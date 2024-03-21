رؤساء وزارات وأعيان ونواب وشيوخ يلبون دعوة السفير القطري آل ثاني (صور)



وحضر الافطار رئيس مجلس الأعيان فيصل الفايز ورؤساء الوزراء السابقون عبدالرؤوف الروابدة وعون الخصاونة ونادر الذهبي.

كما حضر مأدبة الافطار عدد من اصحاب المعالي الوزراء السابقين وأعيان ونواب ومديرا الأمن السابقان فاضل الحمود وحسين الحواتمة.

وأكد الحضور عمق العلاقات الأخوية الأردنية القطرية ومتانتها.



وشددوا على أن العلاقات الأخوية التي تجمع البلدين علاقات قائمة على الاحترام المتبادل، يحرص على تنميتها وتعزيزها والبناء عليها في مختلف المجالات، جلالة الملك عبدالله الثاني وسمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، بما يصب في خدمة المصالح المشتركة للبلدين وقضايا الأمة العربية العادلة.

























