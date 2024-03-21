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هل يوجد ثلوج في الثلث الثاني من رمضان ؟ الأرصاد تجيب

3/21/2024 11:29:02 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) شروق البو قال مدير إدارة الأرصاد الجوية المهندس رائد رافد آل خطاب، إن المملكة تتأثر بكتلة هوائية باردة ورطبة اليوم الجمعة، وتنخفض درجات الحرارة بشكل ملموس لتصبح الأجواء باردة في أغلب المناطق، مع احتمال هطول زخات متفرقة من المطر في شمال ووسط المملكة.
وأضاف آل خطاب لـ"الغد"، أن الأجواء تكون باردة بشكل عام في العاصمة عمّان خلال الأيام الأربعة الأولى من الثلث الثاني من شهر رمضان المبارك، مع هطول زخات من المطر في أماكن متفرقة من المملكة.

وتابع: تتراوح درجات الحرارة في العاصمة عمّان بين 16 (عظمى) و5 (صغرى) درجات مئوية خلال تلك الفترة، نافيا احتمالية هطول أي ثلوج خلال الثلث الثاني من رمضان.

وأردف آل خطاب: تتحول الأجواء إلى دافئة تدريجيا بدءا من يوم الثلاثاء المقبل وحتى نهار الجمعة، بحيث تتراوح درجات الحرارة في عمّان بين 21 (عظمى) و10 (صغرى) درجات مئوية.

واستكمل: تتأثر المملكة بحالة من عدم الاستقرار الجوي ترافقها زخات من المطر مساء الجمعة الموافق 29 آذار/ مارس الحالي (18 رمضان).

وزاد مدير إدارة الأرصاد الجوية: تبقى المملكة تحت تأثير حالة عدم الاستقرار الجوي يومي السبت والأحد، بحيث تتراوح درجات الحرارة بين 16 (عظمى) و7 (صغرى) درجات مئوية.

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