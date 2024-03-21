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8 شهداء في غارات إسرائيلية استهدفت جنوب خان يونس

3/21/2024 11:28:35 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) استشهد وأصيب عدد من الفلسطينيين، فجر الجمعة، في قصف لطائرات الاحتلال، جنوب مدينة خان يونس، جنوب قطاع غزة.
 وقالت مصادر محلية، إن طائرات الاحتلال استهدفت منزلاً على رؤس ساكنيه في حي النصر جنوب مدينة خان يونس، ما ادى إلى استشهاد 8 فلسطينيين وإصابة آخرين.
وفي السياق ذاته، قصفت طائرات الاحتلال منزلا في شارع الطرزي بدير البلح.
وتواصل قوات الاحتلال اقتحام مجمع الشفاء الطبي في مدينة غزة، وتنشر عشرات الدبابات والآليات في محيطه، كما نفذت طائراتها قصفا عنيفا للمباني السكنية في تلك النطقة.
وارتفعت حصيلة الشهداء في قطاع غزة منذ السابع من تشرين الأول/ اكتوبر الماضي، إلى نحو 32 ألف شهيد، و74188 مصابا، غالبيتهم من النساء والأطفال، إضافة إلى آلاف الضحايا الذين ما زالوا تحت الانقاض.
ودفع العدوان على قطاع غزة، والذي دخل يومه 168، أكثر من 85% من مواطني غزة إلى النزوح الداخلي وسط حصار خانق لمعظم المواد الغذائية والمياه النظيفة والأدوية، في حين تضررت أو دمرت 60% من البنية التحتية للقطاع، وفقا لتقرير الأمم المتحدة.
وتواجه إسرائيل اتهامات بالإبادة الجماعية أمام محكمة العدل الدولية، التي أصدرت في يناير/كانون الثاني، أحكاماً مؤقتة تأمرها بوقف أعمال الإبادة الجماعية واتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية للمدنيين في غزة.

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