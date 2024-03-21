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بلينكن: اتفاق التطبيع السعودي الإسرائيلي يقترب من نقطة اتفاق

3/21/2024 11:28:47 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) قال وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، الخميس، إن التقدم في اتفاق التطبيع السعودي الإسرائيلي جيد ويقترب من نقطة اتفاق.
وأوضح بلينكن في مؤتمر صحفي جمعه بنظيره المصري سامح شكري، أن العمل على التطبيع بين إسرائيل والسعودية مستمر وهناك تقدم.


وذكر بلينكن، أن الدمج الإقليمي هو أحد الأسس من أجل السلام الدائم ثم تطبيع إسرائيل مع جيرانها.
وتحدث الوزير الأميركي عن اجتماعه يوم الخميس ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، وحدوث نقاشات جيدة حول العمل الذي نقوم به منذ أشهر حول التطبيع، مضيفا: سنتقدم وسنصل إلى اتفاق وسيمثل فرصة تاريخية لأمتين وللمنطقة بشكل عام.


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