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معالم دينية تاريخية مهمشة بجرش تنتظر دمجها بالمسارات السياحية

3/21/2024 11:27:02 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) صابرين الطعيمات جرش – تتعرض العديد من المواقع الأثرية والتي تحوي معالم دينية في جرش إلى العبث والتخريب، حتى تحول بعضها إلى مكبات للنفايات بسبب الإهمال وغيابها عن النشاط السياحي، وعدم استثمارها رغم أهميتها التاريخية والتراثية والدينية ومنها مساجد وكنائس لا تقل أهمية عن المدينة الأثرية ويمكن استثمارها من خلال المسارات السياحية.
وتتميز محافظة جرش بوجود العشرات من المعالم الدينية القديمة، من مساجد ومقامات ومزارات دينية وكنائس ومعابد، تضاف إلى ما تتمتع به مدينتها الرومانية الأثرية من حضور على الخريطة السياحية العالمية، لتشكل المحافظة ضمن منظومة معالمها، منطقة سياحية بامتياز، دفعت كثيرا من المعنيين للمطالبة بتنفيذ مسار سياحي للمواقع الدينية فيها.
ولفت مهتمون بالشأن السياحي إلى أن هذه المعالم لا تقل أهمية عن باقي معالم المحافظة الأثرية، وتستحق أن تشمل بمسار سياحي مستقل، أو مدموج مع مسارات موجودة أصلا واستحداث مسار سياحي ديني فيها يساهم في صيانتها وترميمها وحمياتها من العبث وفرضها على خارطة السياحة في محافظة جرش بميزات ومواصفات جديدة.
يقول الخبير السياحي ورئيس لجنة الاستثمار في مجلس محافظة جرش الدكتور يوسف زريقات، إن هذه المواقع ومنها مساجد تاريخية وتراثية والعشرات من الكنائس المكتشفة وغير المكتشفة كذلك ما تزال غير مستثمرة سياحيا لغاية الآن، ومنها مستملك لوزارة السياحة ومنها غير مستملك، ولم يروج لها برغم أهميتها، وإمكانياتها في إتاحة تنوع فريد للسياح في المحافظة ومن الممكن أن تشكل سياحة مستقلة بحد ذاتها لميزاتها التاريخية وعددها الكبير الواسع الانتشار في مناطق عدة.
ويرى زريقات أن استثمار هذه المواقع واستحداث مسار ديني خاص بها يساهم في حمايتها من العبث والتخريب وينفذ فيها أعمال صيانة وترميم ويتم استغلالها واستثمارها كون السياحة الدينية لها زوار خاصين فيها ويقصدوها من كافة دول العالم ومحافظة جرش فيها مقامات ومساجد وكنائس تكسبها ميزة التنوع الديني المطلوب لكافة الديانات.
وأضاف زريقات، أن هذه المواقع، يجب دمجها بمسار سياحي، يركز عليها ويسلط الضوء على تاريخها وقيمتها، لاسيما وأنها تدل على التنوع الديني والعرقي الذي شهدته المحافظة في حقب زمنية ماضية واستثمارها هو الطريقة الوحيدة في حمايتها من العبث والتخريب والاندثار وضمان بقائها سنوات طويلة كونها مواقع تاريخية وأثرية ومعالم دينية موزعة بانتظام في كافة قرى وبلدات محافظة جرش.
بدوره، قال مصدر مسؤول في سياحة جرش أن المحافظة تستحق بأن يخصص لها مسارا سياحيا دينيا مستقلا، أو دمجه بمسارات موجودة ومفعلة، ما يشجع على تفعيل السياحة في المحافظة، وتمكين السياح والزوار من ارتياد مزيد من مواقعها.
وأكد أن عدد المواقع الدينية التاريخية كبير في المحافظة، وكلها تحمل قيمة آثرية و تاريخية وتراثية مهمة، لأنها بنيت في حقب زمنية بعيدة، وهي بذلك لا تقل أهمية عن باقي المواقع السياحية التي ستشملها خطة تطوير السياحة في المحافظة، والتركيز على تطوير بنيتها التحيتة، والاتفاق بين الجهات الحكومية والمجتمع المحلي على تفعيلها، ومن أهم المواقع الدينية في جرش مقام النبي هود ومساجد الحميدي في بلدة نحلة وريمون القديم ودير السيدة العذراء في دبين وكنيسة زقريط والكنيسة المثمنة وكنيسة جرمل، وغيرها من المواقع التي ما تزال تستخدم، وستشكل عامل جذب سياحي للمحافظة، وتفعل تنميتها سياحيا عند انضوائها في مسار سياحي مستقل أو مسار مدموج.
وأوضح أن مديرية سياحة جرش ستتبنى فكرة السياحة الدينية في المحافظة، وستتيح للسياح والزوار فرصا فريدة للتمتع بزيارتها، بخاصة وأن بعض المواقع الدينية قريبة من المدينة الرومانية، وهي جزء منها وتمر بها مسارات سياحية أساسا، خاصة وأن المسارات السياحية توفر فرصَ عملٍ لأبناء المجتمعات المحلية، وتدمجهم بالعمل في القطاع السياحي، وتنعش عمل الجمعيات الخيرية والتعاونية والهيئات العاملة في السياحة، لذا سيسهم دمج السياحة الدينية بالمسارات بتوفير فرص عمل جديدة في المحافظة.
وبين أن تشغيل المسار الديني إلى جانب المسارات الأخرى، سيخلق فرص عمل حيوية، حتى لو كانت بنسبة بسيطة، لكنها ستخفض منسوب البطالة، لافتا إلى أن هذا الدمج يحتاج لتدريب وتأهيل العاملين في السياحة بجرش وقد تم إعدادهم من خلال برامج التدريب المهني والمؤسسات التدريبية التي تتخصص بقطاع السياحة.
وقال مدير أوقاف جرش عادل الزعبي، إن جرش ثاني أكبر منطقة سياحية في المملكة، تضم إلى جانب المدينة الرومانية، مواقع دينية تاريخية بعضها يقارب من عمر المدينة الرومانية، ما يصبغها بأهمية كبرى، تتطلب تفعليها في نطاق السياحة الدينية، وشمولها ببرامج المسارات السياحية.
وبين الزعبي، أنه جرى ترميم وصيانة مقام النبي هود في المدينة، عن طريق اللجنة الملكية لصيانة وترميم وتأهيل مقامات الصحابة، كما وتنتشر في بلدات المحافظة مساجد تاريخية في ريمون والكتة وجرش المدينة وغيرها، ويصل عمر بعضها إلى مئات السنين، وما تزال تحافظ على جاذبيتها.
ويرى أن المعنيين بالسياحة الدينية والسياح الذين يهتمون بالتعرف على مواقع دينية قديمة، يؤكدون على المزايا المعمارية التاريخية الإسلامية والمتنوعة للمساجد ودور العبادة والمقامات التاريخية في جرش، ويتطلعون إلى تنشيطها طوال العام، واستثمار أهميتها التاريخية.
وطالب الزعبي بتنفيذ مسار مستقل للسياحة الدينية كمسارات وادي الذهب وغابات السنديان وأم جوزة، وغيرها، لافتا إلى أن مديرية أوقاف جرش، طالبت أكثر من مرة، بالتركيز على الجانب التاريخي الديني فيها، والاستفادة من ميزاتها السياحية، في وقت بدأت فيه وزارة السياحة بصياغة أفكار بهذا الخصوص لتطبيق بعضها على أرض الواقع.

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