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النشامى يغلب باكستان بالثلاثة رغم تأثيرات الصيام

3/21/2024 11:29:38 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) مهند جويلس عمان- حقق المنتخب الوطني لكرة القدم أمس، أول فوز له بالتصفيات المشتركة المؤهلة لكأس العالم وآسيا، بتجاوزه مستضيفه الباكستاني بثلاثية نظيفة، في المباراة التي أقيمت على ستاد جيناه سبورت في العاصمة الباكستانية إسلام أباد، ضمن منافسات الجولة الثالثة من المجموعة السابعة للتصفيات.
ولم يقدم المنتخب الوطني مستوى جيدا أمام منافسه المتواضع الذي يحتل المركز 197 عالميا، وبالرغم من ذلك حقق النشامى الفوز بنتيجة 3-0 سجلها موسى التعمري "هدفان"، وعبر علي علوان.
وشهدت المباراة الوقوف دقيقة صمت من قبل اللاعبين قبل انطلاقتها، حدادا على روح أحد اللاعبين من منتخب باكستان تحت 19 عاما، والذي وافته المنية مؤخرا، فيما حضر المباراة 9625 مشجعا من الجماهير التي حرصت على مؤازرة منتخب بلادها أمام وصيف كأس آسيا.
وشهدت المباراة استمرارية الخصومة بين المدير الفني للمنتخب الوطني الحسين عموتة والتبديلات خلال المباراة، حيث لم يستخدم فرصة التبديلات إلا في مناسبة واحدة فقط، رغم أن المباراة أقيمت في ساعات الظهيرة من شهر رمضان المبارك، علما أن هذه الخصومة لازمت عموتة خاصة خلال المباريات الودية وبطولة كأس آسيا الأخيرة.
وشهدت المواجهة إشراك لاعب واحد من دكة البدلاء بإقحام صالح راتب بدلا عن محمود مرضي في الدقائق العشر الأخيرة من الزمن الأصلي للمواجهة، رغم تواجد 23 لاعبا في قائمة المنتخب المغادرة إلى باكستان.
وأقيمت في ساعة متأخرة مساء أمس المواجهة الثانية لحساب الجولة ذاتها، والتي جمعت المنتخب السعودي ونظيره الطاجكي، علما بأن الأول كان يتصدر المجموعة برصيد 6 نقاط، ومنتخب طاجيكستان ثانيا برصيد 4 نقاط، ومتقدما بفارق الأهداف عن المنتخب الوطني ثالث الترتيب وبالرصيد ذاته، فيما يتبوأ منتخب باكستان المركز الرابع بدون نقاط.
ويعود وفد المنتخب الوطني صباح اليوم إلى العاصمة عمان، لاستئناف تدريباته استعدادا لمواجهة الإياب أمام باكستان مساء الثلاثاء المقبل على ستاد عمان الدولي.
تشكيلة الفريقين
الأردن: يزيد أبو ليلى، يزن العرب، براء مرعي، سالم العجالين، إحسان حداد، نور الدين الروابدة، نزار الرشدان، محمود مرضي (صالح راتب)، علي علوان، موسى التعمري ويزن النعيمات.
المدير الفني: الحسين عموتة (المغرب)
باكستان: يوسف بوت، عمر حياة، عيسى سليمان، عبد الله إقبال، محمد صدام (سهيل خان)، الأمجير غازي (عمر راو)، رهيس نبي، عبد الصمد الأرشاد (هارون حميد)، شايك دوست (عمران كياني)، فريد الله وعادل يونس (وليد خان).
المدير الفني: ستيفن كونستانتين (إنجلترا)
الحكام: رستام لوتفولين (أوزبكستان)، سانجار شايوسوبوف (أوزبكستان)، أليشير عصمانوف (أوزبكستان)، ويوات جومباون (تايلند).
الإنذارات: نزار الرشدان (الأردن) عادل يونس، محمد راو، عبد الله إقبال ورهيس نبي (باكستان)
سيناريو الأهداف
- مرر لاعب المنتخب الوطني محمود مرضي الكرة بلمسة خفيفة من ركلة ثابتة ليتابعها زمليه موسى التعمري بتسديدة متقنة على يمين الحارس الباكستاني (2).
- نفذ لاعب المنتخب الوطني علي علوان ركلة الجزاء الذي تحصل عليها زميله يزن النعيمات، ليضعها بهدوء على يمين الحارس هدفا ثانيا (9).
- تبادل لاعبا المنتخب الوطني يزن النعيمات وموسى التعمري الكرة داخل منطقة جزاء المنافس، ليضعها الأخير بدقة على الزاوية الأرضية البعيدة (86).
فرص المباراة
- ضرب النعيمات كرة قوية برأسه إثر عرضية من حداد تصدى لها الحارس الباكستاني (33).
- أوقف أبو ليلى تسديدة قوية من مسافة بعيدة عبر شايك دوست (37).
- سدد مرعي كرة صاروخية من خارج منطقة الجزاء لم تعرف طريق المرمى (45).
- أبعد الحارس الباكستاني تسديدة حداد الزاحفة من مسافة قريبة (49).
- أطلق النعيمات كرة قوية بعد تمريرة من التعمري، علت عارضة منتخب باكستان (72).
- أهدر التعمري ركلة جزاء سددها على يمين الحارس (82).
- أنقذ الحارس الباكستاني مرماه من هدف رابع وحرم التعمري من "الهاتريك" من خلال محاولته التي وضعها فوقه وأبعدها على دفعتين (90+4).
نجم اللقاء
حاز نجم المنتخب الوطني موسى التعمري على جائزة أفضل لاعب في المباراة بحسب اختيار الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، بعد تسجيله هدفين وقيادة المنتخب بتسجيل أول فوز له في التصفيات المشتركة الحالية.
وقام لاعب مونبيليه الفرنسي بمجهود مميز خلال المباراة، توجه بتسجيل هدفين في اللقاء، وتهديده مرمى المنافس بأكثر من مناسبة، وصناعة الفرص لزملائه، مع الإشارة إلى أنه أهدر ركلة جزاء خلال الشوط الثاني من المباراة.

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