Friday, 22 March 2024 08:38 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


بدء التسجيل لرياض الأطفال في نيسان

3/21/2024 11:29:02 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) آلاء مظهر رجح الناطق الإعلامي لوزارة التربية والتعليم أحمد المساعفة أن يبدأ التسجيل لمرحلة رياض الأطفال المستوى الثاني (KG2) الحكومية، الشهر المقبل.
وبين المساعفة لـ"الغد" أمس، أنه سيقبل في صف الروضة KG2 الأطفال من مواليد الأول من كانون الثاني (يناير) 2019 ولغاية 31 كانون الأول (ديسمبر) 2019 للعام الدراسي المقبل 2024/ 2025 استنادا إلى تعليمات رياض الأطفال الحكومية لسنة 2015، المتضمنة أسس التسجيل والقبول. وأكد أن الوزارة ستعمم على الميدان التربوي الموعد المحدد لبدء التسجيل بالإضافة إلى التعليمات الخاصة به.
وبين أن الالتحاق برياض الأطفال في المدارس سيكون لأولئك ممن بلغوا 5 أعوام من الأردنيين ومن في حكمهم بموجب تعليمات رياض الأطفال الحكومية رقم 2 لسنة 2015 الصادرة بمقتضى المادة 8/ب، ج من قانون التربية والتعليم رقم 3 لسنة 1994 وتعديلاته. وحول آلية التسجيل قال إن هناك لجانا سيتم تشكيلها في المدارس لهذه الغاية، مكونة من مديرة المدرسة، ومعلمة الروضة ومعلمتين اثنتين في المدرسة من نفس المنطقة، وممثل عن قسم التعليم العام في مديرية التربية والتعليم، وممثل عن المجتمع المحلي.
وأكد المساعفة أن القبول في رياض الأطفال في المدرسة، سيكون لأبناء المنطقة التي تخدمها المدرسة بالدرجة الأولى، ووفق عدد من الأولويات، منها أطفال الأسر الأشد فقرا، شريطة إحضار الوثائق الرسمية التي تثبت ذلك، والأطفال الأقرب للمدرسة، إضافة إلى الأطفال من أبناء المعلمات والعاملات في المدرسة، وبما لا يزيد على 20 % من مجموع الأطفال المقبولين.

MENAFN21032024000072011014ID1108008457

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث