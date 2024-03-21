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أكسيوس: نتنياهو يواجه مقاطعة واسعة النطاق بالكونغرس

3/21/2024 11:28:35 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) قال موقع أكسيوس الإخباري الأميركي أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قد يواجه مقاطعة واسعة النطاق من مشرعين تقدميين إذا لبى دعوة لإلقاء كلمة أمام الكونغرس الأميركي.
 ونقل الموقع عن النواب الديمقراطيين شوي غارسيا وماكسويل فروست وجمال بومان أنهم لن يحضروا كلمة نتنياهو في الكونغرس، وبرر فروست موقفه بأن نتنياهو شخص سيئ، بينما قالت النائبة الديمقراطية آني كوستر إن الناس يشعرون بخيبة أمل إزاء الطريقة التي تدار بها حرب إسرائيل على غزة.

MENAFN21032024000072011014ID1108008438

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