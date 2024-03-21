أكسيوس: نتنياهو يواجه مقاطعة واسعة النطاق بالكونغرس

أكسيوس: نتنياهو يواجه مقاطعة واسعة النطاق بالكونغرس
التاريخ
3/21/2024 11:28:35 PM
(MENAFN
- Alghad Newspaper) قال موقع أكسيوس الإخباري الأميركي أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قد يواجه مقاطعة واسعة النطاق من مشرعين تقدميين إذا لبى دعوة لإلقاء كلمة أمام الكونغرس الأميركي.
ونقل الموقع عن النواب الديمقراطيين شوي غارسيا وماكسويل فروست وجمال بومان أنهم لن يحضروا كلمة نتنياهو في الكونغرس، وبرر فروست موقفه بأن نتنياهو شخص سيئ، بينما قالت النائبة الديمقراطية آني كوستر إن الناس يشعرون بخيبة أمل إزاء الطريقة التي تدار بها حرب إسرائيل على غزة.
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