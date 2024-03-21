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عوض مكسب الأولمبي أمام السعودية.. والخسارة تقلق الجماهير

3/21/2024 11:29:38 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) مهند جويلس عمان- قدم الحارس الواعد أنطون عوض أوراق اعتماده لدى المدير الفني للمنتخب الوطني لكرة القدم تحت 23 عاما عبد الله أبو زمع، خلال المواجهة التي أقيمت أول من أمس ضمن منافسات الدور ربع النهائي من بطولة غرب آسيا للمنتخبات الأولمبية.
ووضع عوض المدرب أبو زمع في حيرة من أمره بشأن مسألة اختيار الحارس الأساسي في المرحلة المقبلة، بعد أن ظهر بصورة مميزة في اللقاء، وأثبت أنه حارس من الطراز الرفيع، عقب تصديه للعديد من الكرات الخطرة خلال المباراة، بحضور مميز له بين الخشبات الثلاث.
وتصدى عوض لركلة جزاء خلال أحداث الشوط الأول، وأنقذ مرمى المنتخب من العديد من الكرات التي عكست قدراته ومهاراته الفنية في المرمى، كما أوقف ركلة أخرى بضربات الترجيح، ليؤكد من خلال المواجهة، أنه قادر على أن يكون حاميا لعرين المنتخب الوطني الأول لاحقا.
وسينافس عوض زميله أحمد جعيدي على مركز حراسة مرمى "الأولمبي" بنهائيات كأس آسيا المقبلة، والتي يشارك فيها المنتخب الوطني بهدف المنافسة على إحدى البطاقات المؤهلة لدورة الألعاب الأولمبية في باريس، علما بأن المنتخب حل بالمجموعة الأولى إلى جانب منتخبات قطر، أستراليا وإندونيسيا.
وشهدت المواجهة خسارة المنتخب الوطني بفارق الركلات الترجيحية بنتيجة 1-2، بعد انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل بهدف لمثله، حيث تقدم المنتخب بالنتيجة عبر المهاجم بكر كلبونة بعد مرور 16 دقيقة على زمن المباراة، فيما عدل "السعودي" النتيجة من علامة الجزاء عبر عبد العزيز الفرج بالدقيقة 55.
وبدورها، أعربت الجماهير عن قلقها إزاء الخسارة التي تعرض لها المنتخب أمام صاحب الأرض، خصوصا أن لاعبي المنتخب المنافس يعدون أصغر عمرا من الذين سيشاركون في النهائيات الآسيوية، حيث يخوض المنتخب السعودي تحت 21 عاما، غمار بطولة غرب آسيا، فيما يشارك منتخب السعودية تحت 23 عاما بمعسكر تدريبي بقطر حاليا.
وكانت الجماهير، بنت آمالا كبيرة على هذه المجموعة الشابة المتميزة، التي تفرض حضورها بقوة بدوري المحترفين والخارج، إلا أن المستوى المتذبذب خلال فترات المباراة الماضية أمام السعودية، جعل الجماهير متخوفة من الخروج المبكر كالعادة من بطولة آسيا، والاكتفاء بالمشاركة فقط.
وأشارت جماهير عقب انتهاء المباراة، إلى أن المستوى الفني لم يكن بالمستوى المأمول، وأن بالإمكان أفضل مما كان، لو وفق المنتخب في إظهار إمكانات لاعبيه، متمنين أن ينتفض اللاعبون في المباريات المقبلة بالبطولة، للحصول على أفضل المكتسبات الفنية، قبل الذهاب إلى كأس آسيا في قطر.
ويأمل أبو زمع، في الاستفادة قدر المستطاع من المواجهة الماضية أمام السعودية، بالوقوف على الأخطاء ومعالجتها لتفاديها في الاستحقاقات الرسمية، علما بأن المنتخب عانى من مسألة اللمسة الأخيرة في الثلث الأمامي، بإهدار العديد من الفرص التي سنحت له خلال اللقاء.
ويلعب المنتخب غدا أمام المنتخب التايلندي عند الساعة الثامنة مساء على ملعب نادي الفتح، في مباراة لتحديد المراكز من 5 إلى 8 ضمن بطولة غرب آسيا بنسختها الخامسة، حيث تعرض المنتخب المنافس للخسارة من كوريا الجنوبية بهدف نظيف في ربع النهائي.
وتضم قائمة المنتخب في البطولة كلا من: أحمد جعيدي، أنطون عوض، أسامة الكواملة، مراد الفالوجي، دانيال عفانة، ليث أبو رحال، عرفات الحاج، فيصل أبو شنب، بهاء الشملتي، يوسف حسان، محمد أبو النادي، محمد كحلان، عون المحارمة، بشار الذيابات، عمر صلاح، محمد أبو طه، أحمد السلمان، علي العزايزة، عارف الحاج، سيف بشابشة، سيف درويش، وسيم الريالات، عامر جاموس، رزق بني هاني، مالك علان، بكر كلبونة ومهند أبو طه.

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