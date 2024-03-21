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الطاولة يعتمد مشاركة 4 لاعبين في التصفيات الأولمبية

3/21/2024 11:29:38 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) اختار الجهاز الفني للمنتخب الوطني لكرة الطاولة بقيادة المصري عمرو رضا أربعة لاعبين لتمثيل الأردن في تصفيات غرب آسيا، والتي تقام في مدينة السليمانية العراقية خلال الفترة من 9 ولغاية 11 أيار (مايو) المقبل، وهي التصفيات المؤهلة إلى دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024.
وسيخوض الثنائي زيد أبو يمن وزياد عزيز منافسات (الرجال)، بينما يخوض الثنائي تيماء أبو يمن وبراء الوديان منافسات (السيدات)، حيث يحق لكل دولة تسمية لاعبين اثنين في كل فئة على الأكثر للمشاركة في هذه التصفيات، على أن يتأهل صاحب المركز الأول من كل فئة (الرجال والسيدات) إلى دورة الألعاب الأولمبية.
وحسب التعليمات الخاصة بالتصفيات، سيتم توزيع جميع اللاعبين على المجموعات، الذين سيخوضون اللقاءات وفق نظام خروج المغلوب من المرة الأولى، في الوقت الذي ينتظر فيه أن يعلن اتحاد غرب آسيا عن هوية مدير البطولة والحكم العام، والحكام الذي سيتولون إدارة منافسات التصفيات، وذلك في غضون الأيام المقبلة.
كما ينتظر أن يعقد اتحاد غرب آسيا أواخر شهر آذار (مارس) الحالي في مدينة جدة السعودية، اجتماعا يخصص لمناقشة الأمور المتعلقة بالتصفيات الأولمبية كافة، والاطلاع على تحضيرات الاتحاد العراقي الخاصة باستضافة التصفيات، بعد أن تم اختيار مدينة السليمانية مكانا لاستضافة منافسات التصفيات كافة.
وقال رئيس الاتحادين الأردني وغرب آسيا طارق الزعبي: "تحضيرات المنتخب الوطني دخلت في مرحلة مهمة، بعد أن أنهى المراحل السابقة، والتي شهدت إقامة معسكرات داخلية وخارجية، مثلما يشارك الفريق حاليا في بطولة لبنان الدولية، حيث ظهر اللاعبون واللاعبات بصورة طيبة في اللقاءات كافة، وحققوا نتائج طيبة أمام العديد من اللاعبين واللاعبات الأقوياء والحاصلين على مراكز متقدمة في التصنيف الدولي".
وأضاف الزعبي، "نتواصل مع الاتحاد العراقي الشقيق بشكل مستمر والتحضيرات جارية على قدم وساق، ونحن مطمئنون التجهيزات والتريبات التي اتخذت لغاية الآن، ونتمنى أن تعكس هذه التصفيات الصورة الإيجابية لكرة الطاولة في منطقة غرب آسيا، والتي وصلت إلى مستويات متقدمة خصوصا من الناحية الفنية".
ويذكر أن تصفيات غرب آسيا الأولمبية، والتي جرت في صالة الأميرة حمزة بمدينة الحسين للشباب في العام 2020، شهدت مشاركة الدول المنتسبة لاتحاد غرب آسيا كافة، وتمكن فيها اللاعب السعودي علي الخضراوي من حجز بطاقة التأهل المخصصة لفئة الرجال، بينما تمكنت لاعبة المنتخب السوري هند ظاظا من حجز بطاقة التأهل لفئة السيدات، كما أن هذه التصفيات شهدت تأهل لاعبا المنتخب الوطني زيد أبو يمن وشقيقته سوار، إلى المباراة النهائية لكل فئة.
وتشير سجلات الاتحاد الأردني لكرة الطاولة، إلى أن "الطاولة الأردنية" تمكنت من التأهل إلى الأولمبياد من خلال أربعة لاعبات، حيث تأهلت سمو الأميرة زينة راشد إلى دورة أثينا 2004، ودورة بكين 2008، وتأهلت جاكلين الدقم إلى دورة سول 1988، وتأهلت ناديا رشاد إلى دورة برشلونة 1992، وتأهلت تتيانا النجار إلى دورة سيدني 2000.

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