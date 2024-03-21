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مع قدوم بلينكن.. الاحتلال يرتكب 7 مجازر دامية في غزة

3/21/2024 11:28:47 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) نادية سعد الدين عمان- في حين يحارب الاحتلال لقطع أوصال عودة الحياة إلى قطاع غزة؛ من المقرر أن يلتقي وزير الخارجية الأميركي، "أنتوني بلينكن"، اليوم بحكومة الحرب لمناقشة جهود التوصل لاتفاق وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى والعملية العسكرية برفح، في ظل "بدائل" واشنطن التي لا تروق لكثير من الأوساط السياسية الصهيونية.
وعلى وقع إضراب شامل يعم أنحاء الضفة الغربية حدادا على أرواح خمسة شهداء فلسطينيين ارتقوا برصاص الاحتلال بالساعات الأخيرة؛ فإن مناقشات "بلينكن" في الكيان المحتل يشمل، أيضا، التنسيق الأميركي الصهيوني بشأن التخطيط لمرحلة ما بعد الحرب بغزة، بما يتضمن بالنسبة إليهم ضمان عدم قدرة حركة "حماس" على الحكم أو تكرار عملية "طوفان الأقصى".
وإذا كان المسعى الأميركي يواجه تحديات إنهاء ضربات الحوثيين على السفن التجارية واستعادة أمن البحر الأحمر وخليج عدن؛ فإنه أيضا يصطدم بعراقيل الاحتلال لإحباط أي جهد لعودة الحياة والاستقرار لغزة، أسوة باستهدافه مستشفى الشفاء ولجان العشائر الشعبية الذين ساهموا بإدخال المساعدات للقطاع، فضلا عن نسف المزيد من أبنيته السكنية، وتدمير ما تبقى من مقوماته الإنسانية.
وبالتزامن مع عودة وفده المفاوض للدوحة، فإن الاحتلال يستهدف كل مقدرات الحياة في غزة من منظومة صحية وشرطية وأجهزة حكومية إدارية وبنية تحتية وأبنية سكنية ومدنية من أجل جعل غزة منطقة غير صالحة للعيش ونشر الفوضى وعدم الاستقرار فيها، في ضوء تقرير الأمم المتحدة الذي أفاد بأن 90 ألف مبنى تعرض للتدمير بشكل كامل.
ويعكس سلوك الاحتلال العدواني باستهداف اللجان الشعبية والعشائرية التي كانت تؤمن توزيع المساعدات بجنوب مدينة غزة وارتقاء 23 شهيدا من العاملين فيها، رغبة صهيونية بضرب الهياكل المحلية والعشائرية الوطنية بهدف نشر الفوضى والفلتان الأمني، دونما فائدة أمام تمسك الشعب الفلسطيني بأرضه وإدراكه لمخططات الاحتلال والتصدي لها.
بينما يواصل الاحتلال عدوانه ضد قطاع غزة بارتكاب 7 مجازر وحشية أمس خلال الـ24 ساعة الماضية، راح ضحيتها 65 شهيدا و92 مصابا، بما يرفع حصيلة عدوانه إلى 31 ألفا و988 شهيدا و74 ألفا و188 جريحا، وفق وزارة الصحة الفلسطينية بغزة.
وجراء العدوان وقيود الاحتلال، بات سكان غزة ولا سيما محافظتي غزة والشمال على شفا مجاعة، في ظل شح شديد في إمدادات الغذاء والماء والدواء والوقود، مع نزوح نحو مليوني فلسطيني من سكان القطاع المحاصر صهيونيا منذ 17 عاما.
وفي الأثناء؛ يعم الغضب الشديد والإضراب الشامل في أنحاء الضفة الغربية حدادا على أرواح شهداء الوطن المحتل الذين ارتقوا بالساعات الماضية برصاص الاحتلال خلال مواجهات عنيفة عقب اقتحام جنين وطولكرم.
وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية عن استشهاد 4 شبان فلسطينيين برصاص قوات الاحتلال بعد اقتحامها مدينة جنين ومخيمها ومخيم نور شمس في طولكرم، شمال الضفة الغربية.
واستشهد الشابان نضال أبو عبيد، وإياد نضال عزمي كانوح، بعد قصف مسيرة للاحتلال موقعا في حارة المنشية بمخيم نور شمس، فيما أعلنت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، أن طواقمها تمكنت من الدخول إلى المخيم أمس، واستلمت شهيدين آخرين هما: محمد جبعاوي (بسكوتي) وعبد الله القيسي.
من جهتها، أعلنت فصائل العمل الوطني والإسلامي في طولكرم الحداد العام والاضراب التجاري الشامل حدادا على أرواح شهداء الوطن المحتل، حيث شمل الإضراب كل مناحي الحياة التجارية والقطاعات العامة والخاصة بما فيها المؤسسات التعليمية،
وبالمثل؛ عم الإضراب الشامل، أمس، مدينة جنين ومخيمها، حدادا على أرواح الشهداء، تلبية لدعوة القوى والفصائل الفلسطينية في محافظة جنين، حدادا على أرواح الشهداء الذين ارتقى ثلاثة منهم جراء قصف الاحتلال سيارتين فلسطينييتين في مدينة جنين.، مما أدى أيضا إلى وقوع العديد من الجرحى.
وكانت قوات كبيرة من جيش الاحتلال، ترافقها عشرات الآليات العسكرية وأربع جرافات، اقتحمت مدينة طولكرم ومخيم نور شمس، وفرضت حصارا مطبقا عليه، وأعلنته منطقة عسكرية مغلقة.
كما استشهد الفلسطيني سامح زيتون (62 عاما) برصاص قوات الاحتلال بالقرب من مفرق مستوطنة "غوش عتصيون"، جنوب بيت لحم، بزعم تنفيذ عملية طعن.
وزعمت إذاعة جيش الاحتلال "إن الفلسطيني الذي أطلقت عليه قوات الاحتلال النار عند مفرق مستوطنة "غوش عتصيون" الإسرائيلية قتل للاشتباه بمحاولته تنفيذ عملية طعن، حيث عثر على سكين في حقيبته خلال عمليةال تفتيش" وفق مزاعمها.
ويصعد جيش الاحتلال من اعتداءاته على الفلسطينيين في الضفة الغربية، بالتزامن مع عدوانه ضد غزة، حيث يعتقل الرجال والنساء والأطفال، ويضيق الخناق على الفلسطينيين في أعمالهم، إلى جانب استهداف من يخرجون باحتجاجات ضد العدوان على القطاع بالرصاص الحي، ما أسفر عن ارتقاء مئات الشهداء.

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