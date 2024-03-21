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مجموعات صعبة بانتظار عرب آسيا في منافسات كرة القدم بأولمبياد باريس

3/21/2024 11:29:38 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) خالد تيسير العميري أسفرت قرعة منافسات كرة القدم للرجال في دورة الألعاب الأولمبية والتي سحبت في العاصمة الفرنسية "باريس"، عن وقوع المنتخب المصري في مواجهة صعبة أمام إسبانيا، بينما سيواجه المنتخب المغربي نظيره الأرجنتيني.
وجاء منتخب "الفراعنة" في المجموعة الثالثة التي تضم كلا من: إسبانيا وجمهورية الدومينيكان، إضافة إلى وصيف بطل كأس آسيا تحت 23 عاما، والتي تبدأ في منتصف نيسان (أبريل) المقبل، فيما حل المنتخب المغربي في المجموعة الثانية إلى جانب منتخبات الأرجنتين وأوكرانيا وصاحب المركز الثالث في بطولة آسيا.
وسيتواجد بطل كأس آسيا تحت 23 عاما في المجموعة الرابعة إلى جانب، منتخبات الباراغواي ومالي والكيان الصهيوني، في الوقت الذي تضم فيه المجموعة الأولى منتخبات، فرنسا والولايات المتحدة ونيوزيلندا والمتأهل من المقعد الفاصل الذي سيجمع بين رابع قارة أفريقيا ورابع قارة آسيا.
ويشارك في المنافسات الأولمبية 16 منتخبا تم توزيعها خلال القرعة على 4 مجموعات بواقع أربع منتخبات في كل مجموعة، على أن يتأهل متصدر ووصيف كل مجموعة إلى الأدوار الإقصائية، التي تبدأ من دور الثمانية.
ويمثل منتخبا المغرب ومصر؛ الكرة العربية في المنافسات الأولمبية حتى الآن، بانتظار تأهل المزيد من الفرق العربية وخطفها تذكرة الصعود لأولمبياد باريس، وذلك مع انطلاقة بطولة كأس آسيا تحت 23 عاما، والتي تقام في العاصمة القطرية الدوحة بالفترة من 15 نيسان (أبريل) إلى 3 أيار (مايو) المقبلين.
ويتواجد "النشامى" في المجموعة الأولى إلى جانب منتخبات، أستراليا وقطر وإندونيسيا، فيما تأتي منتخبات الإمارات وكوريا الجنوبية واليابان والصين في المجموعة الثانية، وتضم المجموعة الثالثة منتخبات، تايلند والسعودية والعراق وطاجيكستان، كما يتواجد المنتخب الكويتي في المجموعة الرابعة إلى جانب فيتنام وأوزبكستان وماليزيا.
وطبقا لنظام التأهيل الأولمبي، تتأهل المنتخبات صاحبة المراكز الثلاثة الأولى في بطولة أمم آسيا إلى الأولمبياد مباشرة، فيما يتعين على الفريق صاحب المركز الرابع خوض الملحق الآسيوي/الأفريقي ضد منتخب غينيا، صاحب المركز الرابع في بطولة أمم أفريقيا تحت 23 عاما، لتحديد آخر المنتخبات الصاعدة للأولمبياد.
ويأتي تواجد المنتخب المغربي في الأولمبياد، بعد إحرازه لقب بطولة كأس الأمم الأفريقية تحت 23 عاما، التي أقيمت في المغرب الصيف الماضي، عقب فوزه على نظيره المنتخب المصري 2-1 في المباراة النهائية، حيث يخوض "الفراعنة" منافسات كرة القدم بالأولمبياد بصفته "وصيف بطل أفريقيا" للمرة الـ13 في تاريخه والثانية على التوالي، علما بأن أبرز إنجازاته كانت الحصول على المركز الرابع في نسختي العامين 1928 و1964، أما المنتخب المغربي، فإنه يشارك في منافسات كرة القدم بالأولمبياد للمرة الثامنة، حيث كانت أبرز إنجازاته الحصول على المركز الثامن بنسخة العام 1972.
وتقام منافسات كرة القدم في أولمبياد باريس بالفترة من 24 تموز (يوليو) إلى 9 آب (أغسطس) المقبلين؛ في مدن باريس ومارسيليا وسانت إتيان وليون ونانت ونيس وبوردو.

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