إنزال أميركي جديد للمساعدات شمال غزة

(MENAFN
- Alghad Newspaper) قالت القيادة الوسطى الأميركية إن الجيش الأميركي نفذ أمس الخميس إنزالا جويا جديدا للمساعدات لشمال غزة لإغاثة مدنيين متضررين من الصراع.
وكان الجيش الأميركي نفذ عددا من عمليات إنزال المساعدات إما منفردا أو بالتعاون مع الجيش الأردني. يذكر أن محافظتي غزة والشمال تشهدان أوضاعا إنسانية كارثية في ظل تفشي الجوع بين السكان المحاصرين والمعزولين عن باقي مناطق القطاع.
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