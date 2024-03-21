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عسر الهضم يربك الصائم.. ما أسبابه وكيف نتجنبه؟

3/21/2024 11:29:19 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) مروة عودة يرافق تغير مواعيد الوجبات الغذائية في رمضان، تأثيرات عدة على طبيعة النظام الغذائي للصائم، ومنها الاعتماد على عادات صحية غير معتادة في الأيام السابقة، ما قد يسبب بعض المشاكل الصحية "المؤقتة"، والتي تعرف بـ "مشاكل عسر الهضم".
ويعاني كثير من الصائمين في هذه الفترة من عسر الهضم، ولعدة أسباب، أبرزها بسبب تناول الطعام بشكل مفرط من شدة الجوع، بما يتجاوز درجة الشبع على مائدة الإفطار، والتي تؤدي إلى الإصابة بأعراض ينجم عنها عسر عملية الهضم بعد الإفطار، وظهور أعراض جانبية أخرى كما في حدوث انتفاخ البطن والغازات، وخاصة الأشخاص الذين لديهم أمراض في القولون العصبي والشعور بحالة من الامتلاء.
استشاري أمراض الجهاز الهضمي والكبد والتنظير الدكتور محمود الشيخ يقول لـ "الغد"، أن عسر الهضم من أهم اسباب مشاكل الجهاز الهضمي في رمضان، ويُعرف عسر الهضم بأنه "عدم ارتياح في البطن ناتج إما عن زيادة حركة الأمعاء أو الانتفاخ فيها بسبب تراكم الغازات أو تقلصات الامعاء"، وقد تكون تلك الأعراض متفاوتة من شخص لآخر، وتتمثل في وجود غازات البطن، آلام المغص، الغثيان التجشؤ المتكرر، وفي بعض الأحيان تغير الإخراج ما بين الإمساك والإسهال.
ولتجنب عسر الهضم عامة، يجب معرفه أسبابه، وفق الشيخ، الذي بين أن أهمها تناول الطعام بكميات كبيرة، وتناوله بسرعة، وعدم إعطاء مجال للجهاز الهضمي وللمعدة للتكيف مع الظروف الجديدة، وإدخال الطعام بعد انقطاع لساعات طويلة، مما يؤدي إلى توسع الجهاز الهضمي والمعده بصورة سريعة، ونقص لبعض الأنزيمات الهاضمة التي تسيطر على عمليه الهضم، وبالتالي تحدث هذه الأعراض المزعجة.
لذا، ينصح الشيخ كل من يتعرض لهذا الأمر أن يقبل على تناول وجبات الفطور والسحور بـ "تأني"، والابتعاد عن ملء الجهاز الهضمي بكميات كبيرة من الأطعمة، كما يجب انتقاء الطعام بحيث نبتعد عن الأطعمة التي تثير وتهيج الجهاز الهضمي مثل، الحلويات والأطعمة المقلية والأطعمة الجاهزة والمحفوظة، حيث أن عملية الهضم تتكون من عدة عمليات متشابكة ومتجانسة منها، تتمثل في شحن الطعام بالتجويف الفموي واختلاطه باللعاب، ومن ثم اختلاطه بعصاره المعدة وطحنه في المعدة، وتكوين عصارة جاهزة لامتصاص المواد الغذائية وانتقالها إلى الأمعاء الدقيقة، حيث يتم هنالك امتصاص معظم المواد الغذائية.
وهذه العملية المعقدة عندما تختلف طريقتها باختلاف طريقة ونوع الطعام في رمضان، من شأنها أن تؤثر على الوضع الصحي للصائم، كما يبين الشيخ، لافتا إلى أن عسر الهضم يختلف تماما عن التسمم الغذائي، فالتسمم الغذائي ينتج بالعادة عن تناول أطعمة فاسدة سواء واضحه للعيان أم لا، وتتمثل الأعراض بالتقيؤ المتكرر، آلام شديدة في البطن، وتغير الإخراج كالإسهال المتكرر، وعلى الشخص أن يفرق بين العسر والتسمم، حتى لا تتداخل الأعراض ويعرف الصائم سبب الألم الذي يشعر به.
ولتجنب حدوث التسمم الغذائي يجب انتقاء الأطعمة والبحث دائما عن المصدر الموثوق للأطعمة سواء النباتية أو الحيوانية، وفق الشيخ وهنالك بعض أنواع الأطعمة التي تسبب التحسس في الجهاز الهضمي، مما ينتج عنه أعراض متعددة من انتفاخ وتجشؤ وإسهالات، وبالتالي يجب الانتباه للأطعمة التي ممكن أن تسبب بعض أنواع التحسس، ومنها المكسرات والحمضيات وبعض أنواع الفواكه الأخرى والحليب.
من جهتها تقدم الاختصاصية في علم الغذاء والتغذية الدكتورة رزان بهجت، نصائحها للصائمين، حيث تؤكد أن الكثير من التساؤلات تطرح دائماً عما يجب البدء بتناوله، وخاصة في وجبة الإفطار، وتقول أن ترتيب وجبات الطعام من فترة الإفطار إلى السحور خلال شهر رمضان مهمة جداً.
وتشرح، البدء بتناول وجبة خفيفة مثل حبة من التمر، حيث أن الصائم يعاني من هبوط السكر خلال ساعات الصيام، وهذا يؤدي إلى التحفيز المبالغ فيه والمفرط بالجوع، والتمر له مؤشر الجلايسيمي مرتفع، والذي من شأنه أن يرفع سكر الدم مباشرة وسريعا مما يمنع من حالة الهبوط ويكسر حاجز الجوع المفرط.
وفي حال تم إعطاء الجسم 20 دقيقة للارتياح ثم البدء في الإفطار، هي أمر مهم وفق الاختصاصية بهجت، إذ إن التمر قادر على أن يعطي فرصة للجهاز الهضمي ليتم تكسيره والاستفادة منه والاستعداد للوجبة الرئيسية، كما أن التمر يساعد على التخلص من شعور النهم للسكريات، وهذا ما يعاني منه الصائم من الشعور المبالغ والمفرط للحاجة إلى تناول الحلويات.
وأشارت بهجت، إلى أن وجبة الإفطار من المهم المحافظة بها على ترتيب المصادر الغذائية، وأن يتوفر فيها مختلف العناصر الغذائية من نشويات وبروتينات ودهون صحية، وليس هناك أفضل من السوائل على المائدة مثل المشروبات، التي يجب أن تتضمن بها الخضروات ولا تخلو من وجود قطع صغيرة من اللحوم والدجاج، والأفضل من ذلك البقوليات كما في شوربة العدس الذي تحتوي على الأحماض الأمينية الأساسية الضرورية والعناصر الغذائية ومشبعة.
وتضيف، بعد ذلك العنصر الأساسي الذي لا تخلو منه أي مائدة عربية، وهو طبق السلطة، والذي يحتوي على تنوع من الخضروات، ويمتاز بالعناصر الغذائية المختلف من غيرها، ومن أشهر أطباق السلطات العربية وهي الفتوش ويفضل وضع القليل من الخبز المحمص وليس الملقي والقليل من الزيت الزيتون، والذي يعد من الدهون غير المشبعة.
إلى جانب المحافظة على عنصر قطعة البروتين، بحيث يحتاج الشخص البالغ 250 جراما قبل الطبخ حينها يحصل الفرد على احتياجه من البروتين للمحافظة على الكتلة العضلية كي لا يتم خسارتها.
وخسارة العضل، بحسب الاختصاصية بهجت، يعتبر أمراً شائعا لدى الصائم في رمضان، خاصة ممن يستبعد مادة البروتين خلال شهر رمضان وتركيزه على المجموعات الأخرى الغذاية مثل النشويات، والحبوب الكاملة، وعند اختيار الخبز من الأفضل أن يكون مدعما بالحبوب الكاملة والألياف الغنية التي تساعد على عدم هبوط السكر، مع الإشارة إلى ضرورة تناول الوجبة الخفيفة بحلول ساعتين أي عند قيام صلاة التراويح، وعلى الصائم عدم إلغاء الحلوى بل اختيار الصحية والمناسبة وبكميات قليلة.
ولتجنب عسر الهضم كذلك، تؤكد اختصاصية التغذية على أهمية وجود العصائر في الوجبة، ولكون الصائم لا يغطي احتياجه الكامل من الماء تأتي العصائر وخاصة الطبيعية منها، لتكون مناسبة لهذا التعويض للسوائل.
وتشير الاختصاصية بهجت على أن حدوث الارتجاع المريئ وعسر الهضم، مصاحبين لبعضهما، والسبب هو عدم ترتيب نظام وجبة الإفطار، وعدم الاهتمام بوجبة السحور، التي تعمل على المحافظة على توازن الجسم ومنع هبوط السكر وحدوث الجفاف خلال ساعات النهار، ويعتبر ذلك إيذاء للصائم الذي يعتمد على المخزون الجسمي، ومن الممكن حدوث غيبوبة في حال كان هناك نقص في مخزون الجسم من المواد الغذائية.

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