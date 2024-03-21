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في رمضان.. 5 عصائر طبيعية تمنع انسداد القلب والجلطات

3/21/2024 11:29:20 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) دبي- تعد انسدادات القلب والجلطات الدموية من المخاوف الصحية الخطيرة، التي يمكن أن تؤدي إلى حالات تهدد الحياة، إلا أن إحدى طرق الوقاية من هذه المشكلات هي تضمين بعض العصائر الصحية في النظام الغذائي.
وتشمل القائمة خمسة أنواع من العصائر الطبيعية التي تعد مفيدة بشكل عام، لكنها لا تشكل بأي حال من الأحوال بديلا عن الرأي الطبي المؤهل، وفقاً لما ورد في تقرير مختصر نشره موقع DNA India.
- عصير الرمان
إن عصير الرمان غني بمضادات الأكسدة، التي يمكن أن تساعد في تقليل الالتهاب وخفض ضغط الدم. كما أنه يحتوي على مركبات، تساعد في منع تكون جلطات الدم.
- عصير التوت البري
يتميز عصير التوت البري الطازج باحتوائه على كميات مناسبة من مضادات الأكسدة والفلافونويد، التي يمكن أن تساعد في تحسين صحة القلب.
كما أن عصير التوت البري الطازج معروف بخصائصه المضادة للالتهابات، والتي يمكن أن تقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب.
- عصير البرتقال
إن عصير البرتقال غني بفيتامين C والبوتاسيوم، وهي عناصر غذائية مهمة لصحة القلب. ويمكن أن يساعد أيضًا في خفض مستويات الكولسترول وتقليل خطر الإصابة بأمراض القلب.
- عصير الجزر
يحتوي عصير الجزر على نسبة عالية من البيتا كاروتين، وهو أحد مضادات الأكسدة التي يمكن أن تساعد في حماية القلب من التلف. كما أنه يحتوي على الفيتامينات والمعادن التي تدعم صحة القلب بشكل عام.
- عصير الشمندر
إن عصير الشمندر، المعروف أيضًا باسم البنجر، معروف بقدرته على تحسين تدفق الدم وخفض ضغط الدم وزيادة معدلات الأكسجين للخلايا. ويعد تناول عصير الشمندر مهما لتحسين أداء الدورة الدموية بشكل عام. -(العربية نت)

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