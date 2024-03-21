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الملك يعود إلى أرض الوطن

3/21/2024 11:29:02 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) عمان- عاد جلالة الملك عبد الله الثاني إلى أرض الوطن، اليوم الخميس، بعد زيارة إلى دولة الإمارات العربية المتحدة ومملكة البحرين الشقيقتين. -(بترا)

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