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أطعمة تساعد على مكافحة الصلع

3/21/2024 11:29:20 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) عمان- _- تعاني نسبة كبيرة من الرجال والنساء في مختلف الأعمار من نقص التغذية، وهو أحد الأسباب الرئيسية لتساقط الشعر وتدهور حالته. بحسب ما نشر موقع "روسيا اليوم".
وتشير الدكتورة صوفيا خاوستوفا اختصاصية الأمراض الجلدية والتجميل، إلى أن تساقط الشعر يبدأ عادة بسبب نقص الحديد والكالسيوم واليود والنحاس والفوسفور والسيلينيوم والزنك وكذلك فيتامينات A وD وE وC وB7 وB9 وB12.
وتؤكد الطبيبة أن مكافحة الصلع، يجب أن تعالج من قبل طبيب مختص وباتباع نظام غذائي متنوع وصحي ويشمل:
- البيض، يحتوي على الكثير من البروتين والبيوتين، اللذين يدخلان في تركيب الكيراتين، وهو أحد أهم مكونات الشعر.
- الحمضيات، غنية بفيتامين C، الذي يحارب الجذور الحرة ويعيد إنتاج الكولاجين والبروتين إلى طبيعته.
- السبانخ، له تأثير جيد على الشعر لاحتوائه على نسبة عالية من الحديد والفيتامينات وحمض الفوليك.
- البطاطا الحلوة، مصدر للبيتا كاروتين الذي يدخل في تركيب فيتامين A الذي بدوره يقوي بصيلات الشعر ويحفز نموها.
- اللحوم، غنية بالحديد والروتينات، ما يجعل بصيلات الشعر قوية ومشبعة بالأكسجين.
- المكسرات، باعتبارها مصدر للأحماض الدهنية الصحية والزنك وكذلك فيتامينات E وB التي تعمل على تقوية بصيلات الشعر.
- الفول، يعمل على ترميم وتقوية الشعر لما يحتويه من الزنك والبيوتين وحمض الفوليك والبروتين والحديد.
- الأفوكادو، غني بفيتامين E والأحماض الدهنية التي تضيف لمعانا للشعر.
وتقول: "يجب كل يوم شرب ما لا يقل عن 1.5 لتر من الماء. وزيادة الكمية مفيدة، كما يجب التقليل من تناول الأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من السكر أو استبعادها من النظام الغذائي. وإذا فقد الشعر حالته السابقة وأصبح جافا، يجب تناول الزنك والمنغنيز والكروم لتطبيع تدفق الدم الشعري، الذي يغذي فروة الرأس وبصيلات الشعر، حيث يجب أن يحصل الجسم على 10- 15 ملغ من الزنك و5- 10 ملغ من المنغنيز و35-60 ملغ من الكروم. يوجد الزنك في القمح المنبت، والفاصولياء، وبذور اليقطين، وقلوب الدجاج ولحم البقر. والمنغنيز في الثمار والحنطة السوداء والنخالة. والكروم في النعناع والتونة والبنجر".

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