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الكرامة تحمل رسائل عميقة في تاريخ أمتنا ومسيرة تشييد الوطن

3/21/2024 11:29:02 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) هنأت فاعاليات نيبابية ونقابية وحزبية أمس، جلالة الملك عبدالله الثاني وولي عهده الأمين، ونشامى قواتنا المسلحة وأجهزتنا الأمنية، بمناسبة الذكرى الـ56 لمعركة الكرامة الخالدة.
وقال رئيس مجلس النواب أحمد الصفدي، باسمه وباسم أعضاء المجلس "نستذكر في ذكرى معركة الكرامة بعظيم الفخر والاعتزاز، كيف أعاد الأردن للأمة جمعاء، معنى الكرامة والنصر، حيث شكلت الكرامة منعطفاً مهما في مسار المنطقة وموازين القوة فيها، ليكون هذا الوطن على عهده مع أبناء أمته، قويا منيعا لا تنال منه أطماع الواهمين".
وأضاف الصفدي، "سطر نشامى جيشنا العربي بقيادة جلالة الملك الراحل الحسين بن طلال- طيب الله ثراه-، أسمى معاني التضحية والفداء والبسالة في معركة الكرامة دفاعا عن ثرى الوطن بوجه العدو الغاشم".
وأكد أن الكرامة "برهنت قوة الأردن بقيادته الهاشمية الحكيمة وقواته المسلحة الباسلة وأبنائه الذين يبذلون الغالي والنفيس في سبيل الحفاظ على الوطن والدفاع عن كرامة الأمة، واليوم بقيادة جلالة الملك يسير هذا الحمى أكثر قوة وصلابة، ونتصدى ونحن ملتفين حول الراية الهاشمية الخفاقة لكل من يحاول النيل من أمن واستقرار بلدنا".
وبمناسبة عيد الأم، قال الصفدي: "نوجه تحية الفخر والإجلال لأمهات الشهداء الذين قضوا دفاعاً عن ثرى هذا الوطن، كما نوجه التحية لأمهات الشهداء في أرض فلسطين الطاهرة، صامدات مرابطات في وجه المحتل الأثيم".
ومن جانبها احتفلت الأسرة التربوية بذكرى معركة الكرامة في موقع النصب التذكاري لشهداء المعركة في الشونة الجنوبية.
إذ أكد وزير التربية والتعليم د. عزمي محافظة خلال رعايته الاحتفال، اعتزاز الأسرة التربوية بالبطولات والتضحيات التي سطرها أبطال قواتنا المسلحة في معركة الكرامة دفاعًا عن الوطن وحماية ثراه الغالي. مضيفا أن هذا الاحتفال تأكيد على الاعتزاز بالمناسبات الوطنية، وحرص الوزارة على تأصيل الانتماء والولاء للوطن والقيادة الهاشمية في نفوس أبنائنا الطلبة.
ووضع د. محافظة إكليلًا من الزهور على النصب التذكاري لشهداء الكرامة، وقرأ الفاتحة على أرواح الشهداء الأبرار.
الاتحاد العام لنقابات عمال الأردن، أكد أن معركة الكرامة خالدة في الذاكرة الوطنية، وتحمل معاني ورسائل عميقة في تاريخ أمتنا ومسيرة تشييد الوطن، وهي مصدر فخر لجميع الأردنيين، وعمال الوطن في شتى ميادين العمل والإنتاج.
رئيس الاتحاد خالد الفناطسة، قدم، التهنئة بمناسبة ذكرى معركة الكرامة، وقال إن الاتحاد وسائر النقابات العمالية المنضوية تحت مظلته، يشاركون أبناء الوطن الاحتفال بالانتصار التاريخي الذي سطّره أبناء الجيش العربي الباسل بقيادته الهاشمية المظفرة، والذي تتجلى فيه أروع صور البطولة والفداء؛ من أجل الدفاع عن الوطن، ودحر العدو ومواجهته بكل شجاعة وقوة.
وأضاف الفناطسة، أنّ الاتحاد، يرفع بمناسبة هذه الذكرى، أسمى معاني الفخر والاعتزاز، إلى جلالة الملك عبدالله الثاني القائد الأعلى للقوات المسلحة، وولي عهده الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولقواتنا المسلحة الأردنية - الجيش العربي والأجهزة الأمنية وأبناء الشعب الأردني.
وثمن الفناطسة، توجيهات جلالة الملك للحكومة بإعداد مشروع قانون للعفو العام بمناسبة اليوبيل الفضي لتولي جلالته سلطاته الدستورية، والسير بإجراءاته الدستورية، مؤكداً أن العفو العام يعكس قيم التسامح والعفو لدى القيادة الهاشمية، ويعبّر عن سنة حميدة مضى عليها الملوك الهاشميون منذ تأسيس الدولة الأردنية.
من جهة أخرى، هنأ الفناطسة، جميع أمهات الوطن والعاملات بمناسبة يوم الأم، قائلا "ونحن نعيش في ظلال الكرامة نستذكر ما فيها من المعاني والدروس، ونقف بكل فخر وإجلال تقديرا للأم الأردنية، التي كانت مثالا في البذل والعطاء، لرفعة الوطن وتقدمه وازدهاره".
وعلى الصعيد ذات، هنأت نقابة المهندسين الأردنيين القيادة الهاشمية والجيش العربي في ذكرى الانتصار التاريخي للجيش العربي الأردني في الكرامة، ذلك الحدث الوطني المهم مجددة الولاء لقواتنا المسلحة التي دافعت ببسالة وشجاعة عن أرض الوطن والقضايا العربية.
وقالت النقابة في تصريح صحفي، إن النقابة تؤكد أهمية الوحدة الوطنية والتلاحم بين الشعب والجيش، مشيرة إلى أن الدم الفلسطيني والأردني خلال معركة الكرامة جسّد وحدة القضية العربية والنضال المشترك ضد العدو الصهيوني.
وأضافت، وفي ظل العدوان الصهيوني الحالي على غزة، فإن النقابة تدعو لتعزيز الموقف الوطني المقاوم ورفض التطبيع مع العدو، مشددة على استمرار الدعم لشعبنا الفلسطيني في مسار تحريرهم واسترجاع حقوقهم.
كما هنأ الحزب الوطني الإسلامي، القيادة الهاشمية والأردنيين، بذكرى معركة الكرامة الخالدة.
وقال أمين عام الحزب الدكتور مصطفى العماوي، "نستذكر بفخر واعتزاز مآثر الهاشميين الخالدة، ومواقفهم الثابتة والدائمة دفاعًا عن فلسطين التي أثخنتها جراح الاحتلال بآلته العسكرية الشرسة ونفسيته العنصرية البشعة، وسيبقى الأردن يقدم نماذج مشرفة في التضامن ودعم كفاح كل القوى الفلسطينية المقاومة للغطرسة الإسرائيلية، وأن ما بين الأردن وفلسطين هو تحالف الدم مع الدم، وتضامن على مبدأ وعقيدة وواجب".
وأضاف، أن ذكرى الكرامة التي سطرها بالدم والتضحيات أبطال الجيش العربي الأحرار تحت راية الهاشميين، غدت يومًا خالدًا للكرامة في تاريخ الأردن وفلسطين، وعلامة مضيئة في سجل نضالنا الوطني.-(بترا)

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