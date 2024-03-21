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إنزال أميركي جديد للمساعدات شمال غزة

3/21/2024 11:28:35 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) قالت القيادة الوسطى الأميركية إن الجيش الأميركي نفذ أمس الخميس إنزالا جويا جديدا للمساعدات لشمال غزة لإغاثة مدنيين متضررين من الصراع.
وكان الجيش الأميركي نفذ عددا من عمليات إنزال المساعدات إما منفردا أو بالتعاون مع الجيش الأردني. يذكر أن محافظتي غزة والشمال تشهدان أوضاعا إنسانية كارثية في ظل تفشي الجوع بين السكان المحاصرين والمعزولين عن باقي مناطق القطاع.

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