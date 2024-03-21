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في اليوم العالمي للمياه: الأردن يجهد لإنعاش وضعه المائي وتلبية احتياجاته المتزايدة

3/21/2024 11:29:04 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) إيمان الفارس عمّان- يجهد قطاع المياه الأردني مرورا باليوم العالمي للمياه الذي يصادف موعده اليوم، في محاولات حثيثة لإنعاش وضعه المائي بين الطلب والمتاح، وتلبية الاحتياجات المتزايدة؛ في مواجهة تهديد تفاقم العجز السنوي للمياه ليصل إلى 500 مليون م3 من المياه بحلول العام 2040.
وفي ضوء مؤشرات تلك المخاوف، تسعى سياسات قطاع المياه في الأردن، ثاني أفقر دولة في المياه عالميا، للخروج بأزمة مياهه، التي تعدّ متجددة ورهنا لظروف النمو السكاني الطبيعي وغير الطبيعي نتيجة الهجرات المتتالية، وتداعيات التغير المناخي، لتلبية متطلبات جميع مواطنيه دون ترك أحد للوراء، منسجما مع شعار اليوم العالمي للمياه للعام الحالي والذي يصادف 22 اذار (مارس) من كل عام، وهو "الاستفادة من المياه من أجل السلام".
وبرغم محاولات المساعي المتعلقة ببناء الإطار التفصيلي لمخطط مواجهة تحديات المياه في المملكة، أكد خبراء بالمياه في تصريحات لـ"الغد"، ضرورة استمرارية تلك الجهود المتمثلة بإطلاق مشاريع استراتيجية وطنية ضخمة، تتخذ منحى الأولوية، وصولا لتروية عطش المواطنين، وفق حلول متجددة تنسجم وتوفير المياه والطاقة معا.
ولكن في الوقت ذاته، رأى المختصون أن الحقوق المائية وبشكل أساسي، مرتبطة بالمياه من أجل السلام، بخاصة تلك العابرة للحدود، ما يخلق من شعار اليوم العالمي للعام الحالي، تحدّيا حقيقيا وضخما، يتمحور حول مدى حصول الدول على حقوقها المنتقصة من المياه.
وفي هذا الإطار، قال خبير المياه الدولي د. دريد محاسنة، إن التحدي الواقع على المملكة في سياق كهذا، هو انخفاض حجم المياه التي يحصل عليها الأردن من حوض اليرموك من 400 مليون م3 إلى أقل من ذلك بكثير خلال الوقت الراهن، مشيرا لارتباط الحقوق المائية، خاصة العابرة للحدود، أساسا بـ "المياه من أجل السلام".
وأبدى محاسنة، قلقه إزاء "عدم توافر نهج دولي في حلّ الخلافات المائية"، لافتا لرفع سوية الاهتمام بقضايا المياه في الآونة الأخيرة، نتيجة توسع ارتباطها كأكبر تداعيات التغير المناخي.
ولم يخف خبير المياه الدولي استغرابه اتجاه التعامل مع كافة تلك التحديات بطريقة "متأخرة" عن التأقلم معها إلى حد ما، مشيرا بذلك التأخر في موضوع ترابط "مثلث" المياه والطاقة والغذاء، والذي يكمن أساسه في المياه. وبين أن التحول نحو الطاقة المتجددة بتشغيل مشاريع المياه، ما يزال غائبا، وذلك برغم تكبد قطاع المياه فاتورة طاقة تقدر بنحو 200 مليون دينار سنويا.
ومن جانبها، أكدت الخبيرة الأردنية في دبلوماسية المياه ميسون الزعبي، أهمية إطلاق المشاريع الضخمة، ومكافحة سرقة المياه، وتنفيذ برامج إدارة المياه، والحد من فقدان المياه وتسربها، وذلك في مواجهة العجز المائي المتفاقم، ووفق تقديم حلول متجددة تتسق وتوفير المياه والطاقة على حد سواء.
ولتروية عطش المواطنين بالمملكة، التي تعد من أفقر دول العالم من حيث مصادر المياه الطبيعية والمتجددة، أشارت الزعبي لحاجة مؤسسات قطاع المياه بالأردن لـ"التركيز على مشاريع وطنية جديدة عبر تنفيذ حلول جديدة لترشيد استخدام المياه".
وقالت إن "استخدام التقنيات التي تساعد على توفير المياه والطاقة ورفع كفاءة استهلاك المياه، يجب أن يكون أولوية لمؤسسات قطاع المياه الوطنية في الأردن"، منوهة بأنه رغم دور مساهمة مشاريع المياه الكبيرة بمعالجة المشكلة، لكن التقنيات الجديدة تمثل حلولا طويلة وقصيرة الأجل للحد من هدر المياه.
وأضافت أن الحكومة، بالإضافة لمنظمات غير حكومية وجهات مانحة، أطلقت مبادرات في هذا الاتجاه، شملت حملات إعلامية وكتبا مدرسية، تناقش أزمة المياه وتغيير السلوك، وتدريب رجال الدين وزيادة مشاركتهم، مشيرة لإمكانية استهداف القطاع الزراعي أيضا بمضمون الحملات المستقبلية المرتبطة بمبادرات استهلاك المياه، والتي اقتصرت الى حد ما على مستوى القطاع المنزلي.
ودعت للحاجة إلى بذل مزيد من الجهود لتثقيف المستهلكين حول كيفية توفير المياه، لافتة الى أنه برغم فقر الأردن بمصادر المياه الطبيعية والمتجددة، ما تزال المملكة تفتقر للجهود المنتظمة لتقنين استخدام المياه.
وبينت أن تسرب المياه والسرقة والفاقد المائي، من أبرز التحديات المفصليّة التي تواجه هذا القطاع، وسط تقديرات بفقدان ما تتراوح نسبته بين 40 % و60 % من إمدادات المياه بسبب التسرب في الشبكة، عازية ذلك لـ"عدم فعالية وكفاية العمليات الإدارية والبنية التحتية القديمة والصيانة في هذا الهدر الضخم".
وتشمل القضايا الإدارية استهلاك المياه دون فواتير، وعمليات الاستخراج غير القانونية من النظام ومشاكل قراءة العدادات، فيما يعد نقص الصيانة أو سوء جودة مواد الإصلاح، والعقوبات غير الرادعة للاستهلاك غير القانوني للمياه في بعض المناطق، وعدم وجود أو تطبيق قانون فعال، حيث لا توجد غرامات أو غرامات صغيرة جدا وقِلة الوعي العام و/أو المسؤولية الشخصية عن هدر المياه يلعب دوراً في هذا أيضاً.
كما تشكل جغرافية البلاد أيضاً تحدياً لإمدادات المياه وفق الزعبي التي بينت أن الموارد المائية الرئيسية بالأردن، تقع بشكل عام على مسافة بعيدة عن المدن والمناطق الزراعية، ما يستدعي ضرورة نقل المياه من المصدر إلى المستهلك، مما يعني فرق كبير في الارتفاعات، حيث يعيش نسبة كبيرة من السكان في مدن تقع في الجزء الشمالي من البلاد، على ارتفاعات أعلى بكثير من مصادر المياه السطحية الرئيسية. ونتيجة لذلك، اضطرت الحكومة للاستثمار في شبكة مياه واسعة ومكلفة، وبحاجة لصيانة وتحديث مستمرين، كما أن متطلبات الطاقة وتكلفة نقل المياه كبيرة أيضا.
أما عن حلول مشكلة نقص المياه، فتشكل قضية أكثر إلحاحا لأن الأردن شهد تدفقا كبيرا للاجئين منذ العام 2011، وشمل حوالي 1.5 مليون سوري، ما أدى لزيادة الطلب على المياه في المحافظات الشمالية بنسبة تصل
لـ40 %، ودفع السلطات المحلية للتخطيط لاستخدام المياه من حوض الديسي الذي كان يستخدم في الأصل لتوفير المياه للعاصمة عمان فقط، لتزويد محافظات الشمال بالمياه.
ومن جانبه، أكد الأمين العام الأسبق لسلطة المياه إياد الدحيات، أهمية الدفع بسرعة الانتقال لإعداد وتطبيق الخطط التنفيذية المستمدة من الوثائق المرجعية، والتي تحتوي مبادرات ومشاريع تفصيلية على المديات القصير والمتوسط والطويل، وإجراءات عمل فعلية ومؤشرات أداء يبلغ عنها دوريا لكافة الجهات الرسمية والأهلية، واستقطاب ونقل المعرفة تعزيزاً للقدرات البشرية والمؤسسية والتنظيمية، وتطوير آليات العمل لسرعة الإنجاز، وصولا للاستقرار في قطاع المياه بشكل جذري.
وقال الدحيات، إن قطاع المياه يعمل في ظل وثائق مرجعية وأولويات وطنية مختصّة بتخطيط الإستراتيجيات والسياسات لتعزيز الأمن المائي، وقد أعدت في السنوات الثلاث الماضية، بمشاركة خبراء وباحثين واختصاصين وقطاع خاص ومجتمع مدني.
ومن أهم هذه الوثائق المرجعية؛ رؤية التحديث الاقتصادي حتى العام 2033، واستراتيجية قطاع المياه للأعوام 2023 - 2040، واستراتيجية فاقد المياه 2022 - 2040، وخارطة الطريق للاستدامة المالية في قطاع المياه، وتقارير حالة البلاد وغيرها، وفق الدحيات.
ودعا لأهمية أن يكون تطبيق هذه الخطط مؤسسياً، وألا يتأثر بتعاقب الإدارات على قطاع المياه، سيما في ظل أهمية التخطيط والتنفيذ المستقر والمستدام لاستقرار التزويد المائي وإدارة العرض والطلب للسنوات اللاحقة، وضمان استمرارية تخصيص النفقات الرأسمالية، عبر الموازنة العامة والجهات المانحة والتمويلية المتعددة العاملة في قطاع المياه، وجذب استثمارات القطاع الخاص في المشروعات الاستراتيجية.
وتوازيا مع ذلك، تبرز الحاجة لتطوير حوكمة جديدة للقطاع عبر السير قدماً بإعادة هيكلة وتحرير وترشيق المؤسسات العاملة في قطاع المياه، بشكل يتم فيه فصل سلسلة التزويد من إنتاج ونقل وتوزيع مع الإبقاء على ملكية مصادر المياه للحكومة، بعد أن جرت هيكلة توزيع المياه سابقاً بعد تأسيس شركات توزيع حكومية مسؤولة عن خدمات المياه والصرف الصحي في كافة المحافظات.
وأشار لضرورة إشراك القطاع الخاص في ملكية وإدارة شركات التوزيع الحكومية (مياهنا، اليرموك والعقبة) لتخفيض الفاقد فيها وخسائرها المالية، ونقل ملكية أصول ومنشآت سلطة المياه لها والبالغة قيمتها حسب البيانات المالية المدققة اكثر من 3 مليارات دينار، ودراسة تأسيس وحدة لتنظيم قطاع المياه على أساس التوازن بين مصالح الشركات والمستهلكين وضمان تقديم الخدمات بجودة عالية.
وذلك إلى جانب أهمية توحيد تعدد مصادر التشريع والأحكام الناظمة واتفاقيات التفويض التي ستنظّم عمل مؤسسات القطاع وتداخلاته مع قطاعات أخرى بتشريع واحد وشامل، يستند في مجمله على أهداف التنمية المستدامة (الهدف رقم 6: المياه و الصرف الصحي)، وإعداد قانون بحجم مشكلة المياه بالمملكة، يلبي الاحتياجات المتزايدة والمستمرة للمياه، والحماية من التغير المناخي، واستخدام التقنيات الحديثة والمتطورة والاستمرار بجلب استثمارات القطاع الخاص لقطاع المياه، وتقديم توصيات الأمن المائي في الإطار الوطني والاقليمي، بما فيها الربط بين شبكات المياه في المملكة وخارجها.
ويتماشى موضوع اليوم العالمي للمياه العام الحالي، بشكل وثيق مع العمل المنجز بموجب اتفاقية المياه، ويؤكد على الدور الحاسم للتعاون في مجال المياه العابرة للحدود بتعزيز السلام والتنمية المستدامة.
وتمثل المياه العابرة للحدود 60 % من تدفقات المياه العذبة في العالم، وبرغم ذلك، فإن 24 دولة فقط من أصل 153 دولة تتقاسمها، ولديها كامل مساحة أحواضها العابرة للحدود التي تغطيها ترتيبات التعاون.

MENAFN21032024000072011014ID1108008461

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