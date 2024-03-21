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56 % من عمالة الأطفال في القطاع الزراعي

3/21/2024 11:29:02 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) هبة العيساوي كشفت دراسة أجراها المركز الأردني لحقوق العمل "بيت العمال"، أن القطاع الزراعي يشغل أطفالا بين سني 5 و11 عاما، إذ إن 56 % من عمالة الأطفال تتوجه إلى هذا القطاع تحديدا، بينما يتوجه من هم بين سني 15 و17 عاما للعمل بنسب أكبر في الصناعات التحويلية والإنشاءات والبيع وإصلاح المركبات.
وكان قسم تفتيش الحد من عمل الأطفال في وزارة العمل ضبط في أول شهرين من العام الحالي 57 حالة عمل أطفال، جميعهم من الذكور، بعد تنفيذ 1190 زيارة تفتيشية، وفق بيانات للوزارة حصلت عليها "الغد".
وبحسب البيانات، خالفت الوزارة في أول شهرين من العام الحالي 242 صاحب عمل، وحررت 35 إنذارا بحق أصحاب عمل مخالفين، ونفذت نشاطين توعويين، خلال أول شهرين من العام الحالي.
في حين تلقت مديريات وأقسام التفتيش في الوزارة 11 شكوى بشأن عمالة الأطفال، جرت تسوية 9 منها مع أصحاب العمل وتحصيل الحقوق، وتبقت اثنتان قيد الإجراء، في حين وصل عدد البلاغات على موقع "تشيلدلابور" إلى 13.
وكان قسم تفتيش الحد من عمل الأطفال في وزارة العمل ضبط العام الماضي، 507 حالات عمل أطفال، 11 حالة منهم لإناث، بعد تنفيذ 17256 زيارة تفتيشية.
بدورها بينت دراسة "بيت العمال" أن متوسط أجور مجمل الأطفال العاملين يصل إلى 171 دينارا شهريا، أي نحو 5 دنانير يوميا، وأن صحتهم وسلامتهم تتعرض لمخاطر عدة أهمها الغبار والدخان، والضجيج، والحرارة العالية، واستخدام أدوات ومواد كيماوية خطرة في العمل، إضافة إلى الإيذاء النفسي والبدني، والمعاملة القاسية والإهانات المتكررة من أصحاب العمل.
وأوضحت أن نحو 47 % من الأطفال العاملين هم في أعمار تقل عن 14 عاما، 28% منهم يعملون في أعمال خطرة، وأن الفئة بين 16 و17 عاما المسموح لها بالعمل في أعمال لا تشكل خطرا على سلامتهم وصحتهم وأخلاقهم، يشتغل معظمهم ساعات عمل أكثر من المسموح به (أي أكثر من 36 ساعة أسبوعيا)، وكثير منهم يمارسون أعمالا خطرة.
إلى ذلك، وبحسب بيانات الوزارة في قسم تفتيش الحد من عمل الأطفال والحضانات المؤسسية، بلغ عدد المنشآت / الحضانات المخالفة لـ (المادة 72/أ) في العام 2023 نحو 329 حضانة، في حين بلغ عدد الحضانات المخالفة لـ (المادة 72 / ب ) 1090 حضانة، فيما بلغ عدد الإنذارات الموجهة لها 62 إنذارا، وعدد المخالفات 7 مخالفات.
وبحسب الدراسة، ما تزال حالات المخالفات التي يجري ضبطها ضئيلة جدا، وهي في حدود الـ500، حيث لا تتجاوز نسبتها 0.5 % من حجم عمالة الأطفال، مقارنة بعدد الأطفال العاملين، في وقت افتقدت فيه السياسات والبرامج الخاصة بالحد من عمل الأطفال للتنسيق الفعال بين الجهات المعنية لتنفيذها.

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