فلنغير الصورة

MENAFN - Alghad Newspaper) معاريف

بقلم: ميخائيل هراري

تتواصل الحرب في غزة منذ قرابة نصف سنة، ونهايتها لا تبدو في الأفق. كُتب الكثير عن غياب خطة لليوم التالي. انعدام خطوة سياسية – دبلوماسية الى جانب الخطوة العسكرية يصرخ حقا الى السماء. خطوة من هذا القبيل يفترض أن تساعد في تحقيق اهداف الحرب في ظل الحفاظ على المصالح الإسرائيلية الحيوية. وتتركز جهود الوساطة على محاولة تحرير المخطوفين بالتوازي مع وقف النار، انطلاقا من الفرضية (الصحيحة بحد ذاتها) بان في اعقابها سيكون ممكنا تحريك مسيرة أوسع كفيلة بان تؤدي الى انهاء الحرب. لكن هذا بالتأكيد ليس كافيا بل ومن نواح عديدة عديم المسؤولية.

حكومة إسرائيل تركز أساسا على "ما ليست مستعدة لان يحصل" لكنها لا تقدم أي مبدأ، أي عنصر بالنسبة لـ"ما تريده ان يحصل" لأجل تحقيق أهدافها (وحتى هذه ليست بالضرورة جلية). واليكم عدد من المبادئ العامة الكفيلة بان تكون مقبولة من إسرائيل (وان لم تكن من كل عناصر الائتلاف الحالي) ومن الساحة الإقليمية والدولية.

تحرير المخطوفين (مقابل عدد كبير من المعتقلين الفلسطينيين). الرأي يقول ان معظم الجمهور في إسرائيل يفهم ومستعد لان يدفع ثمنا عاليا مقابل تحرير المخطوفين. لا يوجد محفل مدني او دولي يعارض ذلك.

مساعدات إنسانية مكثفة لسكان غزة. يخيل لي ان بعد الأشهر الطويلة من القتال واضح لإسرائيل انه لا يمكن الضغط على حماس من خلال منع المساعدات الإنسانية. فضلا عن ذلك، وان كانت توجد محافل في إسرائيل تعتقد ان هذا ممكن، فان الساحة الدولية، والولايات المتحدة على رأسها، ستفرض على إسرائيل السماح بإدخال المساعدات، كما سبق أن حصل.

حماس لن تحكم في قطاع غزة. يدور الحديث عن مبدأ، او هدف، تعيد الساحة الإقليمية والدولية، وان كان لا يوجد توافق مطلق حول الطريق الى تحقيقه. معظم اللاعبين الإقليميين (العرب) والدوليين ذوي الصلة لا يريدون إنجازات لحماس في نهاية الحرب. سيكون لهذا ما يؤثر على مكانة الإسلام السياسي بعامة في المنطقة.

إسرائيل لا تعتزم البقاء في قطاع غزة. ايضاحا من هذا القبيل ضروري جدا. أولا لانه لم يقل بوضوح مناسب، وعلى خلفية أصوات متطرفة في أوساط الائتلاف ممن لا يخفون رغبتهم في البقاء. من تلقاء ذاته واضح للجميع بان إسرائيل لان تسمح لنفسها بان تنسحب الا عندما يكون واضحا ضمان مصالحها الأمنية.

السلطة الفلسطينية هي العنوان الشرعي الوحيد في الساحة الفلسطينية. الاسرة الإقليمية والدولية وان كانت شريكة في النقد الإسرائيلي على ضعف السلطة والإصلاحات التي يتعين عليها أن تنفذها، لكن يدور الحديث عن العنوان الوحيد الذي هو مقبول من الجميع عمليا بما في ذلك إسرائيل. قول من هذا القبيل من جانب إسرائيل سيوضح حتى وان كان محدود الضمان بعض الشيء، البديل لمنع بقاء حماس في الحكم في القطاع او الفوضى. لا توجد نية او خطة لتنفيذ ترحيل للسكان في القطاع (نكبة أخرى). حتى وان كانت امنية لدى بعض من اللاعبين في إسرائيل، فان موقفا إسرائيليا رسميا وواضحا بهذه الروح اكثر ضرورية من أي وقت مضى لأجل نيل ثقة اكبر بحكومة إسرائيل. هذا سيسمح بتحقيق مصالح مشتركة تتشارك فيها إسرائيل مع حلفائها، وفي هذا الشأن مصر على رأسهم.

هل يمكن الافتراض بان إسرائيل والاسرة الدولية يمكنهما قبول هذه المبادئ العامة؟ برأيي، الجواب بالتأكيد إيجابي. يجدر العودة للتشديد: هذه مبادئ وليس بالذات خطة عمل مفصلة ومتفقا عليها بكل تفاصيلها، وفي هذا فضائلها واهميتها الكبرى. فالحديث يدور عن نوع من "الرزمة السياسية" التي على أساسها سيكون ممكنا تحريك مسيرة سياسية تضع إسرائيل في مكان آخر تماما. هكذا سيكون ممكنا تغيير الصورة الحالية لـ"لاعب رافض" لا يعرف، لا يريد او غير قادر على ان يقرر الى أين في نيته ان يصل، الى لاعب إسرائيلي يساعد على تحريك مسيرة تخدم مصالحه الحيوية، مصالح حلفائه ومصالح شعب إسرائيل. سيكون ممكنا الخروج من طرف واحد بنشر هذه المبادئ او بافضلية اكبر في ظل التنسيق السري مع الولايات المتحدة. ومن الأفضل ساعة واحدة مبكرة.