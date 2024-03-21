هذا الوقت للحرب

MENAFN - Alghad Newspaper) إسرائيل هيوم

بقلم: حنان غرينوود

البيت مقلوب تماما، الخزنة مخلوعة من الحائط، المجوهرات كانت ولم تعد. وعندها، بينما يفحص افراد الشرطة الضرر، توجه رجل الى أبناء العائلة المذهولين وقدم نفسه كشقيق الساطي وعرض عليهم حماية البيت بعد أن يخلوا المكان.

من الصعب ان نفهم ما الذي يمر على عقل أولئك الذين يقترحون حل الدولتين بينما بيوت الكيبوتسات في غلاف غزة ما تزال فارغة ومدمرة. المخطوفون محتجزون في ظروف قاسية في قطاع غزة وثمة من يؤمن بان هذا هو الزمن لتحريك إقامة دولة فلسطينية، ليس اقل.

حسب التقارير سيلتقي وزراء خارجية عرب اليوم بوزير الخارجية الأميركي انطوني بلينكن للبحث في خطة للمفاوضات على حل الدولتين. الاقتراح الحالي لا يأتي في فراغ. في أوروبا وفي الولايات المتحدة تثبت المفهوم، الذي تتصدره محافل مختلفة في إسرائيل أيضا ويقول ان نتنياهو لا يقود الا لاعتبارات البقاء السياسي. هذا المفهوم يسمح لهم بان يتجاهلوا المطالب الإسرائيلية ويضيعونها وكأنها اقوال سياسية يمكن ثنيها وكسرها عند الحاجة.

هذا المفهوم مغلوط من الأساس. في كل استطلاع للراي العام يتبين بوضوح بان الجمهور الإسرائيلي يريد حسما. بخلاف كل حرف وحملة في الماضي، لا يريد الجمهور الإسرائيلي وقف القتال، بل العكس – يطالب بتشديده. وبينما في العالم يجرون مفاوضات مع حكومة إسرائيل حول الدخول الى رفح، فان هذه ليست مسألة على الاطلاق في أوساط الإسرائيليين.

الامر صحيح أيضا بالنسبة لحل الدولتين. في العقود الأخيرة، بعد الانتفاضة الثانية التي جبت حياة اكثر من الف شخص وبالتأكيد بعد 7 أكتوبر، في قسم كبير من الجمهور الإسرائيلي يسود انعدام ثقة متطرف بالنسبة للقيادة الفلسطينية. في الواقع الحالي فان الانسان الذي يؤمن عن حق وحقيق بان مواطني إسرائيل معنيون بالسعي في هذه اللحظة الى حل الدولتين يعاني من هذيان عسير.

على زعماء العالم ان يستمعوا الى الجمهور الإسرائيلي ويفهموه. فمنذ حرب الأيام الستة لا يوجد اجماع على هذا القدر من الاتساع بالنسبة للحاجة الى نصر واضح للجيش الإسرائيلي في المعركة وفي هزيمة العدو. كون بهذه الطريقة فقط يمكننا ان نضمن بقاءنا في المنطقة. هدف الحرب في غزة ليس فقط الانتصار على حماس بل أيضا رسالة لحزب الله ولايران – بان دولة إسرائيل ستفعل كل شيء كي تدافع عن نفسها. كل شيء.

ان الازدواجية في العالم تصرخ الى السماء. أولئك الذين اشتروا وسائل قتالية من انتاج أزرق – أبيض يرفضون توفير أسلحة كهذه لها الان. تلك الدول إياها التي وقفت في بداية الحرب الى جانب إسرائيل يدير لها الظهر، رغم أن الخطر لا يزال قائما، واضحا وملموسا. الزعماء الذين اعتقدوا بانهم اصدقاؤنا الطيبون هم أولئك الذين يحاولون الان منعنا من الدفاع عن أولادنا، باسم عدالة زائفة. يوجد زمن للحرب ويوجد زمن للسلام والان هذا هو الزمن للحرب. بعد هزيمة حماس وإعادة المخطوفين سيكون ممكنا العودة للحديث عن حل بعيد المدى كهذا او ذاك. حتى وان كانت هذه في حينه مهمة شبه متعذرة كون مواطني إسرائيل تعلموا مرة أخرى على جلدتهم من هو الشريك الذي يريد العالم ان يفرضه عليهم لكن على الأقل يتم الامر بشكل مرتب ومنطقي. اما الان فدعونا ننتصر.