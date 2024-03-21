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بلينكن في زيارته السادسة للمنطقة.. هل من جديد؟

3/21/2024 11:29:02 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) زايد الدخيل في الوقت الذي تتواصل فيه المفاوضات بين حكومة الاحتلال الصهيوني وحركة حماس في العاصمة القطرية الدوحة بشأن الاتفاق على هدنة في قطاع غزة، يزور وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن المنطقة في جولة تشمل الرياض والقاهرة.
ويرى مراقبون أن الجولة السادسة للوزير الأميركي للمنطقة منذ بدء العدوان الهمجي على غزة، تثير تساؤلات حول دور الزيارة في تعزيز جهود تحقيق الهدنة في القطاع، وسبل تقديم المزيد من المساعدات الإنسانية، إضافة إلى مناقشة مرحلة ما بعد الحرب.
واستبق رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو، زيارة بلينكن للمنطقة، وقال أول من أمس إنه أبلغ الرئيس الأميركي جو بايدن بأنه من غير الممكن تحقيق نصر على حركة حماس من دون دخول الجيش الصهيوني إلى رفح.
والتقى الوزير بلينكن، نظيره السعودي الأمير فيصل بن فرحان، وبحث معه الحاجة المُلحّة لحماية المدنيين في غزة، فيما تحاول واشنطن تسريع الجهود الرامية للتوصل إلى وقف لإطلاق النار في الحرب المستمرة منذ نحو ستة أشهر.
وفي هذا الصدد يقول النائب السابق الدكتور هايل الودعان الدعجة: "لا نستطيع القول بأن هناك شيئا جديدا قد تحمله زيارة بلينكن إلى المنطقة للمرة السادسة، في ظل انحياز الجانب الأميركي للكيان، وحصر زياراته ومباحثاته في ملفات محددة جدا شكلت قواسم مشتركة بين جميع هذه الزيارات تقريبا، والتي تركز على التوصل إلى هدنة ووقف إطلاق مؤقت للنار، وتأمين إطلاق سراح المحتجزين الصهاينة، وإدخال المزيد من المساعدات الإنسانية، فضلا عن بحث مرحلة ما بعد الحرب والتطبيع وما أسماه بلينكن "سلام إقليمي دائم".
وتابع الدعجة: "هذه الملفات التي تسعى الإدارة الأميركية إلى التعاطي مع معظمها، من خلال الضغط على الجانب الفلسطيني ممثلا بالمقاومة الفلسطينية، عبر جهود الوساطة القطرية المصرية، من دون ممارسة أي ضغوطات على الجانب الصهيوني غير المعني بهذه الملفات، إن بسبب شعوره بالانكسار والإذلال، أو لعدم امتلاك الولايات المتحدة أوراق ضغط عليه على خلفية التوتر في العلاقة بين بايدن ونتنياهو.
وأضاف: "من دون أن نغفل بطبيعة الحال ملف الهجمات الحوثية في البحر الأحمر وتعطيلها جزءا كبيرا من التجارة العالمية، وبالتالي كيف للولايات المتحدة التي استخدمت الفيتو في مجلس الأمن ثلاث مرات للحيلولة دون وقف إطلاق النار، وتجميدها تمويل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) أن تعكس انطباعا جادا بأنها بالفعل عازمة على معالجة هذه الملفات، أو أن زيارة بلينكن يمكن أن تحمل جديدا؟".
واستطرد: "لكن ربما يكون الجديد في الزيارة هذه المرة الدواعي الانتخابية الأميركية، في ظل التداعيات السلبية التي تتركها المجازر والإبادة الجماعية التي يرتكبها الكيان المجرم بحق المدنيين من الأطفال والنساء وكبار السن على فرص بايدن بالفوز، وما أحدثته هذه المجازر من ضغوط داخلية ودولية جراء ردات الفعل العالمية الغاضبة والرافضة لها حتى من الأطراف الحليفة لأميركا، التي أخذت تشعر بحراجة وضعف موقفها حيال هذه الأحداث، وبالتالي الضغط على الكيان الغاصب بما يليق بمكانتها والدور المنتظر والمأمّل منها كزعيمة للمنظومة العالمية".
وأضاف: "بالتالي، فالولايات المتحدة تريد من هذه الزيارات المتكررة وغير المجدية إيصال رسالة بأنها ما تزال موجودة ومعنية بملفات المنطقة وقضاياها، وربما تحاول أن تعوض أو تغطي على عجزها عن القيام بالمهمة المطلوبة منها والتي ينتظرها المجتمع الدولي ممثلة بالضغط على الكيان المسخ وإجباره على وقف إطلاق النار، بالتركيز على أجندات أخرى".
وقال الدعجة إن العالم لم يعد يكترث لقضايا أخرى كالتطبيع وإقامة دولة فلسطينية، وبحث مرحلة ما بعد الحرب وغيرها، بعد أن بات اهتمامه منصبا على أولوية وحيدة في الأحداث الجارية في غزة، ممثلة بوقف إطلاق النار والمجازر والإبادة الجماعية التي يرتكبها الكيان المجرم، وهي أمور تستطيع الولايات المتحدة إن إرادت، القيام بها وإجبار إسرائيل عليها.
بدوره، يرى رئيس الجمعية الأردنية للعلوم السياسية الدكتور خالد شنيكات أن "لا شيء جديدا وواضحا في زياره بلينكن إلى المنطقة، سوى تغيير الخطاب الصحفي بإضافة (التوصل إلى وقف إطلاق نار مستدام)، مع غياب واضح للإجراءات المطلوبة لتحقيق ذلك، بما فيه الضغط على إسرائيل، ووقف تصدير السلاح إليها، فضلا عن عقوبات اقتصادية وسياسية تتضمن إصدار قرار واضح من مجلس الأمن بوقف إطلاق النار، والإعلان عن إجراءات لمحاسبة الاحتلال على جرائمه في غزة".
وتابع شنيكات: "وتدور الزياره أيضا حول إدخال المساعدات إلى القطاع، وهذه المسألة تتكرر منذ الزياره الأولى إلى اليوم، من دون تحقيق اختراق حقيقي يوقف المجاعة المتفشية في في كامل القطاع، باستثناء ما تقوم به الولايات المتحده من إلقاء مساعدات من الجو محدودة وفقاً لكافة التقارير الدولية". وأضاف: "يبدو العجز الأميركي واضحا في مواجهة نتنياهو، وذلك نتيجه الفشل في دفعه لقبول وقف لإطلاق النار رغم أن المفاوضات تجري منذ أمد ليس بالقصير، وتراوح مكانها".
وقال: "أما في ما يتعلق بحل سياسي يسوقه بلينكن فهو يندرج في خطاب دبلوماسي عام غير واضح المعالم. ومن خلال التجربة التاريخية يستحيل إلزام الاحتلال بقبول حل الدولتين بدون عقوبات اقتصادية وسياسية ومنع تصدير السلاح، فكل ما يطرح يقابل برفض صهيوني مطلق، وخاصة من قبل نتنياهو الذي يقول بأنه يستطيع أن يقول لا للولايات المتحدة ولمطالبها".
من جهته، يرى عميد كلية القانون السابق في جامعة الزيتونة الدكتور محمد فهمي الغزو، أن الزيارة السادسة للوزير بلينكن، تستهدف بحث التوصل إلى التهدئة، وإدخال المساعدات الإنسانية والإغاثية لقطاع غزة، فضلا عن بحث موضوع العمليات التي تقوم بها جماعة الحوثي تجاه السفن في مضيق باب المندب، وتأثيراتها وأسلوب التعامل معها.
وتابع الغزو: "تضفي الخلافات الأميركية – الإسرائيلية، وتحديدا بين كل من الرئيس جو بايدن ورئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، مناخا سلبيا واضحا على العلاقات الثنائية بين البلدين، وبالتالي تنعكس على جهود التوصل إلى الهدنة الإنسانية في غزة، خاصة في ظل عدم إكتراث نتنياهو بالرسائل الأميركية والأوروبية التي توجه إليه بشأن عدم اجتياح مدينة رفح".
وأضاف: "زيارة بلينكن تستهدف أيضا بحث سيناريوهات اليوم التالي للحرب، بينما مفاوضات الهدنة تتم على مستوى الفرق الأمنية"، موضحا أن المفاوضات الجارية في الدوحة تمر بمرحلة دقيقة وصعبة في ظل استمرار المواقف المتباعدة بين الطرفين، مع قيام الوساطة بجهود مكثفة من أجل جسر الهوة بين هذه المواقف، ولا سيما فيما يتعلق بتفصيلات القضايا الخلافية المثارة.

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