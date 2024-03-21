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الاحتلال يحرم 28 معتقلة فلسطينية من أبنائهن في عيد الأم

3/21/2024 11:28:47 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) رام الله - قالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير الفلسطيني، إن 28 معتقلة من الأمهات، وهن من بين 67 أخريات، يقبعن في سجون الاحتلال الإسرائيلي، يحرمهن الاحتلال من عائلاتهن وأبنائهن.
وأضافا في بيان مشترك صادر عنهما، لمناسبة عيد الأم، أن من بين المعتقلات أمهات أسرى، وزوجات أسرى، وشقيقات أسرى، وشقيقات شهداء، وأسيرات سابقات أمضين سنوات في سجون الاحتلال، إضافة إلى أم لشهيد، وهي الأسيرة الأم فاطمة الشمالي، وجريحة وهي الأسيرة الأم رنا عيد.
وأشارا إلى أن عيد الأم يأتي هذا العام في زمن الإبادة الجماعية المتواصلة بحق شعبنا في غزة، والتي أدت إلى استشهاد الآلاف من الأمهات والأطفال، وحرمان الآلاف من الأبناء والأطفال من أمهاتهن كما حُرمت الآلاف من الأمهات من أطفالهن.
فضلا عن الأسيرات الأمهات من غزة المعتقلات في المعسكرات الصهيونية، يواصل الاحتلال تنفيذ جريمة الإخفاء القسري بحقهن. علما أن الاحتلال، نفّذ اعتقالات جماعية واسعة بحق النساء في غزة بعد السابع من تشرين الأول/أكتوبر، وكان من بينهن أمهات وجدات، واليوم من بين الأسيرات في سجن الدامون أربع أسيرات من غزة منهن أسيرتان ووالدتهما.
وأوضحا أن عيد الأم يشكل محطة للاحتفاء بتضحيات الأم الفلسطينية الاستثنائية، التي تواجه القتل والتشريد والاعتقال والتهديد بشكل ممنهج منذ عقود طويلة، وعلى مرأى من العالم، ولعكس مستوى جرائم الاحتلال غير المسبوقة بكثافتها بعد السابع من تشرين الأول/أكتوبر، والتي يواصل الاحتلال تنفيذها بدعم قوى دولية، وأنه في الوقت الذي يحتفي العالم بعيد الأم، ويستثني الأم الفلسطينية، في ظل انعدام إرادة عالمية حقيقية لإنهاء الاحتلال ووقف جرائمه المتصاعدة.
وبينت الهيئة والنادي أن سلطات الاحتلال كثفت الجرائم وعمليات التعذيب والاعتداءات بمختلف مستوياتها، بحق الأسيرات واللاتي منهن أمهات، التي عكستها عشرات الشهادات التي وثقتها المؤسسات المختصة، إضافة إلى الشهادات التي نقلتها الطواقم القانونية على مدار الفترة الماضية، إذ يحتجز الاحتلال أغلبية الأسيرات، اللاتي منهن أمهات في سجن (الدامون).
وأوضحت الهيئة والنادي، أن الجرائم والانتهاكات التي نفذها الاحتلال بحق الأسيرات اللاتي منهن أمهات بعد السابع من تشرين الأول/أكتوبر تصاعدت بشكل غير مسبوق، وكان من أبرز الجرائم التي وثقتها المؤسسات، اعتقال الأمهات كرهائن للضغط على أزواجهن أو أبنائهن المستهدفين من قبل الاحتلال، واحتجازهن في ظروف قاسية وصعبة جدًا، هذا فضلا عن عشرات الأمهات اللاتي اعتُدِي عليهن في منازلهن خلال عمليات الاقتحام والاعتقال التي تمت لأفراد من أسرهن، وإخضاعهن لتحقيقات ميدانية، وإلى جانب كل ذلك فقد صعّد الاحتلال الاعتداءات الجنسية بحقهن، التي من أبرزها التفتيش العاري، إضافة إلى الجرائم الطبية التي تنفذ بحق الأسيرات المريضات منهن.
وتابعت الهيئة والنادي أن أغلبية الأسيرات الأمهات معتقلات بـ(تهم) تتعلق بالتحريض أو رهن الاعتقال الإداري، ومنهن نساء فاعلات على عدة مستويات حقوقية وشعبية واجتماعية.
وطالبا، المؤسسات والحركات النسوية العالمية وكل أحرار العالم، بتحمل مسؤولياتها الأخلاقية والإنسانية أمام الجرائم المروّعة التي تواجهها النساء الفلسطينيات اللاتي منهن الأسيرات في سجون الاحتلال ومعسكراته.-(وكالات)

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