظيمها وتحكيمها من خلال مشاركتنا في بطولة آسيا التي أقيمت في لبنان، وكذلك بطولة العالم التي أقيمت في إسبانيا، ولدينا من الخامات المميزة لاعبون ومدربون، والذين يشكلون عماد المنتخب الوطني للجنسين، ولهم تاريخ طويل مع مشاركاتها وإنجازاتها، والذين فتحنا معهم باب احتواء المنافسة تحت مظلة الاتحاد رسميا، ونملك من الكفاءات المميزة لاعبين أصحاب ألقاب دولية وعالمية، ما يجعلنا قريبين منهم في الفكر والترويج للعبة في إطار رسمي يصب في مصلحة اللعبة البدنية والجسمانية".
وتابع : "نتوقع مشاركة واسعة من الأبطال والبطلات، على صعيد منافسات الفردي أو الفرق، تبعا لوجود العديد من الأندية التي تمارس تحديات اللياقة البدنية، وسنعمد إلى توفير أجواء احترافية، مثالية خاصة للمنافسات التي تستهوي خوض تحدياتها العائلات، في سهرة رمضانية مميزة، وستكون البطولة تحت عدسة الرصد الفني لاختيار عناصر المنتخب الوطني من الجنسين لخوض غمار المنافسة باسم الوطن في المنافسات المقبلة".
وأردف قائلا: "سعيدون في اتحاد بناء الأجسام واللياقة البدنية، وضمن نظرتنا التكاملية في توسيع قاعدة الأندية المنتسبة للاتحاد، سواء على صعيد منافسات بناء الأجسام بفئاتها "البدي بلدنج والفيزيك والكلاسيك"، وتحديات اللياقة البدنية والكروسفيت، وما شجعنا هو رواجها الواسع لدى شريحة واسعة من المجتمع ووجود الأندية الرياضية الحاضنة لتدريباتها وتنظيم منافساتها، إلى جانب تميز منتخب اللياقة البدنية اللافت من مشاركاته الأولى، حين خطف البريق في آسيا، وتقلد الفريق الأردني 13 ميدالية ملونة، وأتبعها المنتخب الوطني بخطف بطل أبطال العالم في بطولة العالم التي أقيمت في إسبانيا، وأضاف لهذا الحضور 12 ميدالية ملونة، وزعت في المستويين الفضي والذهبي، ونطمح إلى المزيد من الإنجاز للعبة الجسمانية والبدنية والرياضة الأردنية عربيا وقاريا ودوليا في العام الحالي".

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