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ماذا ستفعلون مع تنكيل الجيش بالفلسطينيين؟

3/21/2024 11:28:47 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) هآرتس بقلم: عوزي بنزيمان

التقرير الذي نشرته الـ "بي.بي.سي" في الأسبوع الماضي أورد شهادات لأطباء وممرضين في مستشفى ناصر في خان يونس حول عمليات تنكيل لجنود الجيش الإسرائيلي. حسب وصفهم فإن الجنود قاموا بضربهم بالعصي والمواسير وأعقاب البنادق واللكمات. وقد تم نقلهم بالملابس الداخلية إلى داخل إسرائيل من أجل التحقيق، وطوال الطريق قام الجنود بإهانتهم وصب المياه الباردة عليهم. أحدهم، الدكتور أحمد أبو صبحة، قال إن أحد الجنود قام بضربه على يده إلى أن كسرت، بعد ذلك تم أخذه إلى المراحيض وهناك أطلقوا عليه الكلاب. عمليات التنكيل استمرت أيضا خلال فترة اعتقالهم إلى أن تمت إعادتهم إلى غزة.
في "وول ستريت جورنال" نشرت شهادات أخرى تفيد بأن الفلسطينيين المشبوهين الذين تم أخذهم من القطاع إلى إسرائيل تعرضوا للتنكيل الجسدي والنفسي. وقد تم خلع ملابسهم واحتجازهم في العزل وضربهم أثناء التحقيق، وبين حين وآخر تم منعهم من النوم (13/3/2024). قبل ذلك نشرت "هآرتس" بأن 27 معتقلا غزيا ماتوا منذ بداية الحرب في منشآت عسكرية في إسرائيل، التي تم احتجازهم فيها ("هآرتس"، 7/3). المعتقلون ماتوا وهم محتجزون في قاعدة سديه تيمان قرب بئر السبع وفي قاعدة عناتوت قرب القدس وفي منشآت أخرى في إسرائيل.
هذه ليست ظاهرة ظهرت مؤخرا فقط، وهي ليست مجموعة من الحالات الاستثنائية. بعد شهر على اندلاع الحرب نشر نير حسون وهاجر شيزاف "لقد بدأ الكثير من الجنود يوثقون أنفسهم وهم يقومون بضرب وإهانة الفلسطينيين المعتقلين، ونشر أفلام فيديو في الشبكات الاجتماعية. الفلسطينيون تم توثيقهم في أفلام وأيديهم مقيدة ووجوههم مغطاة، وفي بعض الحالات تم توثيقهم وهم عراة أو يرتدون بشكل جزئي. في بعض الأفلام كان الجنود يضربون الفلسطينيين ويشتمونهم. وفي أفلام أخرى يجبرون المعتقلين على قول أشياء أو التصرف بشكل مهين" ("هآرتس"، 8/11/2023).
موقع "محادثة محلية" نشر في 3/1 شهادات لأربعة معتقلين فلسطينيين اعتقلوا في غزة وتم إطلاق سراحهم بعد التحقيق معهم. وقد تحدثوا عن تواصل غير منقطع للإهانة والتعذيب وموت أصدقاء في منشآت الاعتقال العسكرية. "حسب الكثير من الشهادات"، كتب يوفال ابراهام في الموقع "الأساليب تشمل التقييد بالجدار لساعات والضرب في كل أنحاء الجسم وإطفاء السجائر على الظهر والرقبة والتكبيل وعصب العيون في معظم ساعات اليوم. وحسب الشهادات فإن الجنود تبولوا على المعتقلين وقاموا بالاعتداء عليهم بالضربات الكهربائية وأحرقوا جلودهم بالقداحات وبصقوا على وجوههم ومنعوهم من النوم والأكل والذهاب الى المرحاض حتى قضوا حاجتهم على أنفسهم".
هذه أعراض حيونة في الجيش الإسرائيلي، وطالما أنها مستمرة فإنها تتفشى وتصيب بالعدوى وحدات أخرى وجنود آخرين. يبدو أن هذه نتيجة متوقعة يجب عدم التفاجؤ منها: الحرب هي وضع فيه يتحرر الحيوان الذي يوجد داخل الإنسان ولا مناص من التسليم بمظاهر الحرب المروعة، خاصة في الظروف التي وجدت فيها إسرائيل نفسها في صباح 7 تشرين الأول. ما هو الضرب والتعذيب الذي يقوم به الجنود هنا وهناك للمعتقلين أو الأسرى الفلسطينيين أمام المذبحة المنظمة والجهنمية التي نفذتها حماس وملحقاتها بدون تمييز ضد المئات من الإسرائيليين، الأطفال الرضع والنساء والشيوخ والمرضى.
الجندي الذي يقوم بالتنكيل يحصل كما يبدو على الشرعية على سلوكه المرفوض من الفضاء الذي يعمل فيه: هو جزء من فرق كبيرة تزرع الدمار والموت الكبيرين في قطاع غزة. في نهاية المطاف تم استدعاءه للدفاع عن الوطن من قبل نظام جامح شجع في السنة الماضية على التنكيل بالفلسطينيين وطمس الحدود بين المسموح والممنوع بالنسبة لهم.
ساحة الحرب التي وضع فيها مليئة بالعنف وتعرض حياته للخطر؛ هو في نهاية المطاف يحمل معه مشاهد وأصوات الرعب التي أحدثتها حماس في 7 تشرين الأول؛ أبناء عائلته وأصدقاؤه سقطوا أو تم اختطافهم؛ هو مملوء بمشاعر الانتقام والدولة زودته بالسلاح والوسائل القتالية الأخرى كي ينفذ مهمته. في هذه الظروف فإنه لا يوجد كما يبدو أي مكان لمحاسبته على سلوكه الشخصي أمام العدو الذي وقع في يده.
لكن القانون والأخلاق والحكمة تقتضي التصرف بشكل مختلف، وتطبيق القانون على الجنود الذين يقومون بالتنكيل. اللقاء بين المقاتل الإسرائيلي والأسير الفلسطيني هو لحظة الحقيقة التي تطفو فيها شخصية وقيم الجندي (المحسوب على "الجيش الأكثر إخلاقية في العالم") أمام من اعتبر عدوه (على الأغلب الشكاوى عن التعذيب تأتي من فلسطينيين ليسوا مقاتلين). المزيد من الجنود لا يجتازون اختبار المعايير المناسبة ويلحقون العار بالدولة والجيش. من ناحية التفاخر والتقدير لتفاني جميع جنود الجيش الإسرائيلي واستعدادهم للتضحية فإنه لا يجب الاستمرار في تجاهل خطر فقدان صورة الإنسان التي تكمن في ممارسة الانتهاكات الآخذة في التفشي في صفوفه.
المسؤول عن انتزاع من قلوب الجنود الرؤية التي تبرر التنكيل هو رئيس الاركان. هرتسي هليفي (بالمناسبة، أنا اعرفه منذ طفولته) دعا خلال الحرب عدة مرات الجنود للتصرف بشكل مناسب والحفاظ على "قيم الجيش الإسرائيلي" وطهارة السلاح.
للأسف الشديد، في الظروف الحالية فإن المواعظ والأقوال الأخلاقية ليست الوسيلة الناجعة للتعامل مع مظاهر الحيونة. من أجل اجتثاث هذه الآفة مطلوب قبضة حديدية من القيادة العليا، يجب اعتقال الجنود الذين يمارسون التنكيل، والتحقيق معهم ومحاكمتهم ومعاقبتهم بشكل صارم. يجب على كل الجيش الإسرائيلي الشعور بأن قادته غير مستعدين لاستيعاب التنكيل بالفلسطينيين، سواء في غزة أو في الضفة، لأن هذه الانتهاكات غير قانونية وغير أخلاقية وأيضا تضر بمصالح الدولة.

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