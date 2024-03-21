واشنطن تعلن تدمير صاروخين وزورقاً مسيّراً أطلقها الحوثيون‎

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
قالت القيادة المركزية الأمريكية، اليوم الجمعة، إن قواتها دمرت صاروخين باليستيين مضادين للسفن، وزورقاً مسيّراً أطلقها الحوثيون من داخل اليمن.
وقالت القيادة في بيان لها عبر منصة "إكس": "نجحت طائرة تابعة للتحالف في الاشتباك مع زورق مسيّر أطلقه الإرهابيون الحوثيون المدعومون من إيران من منطقة داخل اليمن".
وأضافت: "بالإضافة إلى ذلك، نجحت قوات التحالف في تدمير صاروخين باليستيين مضادين للسفن"، مؤكدة عدم وقوع إصابات أو أضرار.
وتابعت: "تقرر أن هذه الأسلحة تمثل تهديدًا وشيكًا لسفن التحالف والسفن التجارية في المنطقة".
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