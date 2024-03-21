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الزعتر الأخضر.. بين الفائدة والنكهة المركزة

3/21/2024 11:29:20 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) الزعتر عبارة عن عشبة ذات أوراق خضراء، ورائحة ونكهة مركزة. وتمت دراسته لقرون عدة من الزمن، لأهميته الفريدة في صناعة الأغذية، والأدوية، ومستحضرات التجميل. بحسب ما نشر موقع "سي ان ان عربية".
وأوضح الموقع الإلكتروني الرسمي لـ"المكتبة الوطنية للطب" في أميركا، أن الزعتر غني بالمغذيات النباتية، والمعادن، والفيتامينات.
وقد يختلف تركيبه الكيميائي باختلاف الموقع الجغرافي، لكنه يتكون بشكل رئيسي من مركبات، الفلافونيد ومضادات الأكسدة. ويتمتع بتأثيرات مضادة للالتهابات، والأورام، والفيروسات، والفطريات.
ويعتبر الزعتر غنيًّا بفيتامين "أ" وفيتامين "سي" على نحو خاص.
ويعرف فيتامين "أ"، بأهميته الحيوية في الحفاظ على صحة الأغشية المخاطية، والجلد، وكذلك الرؤية الجيدة.
وأوضحت وزارة الصحة المصرية، في وقت سابق، عبر حسابها الرسمي على منصة "إنستغرام"، أن فيتامين "أ" هو خط الدفاع الأول للجسم، ويساعد في صنع أجسام مضادة تقاوم الأمراض.
وأضافت المكتبة الوطنية للطب" في أميركا، أن فيتامين "سي" ضروري لمقاومة الأمراض المعدية.
ويساعد على امتصاص الحديد من الطعام، وإنتاج الكولاجين، وتكوين وإصلاح خلايا الدم الحمراء، والعظام، والأنسجة الأخرى، وحماية القلب، ومنع التجاعيد، والحفاظ على النظر، وغيرها الكثير.
ويحتوي الزعتر أيضًا على فيتامينات "ب" المعقدة، وخاصة فيتامين "ب-6"، وهو يعرف باسم "بيريدوكسين"، الذي يساعد في الحفاظ على مستويات حمض الغاما-أمينوبيوتيريك (GABA) في الدماغ، ويعمل كمخفف للقلق والتوتر.
كما يشمل عددا من الفيتامينات الأخرى، منها:
فيتامين "ك".
فيتامين "هـ".
حمض الفوليك.
تركيبات عشبية وغذائية مفيدة
تتعدد طرق استخدام الزعتر في المطبخ، بحسب ما ذكره الموقع الإلكتروني الرسمي "Better Health Channel" التابع لحكومة ولاية فيكتوريا الأسترالية. وفي الواقع، يعتبر مزيجا جيدا مع الخبز، والدجاج، والجبن، والحساء، والحشوات، وغيرها.
وهناك أيضًا العديد من الأعشاب التي تشكل تركيبة رائعة مع الزعتر أثناء طهي الطعام، أي ورق الغار، والبقدونس، والثوم، وإكليل الجبل.
نصائح للطهي بالأعشاب
وشارك الموقع الإلكتروني الرسمي "Better Health Channel" مجموعة من الاقتراحات للطبخ بالأعشاب.
وتشمل ما يأتي:
- تستخدم بعض الأعشاب لإضفاء نكهة فقط، ولا يمكن تناولها مباشرة، مثل أوراق الغار.
- تتلاشى نكهة الأعشاب مع مرور الوقت، لذلك تخلص من الأعشاب المجففة بعد مرور 12 شهرًا.
- نكهة الأعشاب المجففة الكاملة، والتي ما تزال أوراقها ملتصقة بسيقانها، أقوى من الأوراق المنفردة التي تباع في عبوات.

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