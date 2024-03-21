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زراعة إربد: معدل الهطول المطري بالمحافظة تجاوز 100 %

3/21/2024 11:27:02 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) إربد - أكد مدير مديرية زراعة محافظة إربد الدكتور عبدالحافظ أبو عرابي، أن معدل الهطول المطري في المحافظة تجاوز 100 %، وأن كميات الأمطار التي شهدتها المحافظة خلال الأيام القليلة الماضية تبشر بموسم زراعي صيفي جيد.
وقال أبو عرابي إن كميات الأمطار التي شهدتها المحافظة في المنخفض الأخير، ستساهم بزيادة مخزون التربة من الرطوبة وتحسن مستوى الزراعة الصيفية، إضافة إلى زيادة مستوى السدود والمياه الجوفية وستساهم في زيادة الأعشاب وإطالة عمرها ما ينعكس إيجابا على المراعي.
وبلغت نسبة الهطول المطري للموسم الحالي في ألوية المحافظة: لواء قصبة إربد وبني عبيد 107 %، بني كنانة %123، الرمثا 138 %، الطيبة 145 %، الكورة %131 ، الوسطية 154 %، المزار الشمالي 123 %، وفي لواء الشونة الشمالية 128 %.
فيما بلغ مجموع الهطول المطري للموسم الحالي في لواء قصبة إربد وبني عبيد 449.5 ملم، بني كنانة 554 ملم، الرمثا 346 ملم، الطيبة 652 ملم، الكورة 591 ملم، الوسطية 694 ملم، المزار الشمالي 615 ملم، ولواء الشونة الشمالية 510 ملم.-(بترا:حاتم الظاظا)

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