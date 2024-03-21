احذر.. مشروبات الدايت تهدد قلبك بمشكلة خطيرة

MENAFN - Alghad Newspaper)وأظهرت الدراسة أن تناول مشروبات الدايت أسبوعيًا بكميات كبيرة يزيد من خطر الإصابة بالرجفان الأذيني، بنسبة قد تصل إلى 20%.والرجفان الأذيني عبارة حالة مرضية تؤدي إلى تسارع أو عدم انتظام ضربات القلب لفترات قصيرة عند بعض مرضى أو تستمر هذه النوبات بشكل دائم لدى آخرين.ويعاني ما يقرب من 40 مليون شخص في جميع أنحاء العالم من الرجفان الأذيني، وفقًا لموقع "الشرق الأوسط"، نقلًا عن شبكة CNN.



وتوصلت الدراسة لهذه النتيجة المثيرة للقلق بعد تحليل بيانات 202 ألف شخص مسجلة في البنك الحيوي "بيوبانك"، وهو قاعدة بحثية تتضمن المعلومات الرواثية والصحية لما يزيد عن نصف مليون بريطاني.



ووجد الباحثون أن خطر الإصابة بالرجفان الأذيني يرتبط بتناول لترين أو أكثر من مشروبات الدايت أسبوعيًا، بينما الأشخاص المعتادين على تناول نفس الكمية من المشروبات التي تحتوي على السكر المضاف كانوا أكثر عرضة للإصابة بنسبة 10%.



في المقابل، تبين للباحثين أن شرب كمية مماثلة من العصائر الطازجة غير المحلاة ساهم في انخفاض خطر الإصابة بالرجفان الأثيني بنسبة 8%.



وجاء في نتائج الدراسة أن النساء والأطفال والبدناء ومرضى السكري من النوع الثاني أكثر الفئات المستهلكة لمشروبات الدايت.

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