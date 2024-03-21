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حزب الله يستهدف قوة استخبارات صهيونية قرب الحدود

3/21/2024 11:28:47 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) الدوحة- أعلن حزب الله امس استهدافه موقعا لقوة استخبارات عسكرية صهيونية قرب الحدود، في حين قال جيش الاحتلال إن طائراته استهدفت مبنى عسكريا للحزب جنوبي لبنان.
وقال حزب الله- في بيان- إن عناصره استهدفوا نقطة تموضع ‌‏لقوة استخبارات عسكرية في المطلة وأصابوها إصابة مباشرة وأوقعوا أفرادها بين قتيل ‌‏وجريح.
وأضاف الحزب أن عناصره استهدفوا موقع المالكية ‏العسكري الصهيوني (قبالة بلدة عيترون اللبنانية) بالقذائف المدفعية وأصابوه "إصابة مباشرة" أيضا.
واستهدفت غارة للاحتلال بلدة حولا أمس، وأفادت وكالة الأنباء اللبنانية بشن الطيران الحربي الصهيوني غارتين بالصواريخ على بلدة عيتا الشعب وثالثة استهدفت بلدة يارون، في أعقاب غارة على بلدة العديسة استهدفت منزلا جنوبي البلاد.
من جانبه، قال الجيش الصهيوني-أمس- إن طائراته الحربية أغارت على ما سماه مبنى عسكريا تابعا لحزب الله في منطقة كفر كلا جنوبي لبنان، بعد أن هاجمت مساء أول من أمس الأربعاء مبنى عسكريا للحزب في منطقة الضهيرة.
من جانب آخر، نقلت القناة الـ12 العبرية عن قائد فرقة الجليل الأعلى التابع لجيش الاحتلال قوله إن الطريق أمام عمل الجيش الصهيوني على تغيير الواقع الأمني في الشمال ما زال طويلا، في إشارة إلى استمرار التهديد الأمني بجبهة جنوب لبنان.
ومنذ بدء التصعيد، أعلن الجيش الصهيوني مقتل 10 من جنوده و7 مدنيين بنيران مصدرها لبنان، في حين قتل 322 شخصا على الأقل في لبنان بينهم 219 مقاتلا من حزب الله و56 مدنيا، وفق حصيلة أعدتها وكالة الصحافة الفرنسية استنادا إلى بيانات للحزب ومصادر لبنانية.-(وكالات)

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