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أندية المحترفين: الدعم قبل الخوض بتفاصيل الخطة الإستراتيجية

3/21/2024 11:29:38 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) يحيى قطيشات عمان - تقول أندية المحترفين: "إنها الآن في حالة غرق بمستنقع المشاكل المالية الكثيرة، ما يهدد استمراريتها، وبالتالي الحاجة إلى الإنقاذ قبل الدخول في آلية تعلم السباحة للخروج من هذا المستنقع".
وهذا هو واقع أندية المحترفين التي تعيش في ظروف مالية صعبة وغير مسبوقة، انعكست على الحالة الفنية للفرق في دوري المحترفين، فأصبحت معاناة يومية لمنظومة الكرة الأردنية، لدرجة أن المدير الفني لمنتخب النشامى المغربي الحسين عموتة يتحجج، بأن اضراب واحتجاب اللاعبين عن تدريبات فرقها هو سبب التغول على فترات توقف إضافية غير فترات التوقف الرسمية.
ووسط ذلك يدعو اتحاد الكرة الأندية لاجتماع يوم غد قبل ان يعود ويلغيه بسبب رفض الاندية الحضور، لبحث الخطة الاستراتيجية لكرة القدم الأردنية، خلال السنوات الأربع المقبلة (2024-2028)، والتي يرسمها اتحاد الكرة من خلال اجتماعات مستمرة.
ويرى المتابعون لشؤون الكرة الأردنية أن المطلوب في الوقت الحالي علاقة أفضل مع الأندية، وإيجاد حلول للمشكلة المالية في ظل عدم وجود شركة رعاية لدوري المحترفين.
وبرر الاتحاد في رده على كتاب الأندية بشأن طلب زيادة الدعم المالي، أن ظروف الاتحاد المالية لا تسمح بذلك، خصوصا أن المنتخب الوطني تنتظره استحقاقات مقبلة، وبين الاتحاد في كتاب رسمي للأندية، أن فترات التوقف الماضية للمسابقة، كانت ضمن أيام الفيفا، في الوقت الذي تؤكد فيه الأندية أنها قدمت تضحيات كثيرة لمصلحة المنتخبات الوطنية خلال الفترات الماضية، وآخرها التوقف الأخير خارج أيام التوقف الدولي، من أجل منح النشامى وقتا إضافيا قبل مباراتي الباكستان في التصفيات المشتركة، إضافة إلى التوقف المقبل لمشاركة المنتخب الأولمبي في بطولة كأس آسيا تحت 23، والتي تقام خارج أيام التوقف الدولي.
وشدد رؤساء الأندية، في حديثهم لـ "الغد"، على ضرورة البحث عن حلول سريعة لمشكلة الأندية المالية خصوصا مع عدم قدرة الاتحاد على إيجاد شركة راعية لدوري المحترفين، وعدم تجاوب الاتحاد مع الأندية في زيادة الدعم المقدم للأندية في ظل انتعاش صندوق الاتحاد ماليا بعد الإنجاز غير المسبوق لمنتخب النشامى في بطولة كأس آسيا 2023.
وأكدوا، أن الأندية حسمت موقفها بعدم حضور اجتماع يوم غد ليعلن الاتحاد تأجيل الاجتماع.
ويرى رئيس نادي الصريح عمر العجلوني، أن أندية المحترفين تحتاج لدعم من الاتحاد في ظل الظروف المالية الصعبة التي تسيطر على الموسم الحالي، وأضاف: "لا شك في أن الخطة الاستراتيجية لكرة القدم الأردنية، خلال السنوات الأربع المقبلة، تعد خطوة جيدة وصحيحة لتطوير المنظومة الكروية الأردنية كاملة، ويستحق عليها الاتحاد الإشادة ولكن الموضوع المالي للأندية من الأفضل بحثه قبل الخوض في تفاصيل الخطة، والوصول إلى حل يساهم في تخفيف معاناة اللاعبين والأجهزة الفنية والإدارية".
وتمنى العجلوني والذي يعد من رؤساء الأندية التي تعتمد على أبناء النادي الشباب والتعاقدات غير المكلفة ماليا من اللاعبين المحليين والأجانب، على اتحاد الكرة إيجاد شركة راعية للدوري وللمواسم المقبلة.
ويقول المشجع الرمثاوي محمد الزعبي: "على اتحاد كرة القدم معرفة حجم معاناة اللاعبين والأجهزة الفنية والإدارية، قبل الحديث عن خطط واستراتيجية، فاللاعب أصبح لا يملك أجرة المواصلات للذهاب إلى التدريبات، والإدارات عاجزة مالية، الموسم الحالي من أصعب وأطول المواسم في تاريخ الكرة الأردنية، والمشكلة أن الوضع المالي يزداد صعوبة من دون إيجاد حل من إدارات الأندية واتحاد الكرة".
وأردف قائلا: "أندية محرومة من التعاقدات ولاعبين من دون مستحقات ورواتب والإدارات تهرب من المواجهة، واتحاد الكرة يدعم بنصف مليون فقط على الرغم من المبالغ الكثيرة والكبيرة التي دخلت صندوقه.. قبل الحديث عن الخطة المقبلة، يجب حل مشكلة الموسم الحالي".
وكشف اجتماع الهيئة العامة الماضي لاتحاد كرة القدم، عن حجم المعاناة المالية للاتحاد والأندية، ورغم أن الاجتماع محدد بنقاط أبرزها المصادقة على التقريرين المالي والإداري للعام 2022، وموازنة 2023، وعدد من البنود الروتينية، فإنه لم يخل من إشارات واضحة وصريحة عن صعوبة إكمال الموسم الحالي، مع استلام الأندية أكثر من 90 % من مستحقاتها، وعدم قدرة الاتحاد على إيجاد شركة راعية، إضافة إلى التوقفات المستمرة لمنافسات الدوري والتي أثرت على الأندية ماليا وإداريا.
وتهدف الخطة الاستراتيجية التي وضعها الاتحاد، إلى توجيه جهوده وعمل كوادره ولجانه ومختلف أركان المنظومة والشركاء نحو تحقيق أهداف نوعية في السنوات المقبلة، مع وجود فترة زمنية محددة لتحقيق هذه الأهداف، من خلال عملية متسلسلة تتم مراقبتها وتقييمها بشكل دوري، بهدف تلبية تطلعات أسرة كرة القدم الأردنية.
ووضع الاتحاد محاور الخطة، بعد دراسة مستفيضة لواقع الكرة الأردنية، وأخذ بعين الاعتبار نقاط القوة والضعف، إلى جانب التحديات والفرص المتاحة، لتكوين ملامح خطة عمل استراتيجية وأهداف نوعية يتطلع الاتحاد إلى تحقيقها خلال السنوات الخمس المقبلة، وتطوير المنتخبات الوطنية والفئات العمرية وتطوير البطولات المحلية، إلى جانب تعزيز البنية التحتية، وتمكين الأندية، وتطوير الجانب التسويقي وزيادة التفاعل مع الجماهير.
وكانت الأمين العام لاتحاد الكرة سمر نصار، أكدت في وقت سابق، أن الاتحاد عمل بجهد كبير على امتداد الأشهر الماضية، لرسم ملامح خطة استراتيجية تحمل أهداف رئيسية للسنوات الخمس المقبلة، مؤكدة أن "خلوة الهيئة التنفيذية ومختلف دوائر الاتحاد التي جرت أواخر العام الماضي"، تشكل انطلاقة لسلسلة من الاجتماعات مع مختلف أركان المنظومة والشركاء خلال الفترة المقبلة، قبل اعتماد الاستراتيجية بصيغتها النهائية والبدء في تنفيذها.
وأوضحت، أن الخطة الاستراتيجية وضعت محاورها بعد دراسة مستفيضة لواقع الحال للكرة الأردنية، وأخذت بعين الاعتبار نقاط القوة والضعف، إلى جانب التحديات والفرص المتاحة، ليشكل ذلك الملامح الرئيسية لخطة عمل استراتيجية وأهداف نوعية يتطلع الاتحاد لتحقيقها خلال السنوات الأربع المقبلة.

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