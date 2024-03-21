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واشنطن تعلن تدمير صاروخين وزورقاً مسيّراً أطلقها الحوثيون‎

3/21/2024 11:28:35 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
قالت القيادة المركزية الأمريكية، اليوم الجمعة، إن قواتها دمرت صاروخين باليستيين مضادين للسفن، وزورقاً مسيّراً أطلقها الحوثيون من داخل اليمن.
وقالت القيادة في بيان لها عبر منصة "إكس": "نجحت طائرة تابعة للتحالف في الاشتباك مع زورق مسيّر أطلقه الإرهابيون الحوثيون المدعومون من إيران من منطقة داخل اليمن".
وأضافت: "بالإضافة إلى ذلك، نجحت قوات التحالف في تدمير صاروخين باليستيين مضادين للسفن"، مؤكدة عدم وقوع إصابات أو أضرار.
وتابعت: "تقرر أن هذه الأسلحة تمثل تهديدًا وشيكًا لسفن التحالف والسفن التجارية في المنطقة".

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