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في نكبة وبقاء.. المؤرخ مناع يروي تاريخ جيل الفلسطينيين الباقين في الوطن المغترب

3/21/2024 11:29:20 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) عزيزة علي يقول المؤرخ الفلسطيني الدكتور عادل مناع، إن كتابه "نكبة وبقاء: حكاية فلسطينيين ظلوا في حيفا والجليل" (1948-1956)"، هو "تاريخ جيل الفلسطينيين الباقين في الوطن المغترب بعد النكبة، والذين عانوا على كاهلهم بعض أحداثها. فنساء مثل جدتي زهرة التي قتل الإسرائيليون زوجها وهدموا بيتها، خرجت بعد عام من الصدمة والحداد لتغسل ملابس اليهود في حيفا وتنظف بيوتهم".
يضيف مناع، في مقدمة كتابه الصادر عن مؤسسة الدراسات الفلسطينية، أنه في هذا الكتاب يروي حكايات كثيرين من الناس "العاديين"، الذين ظلوا في بيتهم على الرغم من المذابح وأعمال الطرد، وصار بعضهم لاجئين، لكنهم عادوا مع عائلاتهم إلى بيوتهم، مع كل المصاعب والمخاطر التي واجهتهم في طرق العودة الوعرة. لقد عادوا من مخيمات اللاجئين كي يربوا أولادهم في "وطنهم"، بعد أن ذاقوا مر الإهانات وذل اللجوء والتشتت.
ويشير المؤلف إلى أن جيل الأمهات والآباء لم يكن جيلا مهزوما "محنئ الهامة"، بالمعنى السلبي للكلمة، بل كان هؤلاء جيلا جرب صراع البقاء بحكمة وفطرة المزروعين في الأرض الذين انحنوا أمام العاصفة كي تمر، ثم قاموا من بين الركام، وبثوا حياة جديدة لهم ولأولادهم وأحفادهم.
وجاء في سبعة فصول؛ الأول يتحدث عن النكبة ومعانيها المتعددة سنة 1948، ويتضمن الفصل عناوين فرعية تعالج بدايات النكبة، والنكبة كما رآها سكان الجليل وجربوها، فيما يستعرض في الفصل الثاني إتمام احتلال الجليل في عملية "حيرام"، مشيراً إلى أسباب بقاء عدد كبير من سكان الجليل. وتطرق في الفصل الثالث الشيوعيين العرب ما بين النكبة والاستقلال.
ويتناول في الفصل الرابع استمرار التهجير بعد صمت المدافع. ويتبين فيه نجاح عدد مماثل من الفلسطينيين في العودة إلى بيوتهم وقراهم والاستقرار فيها. وجاء في الفصل الخامس حكايات أشخاص وحكايات قرى لتجارب ثلاث قرى حقق أهاليها عودتهم. والفصل السادس ناقش صراع البقاء بين السياسة وجهاز القضاء. ويظهر في الفصل السابع والأخير نجاح الشيوعيين في انتخابات العام 1949 بستة مقاعد وخسارتهم لثلاثة منها في انتخابات العام 1959 بسبب عدائهم لجمال عبد الناصر.
ويشير مناع إلى أنه اختار تقديم الحكايات الشخصية والإنسانية لبعض شهود العيان من دون ذكر الاسم والهوية، إذ طلب بعضهم عدم كشف الاسم لأسباب لا يصعب تفهمها، مبينا أنه لاحظ في هذه المقابلات بأنهم ارتاحوا لإشراكي في تفصيلات وأسرار ضايقتهم، ولم يجدوا الفرصة لمصارحة أحد بها. وإحدى النساء، وكانت مراهقة أو طفلة لم تتعد كثيرا العاشرة من عمرها في سنة 1948، قالت إنه بعد هدم بيت عائلتها أمام عينيها، عادت إلى التبول خلال الليل كالأطفال. وبعد انتهاء الحرب كانت تقترب من الثانية عشرة، فتخوفت جدا من استمرار هذه المشكلة. وانشغلت العائلة بتلك المشكلة الجديدة التي رافقتها أكثر من عام. فكان هم الأم الأكبر هو "ماذا لو جاء عريس خطب ابنتها وهي على هذه الحال"، هذا نموذج حي كيف أثرت صدمة "تروما"، أعمال القتل وهدم البيوت والطرد والتنكيل بالسكان في الكبار والصغار، كما ظلت هذه الآثار جرحا مفتوحا، وتعد قراءة أقوال بعض شهود العيان صعبة جدا تهز الأبدان.
ويوضح المؤلف أن الأساطير المتعلقة بالتكوين والولادة صعب تحطيمها، ولكن القراء ليسوا في أغلبيتهم من المتزمتين المؤمنين بأساطير 1948، فبعد أن حطم باحثون عرب وإسرائيليون بعض هذه الأساطير، ربما تكون مهمة هذا الكتاب أسهل، متمنيا أن يحدث هذا الكتاب هزة للقراء الصهيونيين ومؤيديهم، ويدفعهم حب الاستطلاع إلى معرفة الحقائق فحكايات نكبة الفلسطينيين، وخصوصا من بقي منهم في إسرائيل "حاضرة غائبة"، على غرار وضع اللاجئين المهجرين فيها. ومن دون حضور حكايات الفلسطينيين بصورة عامة، وحكايات الباقين منهم في أراضي 1948، بصورة خاصة، يظل الحوار بين طرفي الصراع كحوار الطرشان.
"في البداية كانت الحكاية"، يقول مناع في مدخل الكتاب، يتحدث عن طفولته وكيف تعرف على ما حصل في قرية "مجد الكروم"، في العام 1948، فيقول "سمعت حكاية ما جرى سنة 1948، في "مجد الكروم"، منذ الطفولة، من والده أولا، ثم من والدته والأقرباء. وقد تشابهت الخطوط العريضة للحكاية التي تبدأ باحتلال اليهود للقرية ودخول بعض جنودهم إليها من الجهة الغربية بسلام. ولكن الأمور انقلبت بعد أسبوع عندما حضر من الشرق جنود آخرون هدموا بيوتا وقتلوا شبابا على ساحة العين وعلى الرغم من الصدمة الكبيرة التي خلفتها تلك المذبحة، فإن الأهالي ظلوا في أغلبيتهم في بيوتهم وبلدهم. ولم تنته أحداث النكبة في قريتنا عند هذا الحد. فقد عاد جنود الجيش الإسرائيلي بعد المذبحة بشهرين، وقاموا هذه المرة بطرد مئات السكان، ومنهم كاتب هذه السطور وولداه".
وعندما اشتد عوده، كما يقول مناع، كتبت مقالا نشر في صحيفة "هآرتس"، ضم فقرة عن سيرتي الذاتية وأخرى عن قريته وما حدث فيها سنة 1948، ولم تتأخر ردات الفعل الهجومية من القراء اليهود العاديين و"المختصين"، على أصنافهم، فأسكتوا اهتمامي البحثي بالموضوع، وتعلمت من تجربتي أنني أقترب من لهب النار. كلما حاولت سرد رواية الفلسطينيين عامة، والبقية الباقية منهم في إسرائيل خاصة، فتعلمت الدرس، مبينا أنه ابتعد لسنوات عن هذه الموضوع الملتهب، المرتبط بالنكبة وأثرها في الفلسطينيين.
يضيف مناع "حكاية قريتنا سنة 1948، خصوصا تفصيلات قصة إبعاد عائلتنا وعيشنا في الشتات، انطبعت في ذاكرتي"، فقد فهمت من حكايات الوالد والأقارب أن الجنود الذين احتلوا قريتنا لم يكونوا في موقع الدفاع في مواجهة "أعداء أقوياء"، ففرقة الجيش التي دخلت مجد الكروم من جهة قرية البروة التي أصبحت "احيهود"، حافظت على شروط اتفاقية التسليم، ولم تمس الأهالي بأي سوء. لكن جنودا آخرين جاؤوا من الشرق بعد التسليم بأسبوع واحد، وقاموا بعمليات القتل على ساحة العين بدم بارد، ثم عرفت من الوالد والأقرباء أن مذبحة القرية لم تكن فريدة، ولا وحيدة، بل حدث مثلها في "عيلبون"، وغيرها من قرى الجليل.
يتابع "حين عاد الجنود، وبعد شهرين وأكثر من المذبحة، طالبوا رجال القرية بالتجمع لإجراء عملية "تفتيش وتحقيق". وفي هذه العملية لم يقتل الجنود أحدا من الأهالي، ولكنهم طردوا المئات بشاحنات إلى وادي عارة، ومن هناك واصل المبعدون طريقهم مشيا على الأقدام إلى نابلس وجنين، فانضموا إلى عشرات آلاف اللاجئين هناك، فقد عرفت من أحاديث الأهل عن حرب 1948، ونتائجها، وعن أول من أعدمه الجيش في قريتنا كان زوج جدتي أبو معيوف؛ جدتي زهرة التي سماها الأهالي "الجاعونية"، نسبة إلى قريتها الجاعونة التي صارت "روش بينا". ولم تسكن جدتي في بيتا، وإنما في غرفة سميناها "الخشة"، في جوار دار عمي أحمد".
يقول المؤلف، إنه يقدم حكاية مجد الكروم نموذجا جيدا لمعاناة الأهالي الذين ذاقوا سياسات القتل والإبعاد، ثم نجح بعضهم في العودة إلى بيوتهم. قصة هؤلاء وأمثالهم في الجليل لم تدرج في الأدبيات التاريخية الإسرائيلية، وحتى الباقون أنفسهم تخوفوا من سرد حكاياتهم لأسباب عديدة ومتنوعة. لم يكن للفلسطينيين في إسرائيل جامعات ولا معاهد بحثية ترعى مثل هذه المسائل وغيرها من الأمور المهمة. أما القليلون منهم في الجامعات الإسرائيلية، الذين حاولوا دراسة أحداث النكبة، فإنهم فعلوا ذلك بمزيد من الحذر عادة وقد عدت بنفس إلى البحث والكتابة في تلك المواضيع سنة 1998. فحكاية طردنا من القرية والعيش في مخيمات اللاجئين حتى عودتنا إلى مجد الكروم، سردتها في مقالة نشرت بمناسبة مرور خمسين عاما على النكبة وشجعني على نشرها في مجلة "الكرمل"، الشاعر الراحل محمود درويش.
ويرى مناع أنه يقع على كاهل المؤرخ المسؤولية في البحث عن الحقيقة في قصة مأساوية مركبة وفائقة الحساسية، فتاريخ حرب 1948، ونتائجها ما تزال جرحا مفتوحا. وهذا الجرح ليس غريبا على المؤلف، فهو لا يتعلق بأبناء شعبه فحسب، بل بأبناء عائلته الأقربين، فنبش الجروح قد يؤلم ضحاياها، ويزعج اليهود الذين سيرون في سرد الحكايات وثيقة اتهام غير منصفة، غير أن عبء الذاكرة الشخصية والعائلية فيه خطر على عمل المؤرخ الذي يتوخى البحث عن الحقيقة الخالصة، ومع ذلك، فالباحث المهني الواعي لنواقص الذاكرة يتكئ عليها بالحذر المطلوب، فيجعلها فائدة فاعلة، فالمعلومات الذاتية الحميمة من الداخل تسمح بتقديم رؤية مميزة واعتمادا على مصادر ومعرفة تستعصي على باحثين آخرين.
يقول مناع إن حكايات الفلسطينيين الباقين في إسرائيل بعد النكبة، تقع في منطقة رمادية ما بين الخاصة والشخصي، وبين العام والتاريخي. لذا اخترت أن أشارك القراء في سيرتي الذاتية والعائلية، وفي ذكريات تشكل مصدرا مهما لإسماع صوت المكبوتين ووجهة نظرهم، والأحداث المأساوية الصادمة كما هو معروف، تبقى في الذاكرة عشرات السنين، فتشكل مصدرا مهما لتوصيف الماضي بتوسع ودقة، وفي كثير من الأحيان يختار ضحايا تلك التجارب المأسوية عدم الكلام.
يشير المؤلف إلى أنه في أعقاب حرب 1948، نجحت إسرائيل في تسويق روايتها لمواطنيها وللعالم الخارجي عن أحداث تلك الحرب وظروف "هروب" اللاجئين الفلسطينيين. وكان لزعماء إسرائيل أسباب سياسية وجيهة في نشر تلك الرواية التي تعاون على تسويقها كثيرون من الباحثين اليهود ومؤيديهم، وشارك في نسج تلك الرواية من قاموا بأنفسهم بالفظائع وجرام الحرب، وكانوا على علم بالحقيقة؛ فالذين قاموا بأعمال مشينة ضد مواطنين أبرياء، وأعطوا الأوامر بتنفيذها، تظاهروا بنسيان دورهم في جرائم الحرب. أما الضحايا، فلم يكن بوسعهم نسيان ما جرى لهم، وإن اضطروا مدة إلى أن يكبتوا ذكرياتهم ولا يبوحوا بها. وعندما قرروا الحديث كان في استطاعتهم استعادة الأحداث بدقة وتفصيل، بما في ذلك المعلومات الحميمة والمحرجة.

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